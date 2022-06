Kryptoměny nejsou jen spekulace. Blockchain je základní stavební kámen placení budoucnosti

Taková cenová turbulence ve světě kryptoaktiv už dlouho nebyla. Ještě loni v listopadu stál bitcoin bezmála 1,5 milionu korun, v květnu jeho cena oscilovala mezi 650 a 800 tisíci, v posledních hodinách klesá ještě níž. Pro spekulaci zajímavé, pro byznys už méně. Ochranu před volatilitou v kryptosvětě mají zajišťovat stablecoiny, které se cenově váží na stabilnější druh aktiv, jako jsou dolary nebo eura. Jaký je stav využití kryptoplateb v Česku a jaké jsou trendy, ve svém komentáři popisuje Daniel Houška z firmy Confirmo.

Daniel Houška, zakladatel a spolumajitel kryptobrány Confirmo, toho o kryptosvětě ví jako málokdo. O kryptotechnologie se zajímá od roku 2011 a jeho firma minulý rok zpracovala platby obchodníkům přesahující 1,5 miliardy korun. Houškův komentář je součástí speciálu CzechCrunche Průvodce světem krypta, jehož partnerem je právě i Confirmo.

***

Posláním kryptoměn bylo vytvořit alternativní platební síť, které se může účastnit kdokoliv. Smyslem bylo najít efektivnější způsob převodu hodnoty, protože je stále větší problém poslat například finanční prostředky z jednoho kontinentu na druhý. Technologie blockchainu a jeho stále větší a větší adopce (téměř každý desátý člověk v Česku investoval do kryptoměny) přiměly velké společnosti jako VISA a Mastercard urychlit inovace v platebním styku, mobilní platby jako Apple Pay jsou toho důkazem.

Kryptoměny jsou v mnoha ohledech revoluční, takže platební instituce by mohly v budoucnu přijít o svá monopolní postavení. Blockchain a kryptoměny jsou totiž stvořené pro odesílání částek bez jakýchkoliv limitů, umožňují zákazníkovi vrátit platbu pouze oskenováním QR kódu, a co je z podstaty nejdůležitější, platící má vždy své prostředky pod výhradní kontrolou. Nikdo platbu nemůže odmítnout a nikdo platbu nemůže dodatečně strhnout.

Jenže kryptoměny se zatím stále nepoužívají pro dva nejobvyklejší finanční účely – k placení v kamenných obchodech a pro účely předplatného. Změní se to? Jistě, ale chvíli to potrvá. Teoreticky to možné bude přes centralizované peněženky nebo chytré kontrakty. V praxi by to znamenalo, že uživatel dá souhlas k inkasu na nějakou část svého kryptoaktiva a povolí autorizované straně ho stahovat. Obchodník se následně jen napojí na kryptobránu, která vše obstará. Včetně připsání prostředků na korporátní bankovní účet nebo bezpečné úschovy kryptoaktiva.

Kryptoměny se zároveň zatím moc nevyužívají ani při placení přes platební terminály. Je to dané tím, že bitcoin, dominantní kryptoměna, není na svém nativním blockchainu pro rychlé platby použitelný. Navíc přiložení mobilu k terminálu je a bude vždy jednodušší než skenování QR kódů. I zde byl ale učiněn obrovský technologický pokrok a začátkem prázdnin bude v Česku dostupné platební zařízení, které z vašeho mobilu udělá bleskurychlý terminál pro platby v kryptoměnách.

Z našich statistik za rok 2022 je patrné, že zhruba 70 procent plateb v kryptu je stále uskutečňováno přes bitcoin, ale tvoří skoro 90 procent obratu. 30 procent plateb probíhá přes litecoin, ale z hlediska obratu tvoří pouze desetinu. Rychlejší lightning network, nová vrstva bitcoinu, hraje prozatím vedlejší roli, ale je to do jisté míry ovlivněno tím, že je určený pro drobné platby v kamenných obchodech a na tento segment jsme prozatím necílili.

Do popředí se navíc derou i další kryptoaktiva, která mají za cíl zlepšit fungování zkostnatělých finančních systému a bankovních převodů. Jsou to takzvané stablecoiny. Na rozdíl od kryptoměn je jejich hodnota vázána na měny jako americký dolar nebo euro. Hodnota stablecoinu a poměr 1:1 jsou většinou zajištěné existencí podkladového aktiva. Stablecoiny můžete poslat prostřednictvím peněženky a platit s nimi v podstatě neomezeně a mnohem rychleji než pomocí bankovních převodů. Navíc s téměř nulovou volatilitou v porovnání s tradičními kryptoměnami.

Ano, vím, ve světě stablecoinů došlo nedávno k obrovskému krachu experimentálního stablecoinu UST, který sice kopíroval hodnotu dolaru, ale jehož podkladovým aktivem nebyl dolar, nýbrž virtuální aktivum a stabilita měla být zajištěna algoritmicky. Případ blockchainu Terra a stablecoinu UST ukazuje, jak je důležité, aby si obchodník zvolil partnera, který je časem prověřený, který nepodporuje každý altcoin (tedy jakékoliv alternativní měny), ale pouze vyzkoušené kryptoměny, jako je bitcoin, litecoin či zmíněná druhá vrstva bitcoinu lightning network.

Kryptoměny nejsou jen spekulativní kapitál. Blockchain a jeho nadstavby jsou základním stavebním kamenem pro budoucnost celosvětového platebního styku. K masivnějšímu využití kryptoměn již dochází, celý obor roste o stovky procent ročně.

Ekosystém musí však nejdříve maturovat, placení musí být stejně jednoduché jako mávnutí náramkem u kasy obchodního domu a každý zaměstnanec musí mít možnost získat část kryptoaktiv přímo od svého zaměstnavatele. To jsou výzvy, kterým celý obor čelí. Je však postaven na zdravém a efektivním základu, proto je nepředstavitelné, že by trh nerostl i v následujících letech.