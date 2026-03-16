Kryptomiliardář chce v Karibiku postavit vlastní stát. Slibuje rentu místním, ti se ale bojí kolonizace
Pozemky vykupuje manželka premiéra a lidé si stěžují na nátlak. Ambiciózní plán naráží na realitu lokální politiky i historii ostrova.
Dostat zaplaceno jen za to, že ve vašem sousedství vyroste luxusní investorský projekt? Obyvatelé malého karibského ostrova Nevis, kterých je zhruba 13 tisíc, teď přesně takovou nabídku dostali. Zahraniční developer jim e-mailem slíbil, že každému z nich včetně dětí bude posílat sto dolarů měsíčně. Pro čtyřčlennou rodinu to dělá v přepočtu přes sto tisíc korun ročně. Má to ale háček. Peníze začnou na účty naskakovat až ve chvíli, kdy tamní vláda velkolepý plán finálně odklepne. Belgický kryptoměnový miliardář Olivier Janssens si chce totiž na ostrově koupit rozsáhlé území a vytvořit na něm speciální zónu s vlastními zákony. Zónu, která by de facto fungovala odděleně od zbytku země.
Mezi lidmi, kteří zbohatli na kryptoměnách, se v posledních letech šíří nová vize. Říkají jí „síťové státy“ (anglicky network states). Myšlenka je v jádru jednoduchá: tito lidé věří v takzvaný radikální libertarianismus, což je politický směr, podle kterého by stát neměl lidem vůbec do ničeho mluvit, daně by měly být minimální a všechno by měl řešit volný trh. Jenže na světě už žádná volná půda není. A tak se snaží domluvit s menšími a chudšími státy, odkoupit od nich část území a vytvořit si tam jakési soukromé mikrosvěty.
Janssensovi se cesta k tomuto ambicióznímu cíli otevřela loni v srpnu, kdy parlament Svatého Kryštofa a Nevisu narychlo schválil zákon o takzvaných zónách udržitelnosti. Tato legislativa dává soukromým developerům nebývalé pravomoci. Od budování vlastní infrastruktury až po zřizování vlastních bezpečnostních služeb nebo mechanismů pro řešení sporů. Právě v rámci tohoto zákona chce Janssens vybudovat projekt Destiny.
V plánech vypadá jako futuristická oáza: na ploše bezmála tisíc hektarů, což je zhruba desetina celého ostrova Nevis, mají vyrůst zelené terasy, luxusní vily nebo špičkové lékařské kliniky. Návrh celého komplexu si vzalo na starost architektonické studio Skidmore, Owings & Merrill, které navrhovalo například newyorský mrakodrap One World Trade Center, stojící u místa, kde byly původní budovy zničené během teroristických útoků v září 2001.
Vizuální luxus je nicméně jen obal. Jádro celého projektu Destiny spočívá v legislativě. Janssens se nijak netají tím, že chce pro svou zónu vyjednat výjimky z místních zákonů. Běžné ostrovní soudy jsou podle něj neefektivní, a pokud by Destiny mělo spadat pod jejich jurisdikci, bohaté investory to nepřiláká. Chtěl by, aby zóna měla vlastní soudní a arbitrážní systém, podobně jako to funguje ve speciálních finančních centrech třeba v Dubaji. Původně dokonce jeho tým lobboval za to, aby zóna mohla sama stíhat i trestné činy, proti čemuž se už ale místní úřady ohradily.
Řada obyvatel i opozičních politiků je vůči návrhům opatrná. Celá situace je o to nepřehlednější, že Svatý Kryštof a Nevis fungují jako federace dvou ostrovů, byť pod britskou korunou, podobně jako třeba Kanada. Nevis má ale v tomto svazku velkou autonomii, vlastní vládu i parlament pro vnitřní záležitosti. Zatímco premiér Nevisu Mark Brantley projekt Destiny silně podporuje a vidí v něm šanci na příliv kapitálu, federální premiér celé země Terrance Drew začal pod tlakem veřejnosti couvat a slíbil, že zákon o speciálních zónách raději nechá přepracovat.
Obyvatelé ostrova, jehož historie je poznamenána staletími kolonialismu, se totiž bojí nového fenoménu, takzvaného kryptokolonialismu. Přijde jim nepřijatelné, že by si kryptomagnáti mohli díky penězům znovu kupovat moc nad jejich územím a lidmi.
Zajímavé je i to, jak si miliardáři svou cílovou destinaci vybírají. Ukazuje se totiž, že Janssens už v roce 2017 představil s dalším kryptoměnovým průkopníkem Rogerem Verem iniciativu s názvem Free Society. Když tehdy vysvětlovali, jakou zemi pro svůj soukromý ráj hledají, měli jasná kritéria: stát s flexibilní ústavou a především velkým národním dluhem. Vycházeli totiž z předpokladu, že zadlužené vlády na lukrativní finanční nabídky prostě kývnou. Uniklé dokumenty, o kterých informovala nezávislá novinářka Victoria Jones, ale dokazují, že tato stará firma a nový projekt Destiny jsou personálně i právně úzce propojené.
A aby nebylo kontroverze málo, pozemky pro Destiny od místních lidí vykupuje realitní agentka Sharon Brantley. Není to nikdo jiný než manželka zmíněného premiéra ostrova Nevis. Místní majitelé půdy si navíc stěžují, že na ně premiérova žena vyvíjí nátlak a bombarduje je telefonáty, i když už prodej několikrát odmítli. Průzkumy veřejného mínění navíc dle The New York Times ukázaly, že drtivá většina obyvatel je proti. Tento tlak zdola nabral takovou sílu, že začíná drhnout celá vize nezávislého ráje a projekt už musel omezit původně plánovanou rozlohu. I proto Janssens přišel s nabídkou renty.