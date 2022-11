Lid promluvil. Elon Musk odblokoval Donaldu Trumpovi účet na Twitteru, ten se tam ale příliš nehrne

Kolem Twitteru se toho za poslední týdny od koupi Elonem Muskem děje spoustu. Americký miliardář vyhodil polovinu zaměstnanců firmy, ostatním nakázal, aby se vrátili do kanceláří a připravili se na dlouhou pracovní dobu, pokud chtějí zabránit bankrotu firmy. O pozitivní náladě se tak v souvislosti s Twitterem mluvit nedá. Musk se navíc rozhodl, že dostojí svým slibům a obnoví účet Donaldu Trumpovi, bývalému americkému prezidentovi, který síť s oblibou využíval, než ho minulý rok tehdejší vedení Twitteru zablokovalo.

Elon Musk nedělní rozhodnutí obnovit Trumpovi účet odůvodnil výsledkem ankety, kterou sám na síti vyhlásil. „Lid promluvil,“ napsal po hlasování Musk. Nový majitel Twitteru už v minulosti prohlašoval, že blokace Trumpova účtu byla špatným krokem a že ho plánuje zvrátit. Krátce po převzetí kontroly nad Twitterem přitom prohlásil, že nebude obnovovat žádné zakázané účty, dokud ve firmě nezřídí radu pro moderování obsahu, která měla být složená z lidí různorodých názorů.

V nynější anketě podle Muska hlasovalo přes 15 milionů uživatelů, 134 milionů hlasování na sociální síti zahlédlo. Pro obnovení účtu Trumpa byla těsná většina hlasujících – 51,8 % versus 48,2 %. V souvislosti s tím, jak velkým tématem v posledních měsících byly falešné účty a boti na Twitteru, se však nabízí otázka, jaký poměr byl mezi skutečnými a falešnými hlasujícími. Sám Musk během ankety upozornil na to, že hlasování přilákalo pozornost falešných uživatelů. Miliardář se také tvrzením, že až dvacet procent účtů Twitteru je falešných, pokusil vyvléknout z celé koupě platformy.

Jestli však rozhodnutí obnovit Trumpovi účet výsledky hlasování opravdu ovlivnily, to není jasné. Minulý rok v listopadu Musk například prodal deset procent svých akcií Tesly poté, co se v anketě jeho sledující vyjádřili, že by měl. „Budu se řídit výsledky této ankety, ať už dopadne jakkoliv,“ napsal tehdy. Háček byl ale v tom, že rozhodnutí o prodeji těchto akcií učinil už v září 2021, tedy o dva měsíce dříve v rámci předem nastaveného obchodního plánu, jak ukázal americký The Wall Street Journal.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021