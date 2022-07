Lidé šetří, lékárna Pilulka přesto roste. Online obchody z krize vždy vyšly jako vítěz, říká zakladatel

Dobrých zpráv není nikdy dost. A zvlášť v době, kdy pesimismus doléhá i do jindy euforického internetového obchodu. Bratři Martin a Petr Kasovi jednu vzpruhu ale mají – jejich skupina Pilulka vykázala za první pololetí roku 2022 silný růst, a to především v online divizi. To vše ve chvíli, kdy analytici hlásí, jak se celý trh e-commerce propadá. „Jedeme podle plánu a zůstáváme mírnými optimisty,“ říká pro CzechCrunch Martin Kasa.

Rok 2021, který byl ještě do značné míry ve znamení covidu, byl pro e-commerce specifický, takže srovnávací základna pro letošní výkony byla automaticky nastavená hodně vysoko. Pilulku nevyjímaje. „Byl to neobvyklý rok. V online jsme vyrostli o více než 60 procent. Část růstu tvořilo takzvané covid portfolio, jako jsou roušky a covid testy,“ vysvětluje mladší z bratrů Kasových.

Jenže jak uvedl pro CzechCrunch, i tak se firmě zatím daří loňská čísla překonávat: „V druhém kvartálu roku 2022 nám tržby meziročně vzrostly o bezmála 30 procent. Celkově za první pololetí, včetně kamenných lékáren, pak o necelých 10 procent. Ovšem při odečtení covid portfolia z jara 2021 by byl meziroční růst za celé první pololetí také okolo 30 procent.“ Řečí peněz to znamená, že tržby bez franšízových lékáren byly 1,3 miliardy korun.

Za celý loňský rok podle auditovaných výsledků konsolidovaných tržeb rostla skupina meziročně o 35 procent na 2,4 miliardy korun, ke kterým přidala ještě 1,2 miliardy franšízová síť lékáren. A v růstu hodlá pokračovat i letos. I navzdory všem negativním zprávám z trhu cítí lehký optimismus do druhého pololetí. „To je u nás totiž tradičně výrazně lepší než první polovina roku,“ upřesňuje Kasa pro CzechCrunch.

Internetový obchod prochází v Česku aktuálně složitým obdobím. Po bezprecedentním růstu z posledních dvou let, kdy byli lidé zavření doma a začali ve velkém nakupovat přes web, se nyní situace obrací. Podle čerstvých dat Českého statistického úřadu se v květnu obrat e-commerce snížil o 10 procent a jde o několikátý pokles v řadě. Podobné údaje hlásí i srovnávač Heureka.cz, podle nějž došlo v prvním kvartálu k meziročnímu propadu o 25 procent. „I meziroční pokles ve druhém kvartálu o devět procent odpovídá aktuálnímu společenskému trendu,“ doplňuje šéf Heureky Tomáš Braverman.

Dokonce se objevily první informace o e-shopech, které krachují. Velkými problémy prochází slovenský prodejce spodního prádla Dedoles, který byl ještě nedávno hvězdou nejen českých reklamních kampaní. Hospodářské noviny zase přinesly zprávu o pádu internetového obchodu s nábytkem Donashop. „Firmy, které nenabízí ničím specifickou službu nebo se v minulosti vnitřně nepřipravily, mohou mít jistě problémy a určitě dojde k ukončení provozu mnoha z nich. Vidím i velký prostor pro konsolidaci trhu,“ krčí rameny Martin Kasa.

Foto: Pilulka Martin Kasa, spoluzakladatel a spolumajitel Pilulky

Je při tom klidný. Jednak protože, jak říká, se s firmou na těžší období připravili, jednak už toho v online byznysu zažil hodně: „​​Současná situace není lehká. Ani nám se nevyhnulo přizpůsobení provozu na nové podmínky. V sektoru jsem však zažil již několik krizí, zejména tu nejsilnější kolem roku 2008. E-commerce vždy vyšla ze situace jako vítěz.“ Důvodů je prý několik, roli hraje to, že je lépe řiditelná a více centralizovaná, takže jakékoli změny mají téměř okamžité dopady. Dá se také snáze měřit a dokáže být nákladově efektivnější: „Takže v době většího šetření se logicky zákazníci obrací tam, kde jsou ceny nižší. A to je právě internet.“

Inflace, kterou dvaačtyřicetiletý spoluzakladatel Pilulky zmiňuje, je momentálně klíčové téma. Podle nejnovějších měření se její meziroční úroveň vyšplhala na více než 17 procent. A přestože dochází při pohledu na měsíční čísla k jejímu poklesu, nic to nemění na tom, že zdražování je něco, co ekonomiku trápí a nějakou dobu ještě trápit bude. Farmacie je specifický obor, ceny řady léků jsou regulované úhradovou vyhláškou, navíc polovina spotřeby připadá na předpisové léky bez doplatku.

„Mám pocit, že velká část obchodníků s rychloobrátkovým zbožím bezdůvodně zdražuje nad rámec změn svých vstupů a bere současnou situaci jako prostor pro maximalizaci zisku,“ kritizuje Kasa situaci na trhu. Na něco podobného upozorňuje například i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Ve chvíli, kdy vláda pomůže s cenou plynu, okamžitě může zlevnit pečivo či mléko. To jsou věci, které se s cílenou pomocí velmi rychle promítnou do cen. Možná největší problém je, že nikdo nevysvětluje, že část toho zdražování je naprosto umělá,“ nechal se Prouza slyšet nedávno v České televizi.

Pro ilustraci průměrná cena másla byla v červnu více než 50 korun, zatímco ještě v prosinci to bylo 42 korun, u chleba za stejnou dobu cena vyskočila z 30 na 40 korun. Obecně nejvíce rostou ceny dopravy, potravin a stravování, energií nebo odívání, nahoru jde ale i sektor zdraví, meziročně hlásí posun o necelých devět procent. Podle Martina Kasy je nutné i pro Pilulku se porozhlížet všude možně, aby dokázali udržet ceny produktů na uzdě. I kvůli tomu, že někteří čeští dodavatelé podle něj uměle nadsazují ceny.

„Strojově monitorujeme desítky konkurentů na všech trzích a okamžitě reagujeme dynamickou cenotvorbou. Začali jsme některé položky importovat ze zahraničí z důvodu cenové politiky českých distributorů. Významně posilujeme naše privátní značky. Jednáme o globálních kontraktech s některými dodavateli, brzy začneme importovat zboží i z Německa a Rakouska s cílem přinést zákazníkům celou řadu kvalitních a cenově zajímavých produktů,“ říká.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Petr Kasa, spolumajitel Pilulka.cz

Se svým bratrem Petrem je Martin Kasa průkopníkem českého internetového obchodu nejen kvůli Pilulce, ale i díky jejich staršímu projektu Kasa.cz, který spustili už koncem 90. let. Svého času patřili k největším e-shopům s elektronikou a bílým zbožím, firmu ale před necelými deseti lety prodali zlínské skupině HP Tronic.

Ani v Pilulce už nejsou jedinými vlastníky. Výrazný podíl v ní drží investiční skupina Wood & Co. a především se s akciemi firmy obchoduje na pražské burze. Loni tam Pilulka patřila k nejúspěšnějším titulům, letos podobně jako další technologické značky ve světě ji potkala ztráta hodnoty. Jestliže v roce 2022 akcie s označením PINK (anglicky růžová, což je barva firmy) nabraly na ceně bezmála 200 procent, letos odepsaly zhruba polovinu.

Žádný důvod k panice ale podle Martina Kasy není na obzoru: „Jedeme podle plánu. Tohle je klasický poryv. Chystáme vstup na dva nové trhy ještě letos, investujeme, rozjíždíme nové služby, tržby rostou.“ S bratrem navíc investují, v poslední době získali podíly ve startupech Carebot a Blocks. „Už dávno nejsem jen lékárny. Nicméně i tak platí, že léky a farmaceutický byznys je necyklické odvětví, lidé ho potřebují neustále,“ říká Martin Kasa.