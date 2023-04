Největší animovaná premiéra všech dob. Super Mario strčil do kapsy Frozen, v Česku přeskočil i Johna Wicka

Recenze od filmových kritiků sbírají smíšené, ale mezi diváky jsou Super Mario Bros. ve filmu obrovský trhák. A to samozřejmě i kasovní. Filmová adaptace akčních dobrodružství milovaného instalatéra a jeho přátel od své premiéry minulý týden a za velikonoční víkend utržila celosvětově 377,6 milionu dolarů, přes osm miliard korun.

Super Mario Bros. ve filmu je snímek na motivy nejslavnější videoherní skákačky na světě. Věrný svému žánru teď v tržbách za první víkend přeskočil druhý díl Frozen alias Ledového království a zajistil Universal Pictures nejúspěšnější premiéru animovaného filmu všech dob. Dílo vzniklé ve spolupráci japonského Nintenda, filmového giganta Universal Pictures a studia Illumination nicméně Frozen 2 neporáží na celé čáře.

Tržby Super Maria na vrchol dotáhla kina ve Spojených státech, italští instalatéři z jejich trubek vytahali za prvních pět dní 204,6 milionu dolarů ke 173 milionům ze zbytku světa. Premiéru mimo americký trh ale mělo Ledové království II silnější (228 versus 173 milionů dolarů), celosvětově za úvodní víkend v kinech disneyovka z roku 2019 dosáhla na 358 milionů. Za čtyři roky od vydání pak v tržbách atakuje už 1,5 miliardy dolarů.

Úspěšný start Super Mario Bros. ve filmu je každopádně díky globální sumě 377,6 milionu dolarů zároveň také nejpovedenější premiérou letošního roku. Tento titul dosud držela marvelovka Ant-Man a Wasp: Quantumania s celosvětovými tržbami 225 milionů dolarů za úvodní víkend. Ta ale po své premiéře v půlce února – a možná i kvůli ne úplně hvězdným recenzím – zaznamenala strmý propad zájmu diváků.

„Jsou to fenomenální čísla. Film na motivy oblíbené značky milují různé generace, mladí i starší diváci. Je to skvělá zpráva pro celý filmový průmysl,“ cituje magazín Variety šéfku distribuce Universal Pictures Veroniku Kwan Vandenbergovou. O rekord roku 2023 nicméně ještě zabojuje několik dalších silných vah, blíží se například třetí Strážci galaxie (s Chrisem Prattem, který namluvil Maria) nebo velký (a definitivní) návrat Harrisona Forda v roli Indiany Jonese.

Raketový nástup prožívají Super Mario Bros. i v českých kinech. Za premiérový víkend je vidělo 97 tisíc diváků a přinesli tržby 16,3 milionu korun. V obou případech je to zhruba zdvojnásobení čísel, která při svém vstupu na domácí plátna vykázaly dvě největší premiéry posledních týdnů – trochu dlouhý, ale akcí zcela vynikající John Wick (8,9 milionu korun a 46 tisíc diváků) a nesmírně povedená fantasy komedie Dungeons & Dragons: Čest zlodějů (7,7 milionu a 41 tisíc).

Do top dvacítky nejúspěšnějších premiér v Česku nicméně kníratý Mario nedoskákal. Na to by potřeboval téměř dvojnásobné tržby. Přesto se to v minulosti animovaným filmům povedlo, už zmiňované Ledové království II přilákalo 232 tisíc diváků a za úvodní víkend utržilo 35 milionů korun. Obdobná čísla v domácích kinech udělali Mimoni, mimochodem stejně jako Super Mario Bros. taktéž počin studia Illumination.

Bratři Mario a Luigi z představivosti Šigerua Mijamota si kromě překonání Ledového království připsali i další, byť ještě mnohem úžeji vyměřený rekord. Jejich filmové ztvárnění zažívá nejúspěšnější premiéru videoherní adaptace na velké plátno. Zatím vévodil Warcraft z roku 2016 s tržbami za úvodní víkend ve výši 210 milionů dolarů. Jenže ve finále se moc nevyplatil, zatímco nintendovští hrdinové dost možná míří k miliardě dolarů.

Přesto se Super Mario Bros. ve filmu nesetkávají s jednoznačně pozitivním přijetím od filmových recenzentů. Na serveru Rotten Tomatoes jsou hodnocení kritiků v ostrém kontrastu s názorem návštěvníků kin. Ze dvou stovek recenzí v médiích jich je pozitivních jen 57 procent, zato mezi více než 25 tisíci návštěvníků je 96 procent kladných hlasů. Na CzechCrunchi v tomto případě jdeme s davem, Mario se nám hodně líbil.

Některé méně nadšené recenze nicméně není až tak těžké pochopit. Příběh Maria, Luigiho, princezny Peach nebo záporáka Bowsera je v jádru primitivní a filmová novinka je především usměvavou a adrenalinově akční jízdou pro mladší diváky. Anebo ty mladé duchem, kteří si užijí nádherně zfilmovanou nostalgii plnou parádních narážek na Super Maria i bezpočet dalších titulů Nintenda.

Vynikající čísla z kin a nadšené ohlasy diváků každopádně dávají tušit, že jen u Super Mario Bros. ve filmu by spojení Universal Studios a Nintenda nemuselo skončit. A že už je definitivně zapomenuto na nepříliš povedený (4,1 z deseti na IMDB) snímek s živými herci z roku 1993. Třeba po fenomenálním úspěchu Marvel Cinematic Universe sledujeme zrod Mario Cinematic Universe…