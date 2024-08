Kuriózní selfie, nájemná střelkyně i souboj chromozomů. Tyto momenty z olympiády strhly internet

Uložit 0

Na co používat profesionální pomůcky ke střelbě na největším sportovním pódiu, když si stačí jen nechat dioptrické brýle a trochu přimhouřit oko, aby to stačilo na stříbro? Proč se po utkání nechat vyfotit tak, jak by to asi nikdo na světě nikdy nečekal? A co dělat poté, když vám postup do semifinále zkazí… vaše přirození? Letní olympiáda v Paříži je plná kuriózních, leč zajímavých momentek – a tady jsou ty nejlepší.

Letní olympijské hry jsou hlavně o sportovních výkonech, to ale neznamená, že se tu a tam neobjeví vedlejší minipříběh, který strhne internet. A byť má mnohem větší váhu získávání cenných kovů, v čemž Češi letos nejsou obzvlášť úspěšní (čest šermířům a tenistům), někdy se člověk potřebuje i pousmát, případně se pozastavit nad tím, jak je to vůbec možné. CzechCrunch proto sestavil výběr fotek a videí, které stojí za vidění.

Jedním z nejkurióznějších momentů olympiády je zřejmě selfie mezi sportovci ze Severní a Jižní Koreje. Po soutěži ve smíšených dvojicích ve stolním tenise si olympionici obou zemí (plus Číny) pořídili společnou fotku na pódiu. A kdo zná vztah mezi oběma asijskými státy, asi chápe, v čem je tak netradiční.

Moment, který se obratem stal virálním, je považován za důkaz síly sportu spojovat lidi bez ohledu na politické rozdíly. V případě těchto dvou sousedů se jedná i o připomínku toho, že demilitarizovaná zóna sice rozděluje sever a jih, ale nepřerušila staleté společné vazby a kulturu Korejců.

Severokorejský tým získal v Paříži stříbrnou medaili, zatímco Jižní Korea vybojovala bronz. Jeden z jejích sportovců, Lim Jong-hoon, měl pak z medaile o to větší radost – obdržel díky ní výjimku z povinné vojenské služby.

North and South Korean athletes taking a selfie together after the suggestion of China’s gold medalist Sun Yingsha pic.twitter.com/4HL20RKIWf

Photo of the Paris 2024 Olympics so far!

Všichni olympijští sportovní střelci mají k dispozici speciální vybavení. Logicky. Krytka proti rozostření, čočka pro zvětšení přesnosti střely, sluchátka proti hluku… Turecký hrdina Yusuf Dikeç ale toto všechno nechal v zákulisí – a před terč přišel v civilu. Skoro jako videoherní Hitman.

Jediné, co si nasadil, byly dioptrické brýle a běžná bezdrátová sluchátka. Pak jen zamířil a vystřelil. Téměř to vypadalo, že se na olympiádě objevil náhodou – a chtěl si prostě zastřílet. Příběh je ale o to zajímavější, že se mu podařilo získat cenný kov. Se svojí olympijskou partnerkou Sevval Ilaydou Tarhan vybojoval stříbrnou medaili ze smíšené střelby z pistole na deset metrů. A když si oba sportovci kus Eiffelovy věže přebírali, Dikeç vypadal, jako by ho akt vůbec nezajímal. Another day in the office?

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD

U sportovní střelby je třeba ještě zůstat, protože podobně jako zmíněný Yusuf Dikeç se o velkou parádu postarala jihokorejská reprezentantka Kim Ye-ji. K terči totiž přišla jako zkušená nájemná kyberpunková vražedkyně. Když se její soustředěnost s pistolí začala šířit sítěmi, rychle si vydobyla status „největší drsňačky letošních her“. Ostatně se stačí podívat na video, které nemá daleko od toho, aby nahánělo husí kůži. A malý plyšový slon její dcery za pasem? Pro dokreslení stylu.

A byť skončila ve střelbě na vzdálenost deseti metrů „až“ druhá za svou krajankou a kamarádkou Oh Ye-jin, srdce veřejnosti si jednoznačně získala ona. Lifestylový časopis GQ ji dokonce nazval „průlomovou stylovou hvězdou“ olympiády v Paříži.

This girl is a movie character like how is she real pic.twitter.com/hys1bLyj4t

Když italská boxerka Angela Carini ukončila zápas proti Alžířance Imaně Khelif po necelé minutě, přitáhlo to pozornost. Mimo jiné kvůli druhé zmíněné, která byla dříve diskvalifikována z mistrovství světa kvůli vysoké hladině testosteronu. V ringu si pak Italka odmítla s Khelif potřást rukou a opustila ho v slzách, následně však uvedla, že zápas ukončila, aby předešla dalším zraněním.

Na sítích rozvířila událost diskuze především o genderové identitě alžírské boxerky. Někteří uživatelé ji označovali za muže a kritizovali pravidla olympijské soutěže. K nim se přidala i spisovatelka J. K. Rowling, která je známá svou transfobní rétorikou. Faktem však zůstává, že Khelif je biologickou ženou, která se potýká s vysokou hladinou testosteronu. Ta postihuje v průměru sedm z tisíce profesionálních sportovkyň.

Navíc je jednou ze dvou boxerek, které mohou na olympijských hrách startovat i přesto, že loni neprošly testy na světovém šampionátu. Ten se koná pod hlavičkou Mezinárodní boxerské asociace, jež ale nespadá pod olympiádu, kterou řídí Mezinárodní olympijský výbor s jinými pravidly. Ten ostatně asociaci už dříve vyloučil z olympijského hnutí kvůli kontroverzím s jejím řízením a financováním. Cesta Khelif na olympiádě nadále pokračuje.

Italský vlajkonoš Gianmarco Tamberi přidal k olympijským příběhům svou vlastní úsměvnou verzi, když během zahajovacího ceremoniálu ztratil snubní prsten v pařížské řece Seině. Když olympionici Itálie slavnostně přijížděli na lodi, prsten mu sklouzl z prstu.

Tamberi se následně na Instagramu omluvil své ženě Chiaře a incident přiřkl nadměrné ztrátě váhy i euforii z ceremonie. Uvedl, že pokud měl prsten někde ztratit, pak byla Paříž jako „město lásky“ tím nejlepším místem. Vyzval zároveň svou ženu, aby i ona vhodila do Seiny svůj prsten, a oba dva tak mohli manželské sliby obnovit.

His apology to his wife is everything. Poetic!😅 pic.twitter.com/mKehbua9eQ

Gianmarco Tamberi 🇮🇹 lost his wedding ring yesterday, while on flagbearer duties for Italy.

Skákal o tyči již od dětství, takže měl spoustu zkušeností. Ostatně je mistrem světa ve skoku o tyči do dvaceti let – a současně jednou z velkých hvězd francouzské výpravy. V semifinále ale z kuriózního důvodu selhal.

Když už jednadvacetiletý Anthony Ammirati přepadával přes laťku ve výšce 570 centimetrů, což ho mělo poslat do finále, nedopatřením o ni zavadil svým… přirozením. Video se rázem stalo hitem sociálních sítí. Asi není třeba zacházet do přílišných detailů. A vtípky o tom, jak má Ammirati před sebou „velkou“ budoucnost, lze také nechat stranou.

Příběh Tanii Zeng, původně Zeng Zhiying, minul v poslední době asi jen málokoho. Čínská stolní tenistka opustila svou zemi v roce 1989, tedy ve stejném roce, kdy došlo k masakru na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Přestěhovala se do severního Chile, aby zde stolní tenis vyučovala, a letos v něm ve věku 58 let reprezentovala zemi na olympiádě.

I matka Zeng měla původně ke stolnímu tenisu blízko – byla trenérkou. Zeng se po příchodu do Chile věnovala sportu jen ve volném čase, po propuknutí pandemie koronaviru se ale vrátila k závodní úrovni. Jako součást chilského národního týmu dosáhla od té doby na bronzovou medaili na Panamerických hrách, a ačkoliv ukončila svou olympijskou cestu poté, co prohrála v úvodním kole, stolnímu tenisu se plánuje věnovat i nadále.

This might be the best Paris 2024 story: Zeng Zhiying made her Olympics debut at 58-years old.

Born in China, she is now representing Chile in table tennis because of an incredible journey.

At age 18, she expected to go to the Olympics for her birth country, China, as one of… pic.twitter.com/k3IQJ4IkQ4

— Adam Ryan 🤝 (@AdamRy_n) July 29, 2024