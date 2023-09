Kreativní využití odpadu aneb Jak Britové vyrobili formuli ze starých iPhonů a cigaret

Na předním křídle je zástup iPhonů, za nimi se nachází řada jednorázových elektronických cigaret – a prostor okolo pilota je pokrytý všemožnými deskami plošných spojů z vyhozených počítačů a další elektroniky. To vše pak tvoří věrohodnou kopii formule, přes kterou její tvůrci poukazují jak na množství elektronického odpadu, který ve světě vzniká, tak na jeho kreativní využití. A zalíbení v ní najdou i fanoušci japonského videoherního světa.

Mělo to být klasické završení v pořadí deváté sezóny závodů ze série Formula E, která se oproti věhlasné F1 liší v tom, že na upravených okruzích jezdí pouze elektrické monoposty – a CzechCrunch měl tu příležitost jeden z těchto „tichých závodů“ navštívit. Ten letošní v Londýně byl ale v něčem speciální, o což se postarala stáj Envision Racing ve spolupráci s britským designovým studiem Lazerian.

Spolu totiž přišly s nápadem, jak poukázat na rostoucí množství vyhozené drobné elektroniky a zároveň tím připomenout, že i nefunkční telefon nebo malá baterie uvnitř tenké tuby může mít další využití. A tak se jejich zaměstnanci zavřeli do dílen a vyrobili model formule v životní velikosti, kterou z většiny tvoří právě elektronický odpad. Výjimkou jsou snad jen pneumatiky a hnací ústrojí, které převzali z plážové buginy.

„Bohužel v dnešní době elektroniku raději vyhazujeme a vyměňujeme, než abychom ji opravovali a recyklovali, což vede ke globální krizi elektronického odpadu. Prostřednictvím designu a kreativity chceme poukázat na problematiku elektronického odpadu a jeho potenciál urychlit vytváření oběhového hospodářství,“ říká britský designér Liam Hopkins, který se na návrhu podílel.

Foto: Lazerian Formule, na kterou padl výhradně elektronický odpad

Tvůrci ale nejprve k takovému množství relativně zachovalého elektroodpadu museli nějak přijít. A šli na to opět po vzoru udržitelnějšího přístupu – všechny produkty dostali darem jednak od školáků z Manchesteru, kde Lazerian sídlí, jednak od místní opravárny, která repasovanou elektroniku i prodává. Ta jim poskytla věci, které už nebylo v jejích silách opravit a poslat zpět do prodeje.

Po nasbírání elektronického odpadu je designéři rozdělili na různé materiály, textury a barvy, aby se mohli rozhodnout, na jakou část monopostu je dále použijí. I podle fotek je možné vidět, že jednotlivé druhy elektroniky mají své místo a nejsou rozmístěné tak, jak se to tvůrcům zrovna hodilo. Někde na voze se skrývá mimo jiné původní konzole Wii od Nintenda nebo virtuální realita od Sony.

Přídi a předním spoilerům formule dominují telefony v relativně dobrém stavu s viditelným vnějším krytem, pod kterými se táhne řetězec LED diod, jež po rozsvícení vytvářejí dojem zapnutých přístrojů. Uprostřed je hromada desek plošných spojů z rozebraných notebooků a vzadu se pak nachází drobné části z telefonů, dráty, ale třeba i obrazovky.

Podstatnou část monopostu tvoří i jednorázové elektronické cigarety, taková noční můra ekologie posledních let. Aby mohly fungovat, musí mít v sobě baterii, nicméně životnost celé cigarety může být i pár hodin, potažmo pár dní, než bude vybita, lithiovou baterii jako takovou je ovšem možné znovu nabíjet. To se ale standardně neděje. „To je ukázkový příklad,“ doplňuje Hopkins.

Formule bude vystavována na několika akcích včetně celosvětového klimatického summitu COP28, pak bude znovu rozebrána – a recyklována. Má ale sloužit jako chytrá připomínka toho, že když člověk přemýšlí takzvaně out of the box, může přijít s nápadem, který je jednak originální a jednak dává apel společnosti k udržování lepšího vztahu k přírodě.