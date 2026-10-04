Kvůli skandálům ho investoři vyhnali z Uberu. Teď hlásí velkolepý návrat s firmou, co chce nahradit lidi
Místo ústupu do ústraní koupil Travis Kalanick startup a osm let budoval novou infrastrukturu. S Atoms chce změnit vaření i dopravu.
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V roce 2017 musel opustit Uber s pověstí jednoho z nejkontroverznějších šéfů Silicon Valley. Teď se Travis Kalanick vrací a rozhodně nepůsobí dojmem člověka, který by chtěl napravovat pošramocenou minulost. Bývalý šéf a spoluzakladatel Uberu totiž osm let budoval mimo jiné nový podnik Atoms, do kterého získal financování ve výši necelých dvou miliard dolarů. Jeho ambice sahají od automatizovaného vaření přes těžbu až po autonomní dopravu. Paradoxně mu v tomto snažení věří i firma, kterou kdysi vedl – Uber do Atoms vložil 100 milionů dolarů.
Když Kalanick v roce 2017 opouštěl Uber, vypadalo to jako smutný konec jedné z nejvýraznějších technologických tváří své generace. Jeho odchod přišel po sérii skandálů a obvinění, která se týkala firemní kultury, sexuálního obtěžování i praktik namířených proti regulátorům a konkurenci.
Výzva k rezignaci navíc přišla jen několik dní poté, co mu při nehodě na lodi zemřela matka a jeho otec utrpěl těžká zranění. Pro jedny byl Kalanickův pád symbolickým koncem éry bezohledných zakladatelů, pro druhé zradou investorů na člověku, který Uber vybudoval.
„Stojím si za každým rozhodnutím, které jsem v Uberu udělal,“ prohlásil letos Kalanick. v rozhovoru s Davidem Senrou Ze svého pádu viní „extrémní woke“ atmosféru, která podle něj v té době převládala v technologickém světě. Zároveň ale připouští, že jednu věc tehdy nechápal. „Příliš často jsem balancoval na hraně. Když vedete velkou a významnou firmu, všichni od vás čekají, že tak daleko nepůjdete, i když máte pravdu,“ řekl.
Místo odchodu do ústraní se ale Kalanick pustil do dalšího podnikání. Jen tři měsíce po svém odchodu z Uberu koupil malý startup se šesti zaměstnanci, který provozoval kuchyně určené výhradně pro rozvoz jídla. Když se tehdy řešilo, jak přidat několik dalších provozoven, Kalanickův typicky dravý přístup byl opět na scéně. Z původně malého projektu chtěl vybudovat síť čítající tisíce míst.
Nový podnik dostal název City Storage Systems, který na první pohled s provozem kuchyní a rozvozem jídla nemá nic společného. Jenže to byl účel, po odchodu z Uberu nechtěl znovu přitahovat pozornost médií, a tak mohl nový byznys několik let budovat téměř bez povšimnutí.
Z původně malého startupu se během osmi let stala skupina působící ve 30 zemích zaměstnávající tisíce lidí. Letos v březnu se City Storage Systems přejmenovala na Atoms a Kalanick pod touto značkou postupně rozšířil záběr firmy od gastronomické infrastruktury k robotice, umělé inteligenci a automatizaci ve fyzickém světě.
Co to v praxi znamená? Kalanick staví na myšlence, že počítače už zásadně proměnily svět informací, zatímco fyzický svět výroby, dopravy a skladování na podobnou revoluci teprve čeká. Atoms ho má pomoci „digitalizovat“ pomocí specializovaných robotů, z nichž každý bude dělat konkrétní úkol.
Prvním terčem je jídlo, Kalanick chce propojit robotiku, umělou inteligenci a síť zmíněných kuchyní, aby se co největší část přípravy i rozvozu obešla bez lidí. Výsledkem má byt automatizace, která by jednou mohla umožnit připravit jídlo levněji a doručit ho přímo ke dveřím zákazníka úplně bez lidí. Další dvě divize firmy míří na těžbu a dopravu, kde mají být principy velmi podobné jako u jídla.
Kalanick se ale zároveň stále dívá směrem k robotaxi, tedy k autonomním vozům, jejichž rozjezd kdysi řešil v Uberu. V tomto případě by se mohl kruh dokonale uzavřít, Uber se totiž stal jedním z investorů a do firmy vložil 100 milionů dolarů. Obě společnosti už prý jednají o možném využití technologií Atoms v síti Uberu.
Rozsah Kalanickových plánů podtrhuje i částka, kterou pro Atoms získal. V létě firma oznámila financování ve výši 1,7 miliardy dolarů, na kterém se podílel slavný fond Andreessen Horowitz (jeho spoluzakladatel se navíc stal členem představenstva Atoms) a mezi bankami, které Atoms financování poskytly, byly ikony jako Goldman Sachs a JPMorgan.