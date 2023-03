Křetínský by mohl ovládnout West Ham, píší v Anglii. Kdyby se dařilo, musel by miliardář řešit Spartu

Zatímco fotbalová Sparta je v dobré formě a po dlouhých letech si nejspíš zahraje o mistrovský titul, West Ham United se v anglické Premier League topí v matných výkonech a pohybuje se jen těsně nad sestupovými příčkami. Společným jmenovatelem obou klubů je Daniel Křetínský, většinový majitel pražské Sparty a od předloňska taktéž akcionář Kladivářů, jak se londýnskému klubu přezdívá. V Anglii se nyní opět objevují zprávy o tom, že by mohl jeden z nejbohatších Čechů navýšit svůj dosavadní menšinový podíl a West Ham United ovládnout. Pokud by tak učinil, musel by možná přehodnotit svou pozici ve Spartě, kde působí od roku 2004.

„Daniel Křetínský by rád zvýšil svůj podíl ve West Hamu novou investicí ve výši 150 milionů liber,“ napsal s odvoláním na své nejmenované zdroje britský fotbalový server Football Insider. O tom, že by mohl Křetínský získat další akcie klubu, se hovoří od chvíle, kdy do West Hamu koncem roku 2021 vstoupil. Tehdy získal 27 procent akcií, za které zaplatil v přepočtu pět miliard korun. Teď by za zhruba čtyři miliardy korun mohl nabýt dalších 25 procent a stát se s 52 procenty největším akcionářem klubu.

Křetínský by tak přeskočil dosud největšího akcionáře Davida Sullivana, který drží 38,8 procenta. Třetím největším akcionářem byl David Gold, který klub koupil v roce 2010 společně se Sullivanem a až do začátku letošního roku, kdy v 86 letech Gold zemřel, byli předsedy klubu. Právě Goldův podíl by nyní mohl být k mání a Křetínský má mít podle britských médií dlouhodobě velký zájem. Navíc se spekuluje také o tom, že by v létě svou pozici v klubu mohl přehodnotit i Sullivan.

To, že se takové zprávy objevují právě nyní, může mít logické vysvětlení. Právě letos v březnu totiž vyprší koncesionářská smlouva, kterou klub uzavřel se správci olympijského London Stadium, na němž od roku 2016 hraje své domácí zápasy. Britská vláda, která výstavbu stadionu financovala, totiž chtěla zajistit, že majitelé klub krátce po podepsání nájemní smlouvy na 99 let neprodají, a tak až do března 2023 nastavila, že pokud by se klub prodával za více než 125 milionů liber, museli by majitelé platit navíc 7,5- až 12,5% daň.

Tato zátěž by již nyní případným transakcím bránit neměla. Křetínský by nicméně možná musel řešit pravidla UEFA. Hlavní řídící organizace evropského fotbalu totiž nedovoluje, aby měly dva kluby stejného majoritního vlastníka – minimálně by v takovém případě nemohly hrát v jednom roce v evropských soutěžích, tedy v Lize mistrů, Evropské lize či Konferenční lize. Přestože není West Ham ani Sparta pravidelným účastníkem evropských pohárových soutěží, možnost, že by se do nich mohly oba kluby kvalifikovat, není nulová.

Ve Spartě nyní drží Křetínský prostřednictvím 1890s holdings a.s. celkem 50 % a jednu akcii, 44 % minus jedna akcie kontroluje Patrik Tkáč a zbylých šest procent připadá manažerům skupiny EPH. Stejný vehikl kontroluje zmíněný 27% podíl ve West Hamu. „Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu,“ uváděl Křetínský v roce 2021, když do anglického klubu vstupoval.

Narážel tím pravděpodobně právě na pravidla, která neumožňují klubům se společnými většinovými majiteli hrát evropské soutěže, respektive hrát ji může maximálně vždy jen jeden tým. Historicky to řešil například Red Bull, který vlastnil německé Lipsko a rakouský Salcburk. Když se v roce 2017 obě mužstva kvalifikovala do Ligy mistrů, musel Red Bull změnit organizační struktury, aby nebyly oba kluby propojené a nedocházelo ke střetu zájmů, proti němuž UEFA bojuje. Red Bull se tehdy stal formálně jen sponzorem Salcburku a snížil své sponzorské příspěvky.

„Po důkladném šetření a po několika důležitých změnách v řízení a struktuře klubů (týkajících se korporátních záležitostí, financování, personálu, sponzorských dohod a tak podobně) finanční kontrolní orgán klubů UEFA usoudil, že žádná fyzická nebo právnická osoba již nemá rozhodující vliv na více než jeden klub účastnící se klubové soutěže UEFA,“ uvedla tehdy v prohlášení UEFA. Ta ve svých pravidlech například uvádí, že nikdo se nesmí současně podílet, ať už přímo nebo nepřímo, v jakékoliv funkci na řízení, správě či sportovním výkonu více než jednoho klubu, který se účastní evropských soutěží.

Křetínský je aktuálně ve Spartě v roli předsedy představenstva. Ve West Hamu zatím žádnou funkci v managementu nemá. Pokud by svůj podíl v londýnském klubu skutečně navyšoval, nemusel by patrně tyto regule řešit ihned, protože West Hamu letos hrozí boj o udržení v nejvyšší anglické soutěži, nikoliv o pozici v evropských pohárech, kam by se teoreticky mohla kvalifikovat i Sparta.

Také ta ale zatím nemá účast zdaleka jistou. Letos se do pohárů probojoval West Ham, který hraje Konferenční ligu. Sparta v ní skončila už v předkolech. Zda a kdy by musel Křetínský řešit svou pozici ve Spartě, tedy mohou ovlivnit také právě výsledky West Hamu a jeho dlouhodobá pozice v rámci evropských soutěží.