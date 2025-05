Kryptopodvodník epických rozměrů. Zakladatel společnosti Celsius byl odsouzen k 12 letům za mřížemi

Uložit 0

Zakladatel a bývalý CEO zkrachovalé kryptoměnové platformy Celsius Network Alex Mashinsky byl ve čtvrtek odsouzen ke dvanácti letům odnětí svobody. Soud v New Yorku rozhodl poté, co se Mashinsky v prosinci přiznal k obvinění z podvodu s cennými papíry a komoditami. Prokuratura ho označila za „podvodníka epických rozměrů“ a původně požadovala až dvacetiletý trest, informuje deník Financial Times.

Společnost Celsius, která na vrcholu své existence spravovala aktiva klientů v hodnotě 25 miliard dolarů, se představovala jako „moderní banka“ nabízející vysoké výnosy z kryptoměnových vkladů. Ve skutečnosti však podle vyšetřovatelů fungovala jako „rizikový investiční fond“. Mashinsky lákal zákazníky na sliby vysokých výnosů, zatímco je klamal ohledně fungování firmy.

Prostředky klientů navíc využíval k manipulaci s cenou vlastního tokenu CEL, což mu umožnilo prodat své osobní držení nad tržní hodnotou. Právě z těchto prodejů získal více než 48 milionů dolarů, které nyní musí odevzdat. Celsiusu se týká také rekordní vyrovnání s americkou Federální obchodní komisí ve výši 4,7 miliardy dolarů, což je jeden z největších finančních trestů v historii FTC.