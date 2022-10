Alex Mashinsky se uměl vždycky dobře prodat. Na svém webu se třeba chlubí, že je vynálezcem a spoluautorem několika objevů, že investoval do desítek startupů a že je významnou postavou newyorské byznysové scény. Asi by se slušelo říct, že spíš byl. Po pádu jeho virtuální banky Celsius Network, který umocnil jarní krypto výplach, nyní vyšlo najevo, že si před bankrotem stihl vybrat z účtů společnosti deset milionů dolarů.

Mnozí další takové štěstí neměli, protože v polovině června Celsius oznámil pozastavení klientských výběrů, o pár týdnů později na sebe vydal ochranu před věřiteli a na konci září pak Mashinsky odstoupil i z pozice výkonného ředitele firmy.

Paradoxní je, že on i jeho kolegové do poslední chvíle ujišťovali, že Celsius žádné problémy nemá, je dobře zajištěný a zákazníci se o své prostředky nemusejí obávat. Že je vše v pořádku, říkal ještě pár dní před tím, než k překvapení mnohých zmrazil klientské účty s argumentem, že „situace na trzích je extrémní“.

Jak uvádí britský deník Financial Times, který situaci kolem Celsius Network dlouhodobě detailně sleduje, postupně vyplouvají na povrch závažné informace o chování společnosti. Mashinsky se nechával fotit s tričkem s nápisem „Banky nejsou vaši přátelé“. I jeho firma chtěla původně fungovat jako jejich virtuální alternativa v kryptosvětě, spíš ale připomínala podvodné Ponziho schéma.

Dost tomu nasvědčuje i chování Mashinského, který si koncem května, tedy jen pár týdnů před stopkou na výběry pro běžné klienty, vytáhl z účtů společnosti, kterou založil, vedl a spoluvlastnil, minimálně deset milionů dolarů. Tedy čtvrt miliardy korun.

„Ve druhé polovině května 2022 si pan Mashinsky vybral část kryptoaktiv, která měl na svém účtu. Většina z těchto prostředků byla použita na úhradu státních a federálních daní. Během devíti měsíců, které výběru předcházely, si tam soustavně kvůli tomuto účelu ukládal prostředky,“ uvedla tisková mluvčí Celsiusu. Připomněla ještě, že Mashinsky a jeho rodina měli u firmy uloženo zhruba 44 milionů dolarů v podobě kryptoměn.

Foto: Depositphotos Pád platformy Celsius Network dopadá na celý kryptotrh

Alex Mashinsky, který má podobně jako mnoho dalších výrazných postav krypto komunity kořeny v bývalém Sovětském svazu, už není generálním ředitelem Celsiusu. Z pozice CEO odstoupil na konci září, ve funkci ho nahradí finanční ředitel Chris Ferraro. Společnost se snaží vybřednout z konkurzního řízení a v nějaké podobě obnovit svou činnost. O její zbytky se už navíc rozhořela právní a byznysová bitva, uchází se o ni například agilní kryptoburza FTX a její majitel Sam Bankman-Fried.

Jenže tisícům klientů nadále dluží několik miliard dolarů. Firma si vydobyla silnou pozici tím, že slibovala zákazníkům výnosy až ve výši 20 procent, pokud jí svěří své kryptoměny. Nabízela i další finanční služby a postupně k sobě nalákala 1,7 milionu klientů z celého světa a do správy získala aktiva až za 12 miliard dolarů.

Po červnovém pádu po ní ale zůstaly dluhy minimálně za 1,7 miliardy dolarů a sto tisíc naštvaných zákazníků. Položilo ji to, že od jara začali uživatelé postupně vybírat své digitální vklady, protože trh s kryptoměnami byl v čím dál větším útlumu. Mashinsky a spol. neustále tvrdili, že není důvod k panice a že jsou dostatečně zajištění, aby mohli všem klientům vrátit to, co si u nich uložili.

Jedním z důvodů, proč toho nakonec nebyli schopni, byla investice do blockchainu Terra, jeho stablecoinu UST a na něj navázané kryptoměny Luna. Celsius Network totiž vydělával na různých spekulacích, k nimž používal prostředky klientů. A při těchto sázkách nakoupil měsíční aktiva za stovky milionů, takže když síť založená dnes celosvětově hledaným programátorem Do Kwonem v květnu padla, okamžitě se vypařily z bilance Celsius Network nemalé prostředky. Navíc neobanka fungovala podle všeho dost podobně jako Do Kwonovo impérium – tedy že slibovala nadstandardní výnosy, kterými ale financovala přísun nových vkladů. A to není nic jiného než klasické letadlo.