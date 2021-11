O Tesle se v posledních týdnech zase hodně mluvilo, za což může nejen růst ceny jejích akcií, ale především Elon Musk, který opět usedl k Twitteru. Nejbohatší člověk planety zde nechal fanoušky hlasovat o svém miliardovém jmění a podle jejich rozhodnutí s ním také hodlá naložit. Jenže hlasování není tak divoká reality show, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Musk coby hlavní tvář, ale i hlas automobilky Tesla předvedl na Twitteru již celou řadu kousků, z jejichž dopadu často profituje. Na nedávnou anketu, ve které nechal více než 60 milionů sledujících rozhodovat o tom, zda má prodat 10 procent ze svých akcií Tesly, se ovšem bude vzpomínat ještě hodně dlouho.

V otázce, zda prodat, či neprodat, se hlasující přiklonili k první možnosti a nejnovější zprávy o tom, že Musk v posledních dnech prodal akcie v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů, naznačují, že jejich přání vyslyšel. Proč by však nechal o svých financích rozhodovat veřejnost? Řekněme, že se výsledek ankety se dal predikovat – a Muskovi hraje do karet, jak jsme předesílali v článku z minulého týdne a jak nasvědčuje fakt, že prodej části akcií byl již dopředu naplánovaný.

Jak uvádí CNBC na základě dokumentů Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států, Musk už 14. září rozhodl o prodeji balíku 930 tisíc akcií v hodnotě přesahující 1,1 miliardy dolarů, tedy bezmála 24 miliard korun. Stalo se tak tedy takřka dva měsíce před vyhlášením ankety. Tyto obchodní dohody označované jako plány 10b5-1 umožňují prodejcům vyhnout se obvinění z využívání tzv. insider tradingu, tedy obchodování na základě neveřejných informací.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021