Kritika ho odmítla, diváky nadchnul. Super Mario Bros. ve filmu překročil miliardu dolarů

Ještě před několika lety se filmové adaptace videoher považovaly za prokleté – nevznikalo jich mnoho a většinou neuspěly u kritiky ani publika. V poslední době se ale zdá, že i v této kategorii Hollywood objevil recept na úspěch. Nejen, že se chystá už třetí hraný snímek s ježkem Sonicem a adaptace Uncharted i přes mizerné ohlasy vydělala, ale hlavně novinka Super Mario Bros. ve filmu právě v příjmech překonala jednu miliardu dolarů.

Hlavní ingrediencí pro divácký hit se stala jedna z nejúspěšnějších herních franšíz vůbec, která je naroubovaná na jednoduchý, skoro až banální příběh. Jeho hrdiny jsou samozřejmě Italové Mario a Luigi, kteří chtějí v New Yorku vybudovat skvělou instalatérskou firmu. Jednou ale přijmou podezřelou zakázku a potrubím se propadnou do alternativního světa, známého z her. Ještěr Bowser ho chce celý ovládnout a vzít si za ženu princeznu Peach, Mario a Luigi se ho ale pokusí zastavit.

Film, pro který byl zájem velké fanouškovské základny Nintenda, vývojáře Super Maria, stěžejní, se od hráčů ještě před vydáním dočkal značné kritiky. Studio se totiž rozhodlo do hlavní role obsadit Chrise Pratta místo Charlese Martineta, který Mariovi propůjčil ikonický hlas s přehnaným italským přízvukem. Zklamání fanoušků se nakonec nicméně vůbec nepodepsalo na návštěvnosti snímku.

Super Mario Bros. ve filmu za první víkend vydělal celosvětově 377,6 milionu dolarů (přes osm miliard korun), čímž si získal status nejlepší premiéry animovaného titulu v historii. Zároveň s tím dosáhl na nejúspěšnější první víkend v letošním roce. O další tři týdny později Mario a Luigi překonali další dvě mety – prodali lístky za více než miliardu dolarů a jejich snímek se stal tím nejvýdělečnějším, co zatím letos vyšel. A také nejvýdělečnější herní adaptací všech dob.

Foto: CinemArt Super Mario Bros. ve filmu je plný odkazů na slavné hry Nintenda

Konkrétně má po uplynulém víkendu na kontě 1,026 miliardy (asi dvacet dva miliard korun), přičemž 490 milionů z této částky pochází ze Severní Ameriky, 536 milionů pak ze zbytku světa. Super Mario Bros. ve filmu je pátým titulem od vypuknutí pandemie, co na deseticiferné příjmy dosáhl. Ostatními jsou Spider-Man: Bez domova, Top Gun: Maverick, Jurský svět: Nadvláda a Avatar: The Way of Water.

Globální úspěch herního snímku do určité míry odráží i česká čísla. Premiéra s devadesáti sedmi tisíci diváků se sice zdaleka nedostala mezi dvacítku největších vůbec, v rámci letošního roku jde nicméně o velice dobrý výsledek. Mario pak v domácích kinech s přehledem udržel prvenství v návštěvnosti také v následujících týdnech.

Před Mariem letošním globálním tržbám dominoval Ant-Man a Wasp: Quantumania, ten ovšem nedosáhl ani na půl miliardy dolarů. Film, který měl s velkou parádou otevřít další fází mediálního univerza Marvelu a představit nového záporáka, poněkud propadl. Nejdříve ho ztrhali kritici kvůli omílání stále téhož vyprázdněného konceptu a po úspěšném prvním víkendu na něj zanevřeli i diváci. Představitel hlavního záporáka Kanga, Jonathan Majors, teď navíc čelí obviněním z domácího násilí.

Ani Super Mario si nezískal přízeň kritiky. Novinářům vadilo, že se snímek vyhýbal jakékoliv snaze vybudovat si vlastní charakter a místo toho se spoléhal na infantilní neurážlivou zápletku a horu odkazů na herní předlohy. Podle mnoha jde o dokonale bezpečný korporátní produkt s jediným cílem: vydělat.

Jak vidno, taková strategie studiu tentokrát vyšla dokonale. Režiséři Aaron Horvath a Michael Jelenic film podle vlastních slov pojali jako blockbuster, takže pro ně bylo zásadní divákům nabídnout řadu zábavných, vizuálně atraktivních akčních scén. Díky tomu, spolu s jednoduchou zápletkou a předlohou prodchnutou nostalgií, se Super Mario Bros. ve filmu stal takzvaným čtyřkvadrantovým snímkem – to znamená, že zaujal všechny čtyři hlavní skupiny publika, ženy a muže pod a nad 25 let.