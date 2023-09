Křetínský prodal podíl v Le Monde, ale chystá se na další média. Budí vášně ve Francii i v bulváru

Když v roce 2018 koupil Daniel Křetínský podíl v listu Le Monde, vzbudilo to ve Francii hodně emocí. Hlavně mezi stovkami novinářů ze slavného listu, kteří dávali nahlas najevo, že mají obavy o tvůrčí svobodu. Situace se pak zklidnila a nyní definitivně končí – druhý nejbohatší Čech svou část v deníku prodal. Emoce ve Francii ale budit nepřestal, spíše naopak.

„Vstoupili jsme tehdy do dveří, o kterých jsme si mysleli, že jsou otevřené a že o nás každý ví. Jenže jsme zjistili, že jsme tam vtrhli, aniž by to kdokoli tušil. Když se něco takového stane, je logické, že se to otočí proti vám,“ zhodnotil Křetínský v nedávném rozhovoru pro Financial Times okolnosti, za kterých se stal minoritním akcionářem deníku Le Monde.

Přestože se situace od té doby prý zklidnila, i tak vyslyšel volání francouzského telekomunikačního miliardáře Xaviera Niela a svůj balík mu prodal za 50 milionů eur (tedy zhruba stejnou sumu, za kterou jej i koupil). Niel, s nímž se Křetínský dobře zná nejen z akcionářské struktury Le Monde, ale i z boje o obchodní řetězec Casino, chce roztříštěné vlastnictví deníku sjednotit a následně jej vložit do nadace.

Záchrana z krize

Le Monde vznikl ještě za druhé světové války, za zrození nezávislého deníku se tehdy přimlouval i pozdější prezident Charles de Gaulle. Až do roku 2010 měl formu družstevního vlastnictví, kdy jeho akcionáři byli jeho zaměstnanci, jenže během finanční krize se dostal do vážných ekonomických problémů. Zachránil jej právě Xavier Niel, který se skupinou dalších investorů získal 72,5 procenta akcií a následně pomohl Le Monde s modernizací a digitalizací. Ke Křetínskému se dostal podíl od investičního bankéře Matthieua Pigasse.

„I nadále chceme podporovat francouzská média, ať už jako držitelé majetkových podílů nebo jako věřitelé,“ uvedla tehdy k obchodu Křetínského společnost International Media Invest a ještě dodala: „V době velkých kapitálových změn ve francouzském tisku chceme poskytnout potřebné zdroje titulům, které je potřebují a jež podporujeme v jejich rozvojových projektech, a zároveň plně respektovat jejich redakční svobodu.“

Jde o to, že Le Monde nebyl její jedinou aktivitou na poli francouzských médií: Křetínský drží pětiprocentní podíl v televizi TF1, patří mu knižní nakladatelství Editis, od holdingu Lagardére koupil kromě českých rádií Evropa 2 nebo Frekvence 1 také jejich francouzský časopisový byznys včetně magazínu Elle a poskytl překlenovací úvěr vydavateli deníku Libération.

Podle informací Financial Times by se Křetínský mohl ucházet o zpravodajskou televizní stanici BFMTV, která bude na prodej, neboť její majitel, telekomunikační skupina Altice, potřebuje peníze na své oddlužení. Navíc se druhý nejbohatší Čech uchází o podíl v britském deníku Telegraph – protože na ostrovech má podobně jako ve Francii hodně byznysových aktivit a přítomnost v médiích dává jeho úsilí logiku a smysl. Ostatně o Francii a Británii hovořil i v nedávném rozhovoru pro časopis Forbes jako o zemích, které mají pro jeho rozpínající se podnikatelskou říši velký potenciál.

Hlavně ve Francii ale Křetínský pořád budí vášně, i když jeho obchodní rozkročení je už opravdu velké a má podíl v několika velkých maloobchodních řetězcích. Aktuálně ale hodně pozornosti vyvolává jeho snaha ovládnout část technologické skupiny Atos. Jeden z jejích minoritních akcionářů, fond Alix AM, dokonce podal trestní oznámení, že jednání o akvizici, která ještě ale není dokončená a valná hromada firmy ji teprve bude schvalovat, provázela korupce.

Exkluzivní postavení

Vstup Křetínského do Atosu, respektive rozdělení firmy, se dostal i na parlamentní půdu. Francouzští zákonodárci opoziční strany Republikáni sepsali dopis, v němž vládu Emmanuela Macrona vyzývají, aby obchod zablokovala, a hrozí vytvořením parlamentní vyšetřovací komise. Vadí jim, že Atos a jeho počítačová divize, která se zaměřuje na big data nebo kyberbezpečnost, jsou podle nich klíčové podniky, jež by měly zůstat ve francouzských rukou.

Jenže šance, že Republikáni zhatí Křetínského jízdu, není velká. Jak upozornily Hospodářské noviny, osmačtyřicetiletý miliardář, který ve Francii studoval a dobře ji zná, si vybudoval exkluzivní postavení u „Macronova dvora“. Když francouzský prezident pořádal na jaře večírek pro zámožné podnikatele a investory, jehož hlavní hvězdou byl Elon Musk, seděl Křetínský u jednoho stolu s Macronem a jeho manželkou. Navíc si koupil několik nemovitostí v zemi a jedna z nich je přímo na dohled od Elysejského paláce. V ní má Křetínský i svůj soukromý byt.

A změnami prochází i jeho soukromý život. Posledních několik let bylo veřejným tajemstvím, že jeho partnerkou je Anna Kellnerová, dcera Petra a Renaty Kellnerových z PPF. Jenže tento vztah už je nejspíš minulostí (Křetínský už ostatně podle HN přestal působit i v poradním výboru PPF). Pozoruhodná byla v tomto kontextu zpráva bulvárního deníku Blesk, který Křetínského vyfotil, a dokonce i vyzpovídal na módní přehlídce pětadvacetileté návrhářky Vandy Jandy.

„Vandu dobře znám, jsme kamarádi, líbí se mi její tvorba,“ odpověděl muž, který v médiích vystupuje naprosto sporadicky a striktně si kontroluje i to, jaká jeho fotografie se kde objeví, na dotaz reportérky Blesku. Ten patří do jeho vydavatelské skupiny Czech News Center. Bulvární scéna je proto posledních několik týdnů ve střehu.