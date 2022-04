Nový rekord. Lékárenská skupina Pilulka bratrů Kasových loni utržila 3,6 miliardy

Že bude rok 2020 v souvislosti s koronavirem pro online lékárny silný, bylo po propuknutí pandemie velmi brzy jasné. Do jaké míry se jej ale podaří přetavit i do roku následujícího, to už vůbec zřejmé nebylo. A přesto se to skupině Pilulka podařilo: podle auditovaných výsledků konsolidovaných tržeb rostla meziročně o 35 procent na 2,4 miliardy korun, ke kterým přidala ještě 1,2 miliardy franšízová síť lékáren. Zisk skupiny v Česku před zdaněním, úroky a odpisy se zvýšil o víc než 44 milionů korun a přesáhl tak 67 milionů.

Oznámená čísla tak znamenají nový rekord. „Po bezprecedentních výsledcích roku 2020, kdy vypukla pandemie koronaviru, jsme nečekali významně růstový rok 2021. Přesto loňský rok předčil naše původní očekávání. Speciálně v prvním čtvrtletí roku 2021 jsme zaznamenali extrémně silné měsíce, které se projevily i v celkových výsledcích roku. Rosteme v onlinu, expandujeme a snižujeme počet vlastních kamenných lékáren,“ hodnotí Petr Kasa, spolumajitel Pilulky.

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) pro všechny trhy vyrostl o 29 milionů korun. Nejvíc čísla nahoru tlačily online prodeje, konkrétně ty v tuzemsku. Stoupaly rovnou o 61 procent. V roce 2021 si v Česku na Pilulka.cz něco objednala každá desátá domácnost. Segment ale výrazně rostl i v zahraničí, a to skoro o polovinu.

EBITDA marže Pilulky rostla o 1,2 procenta a v Česku to byl rovnou dvojnásobek. Navíc se dařilo i na burze, kde se s akciemi Pilulky obchoduje od října 2020. Meziročně si teď tyto cenné papíry podle skupiny stojí v plusu ve výši 188 procent. Aktuálně se obchodují kolem 1 300 korun za akcii.

Skupina působí kromě Česka i na Slovensku a v Rumunsku, chce se ale podívat ještě dál a hlásí, že expanze úspěšně postupuje a vztahy s lokálními dodavateli sílí. Ve skutečnosti plánovala expandovat do Maďarska už před pandemií koronaviru, ta ovšem tento cíl odložila.

„Pokud vše půjde podle harmonogramu, budeme již letos obsluhovat zákazníky minimálně na dalších dvou trzích. Naše kroky míří do střední Evropy. V budoucnu nás hodně zajímají regiony na západ od nás, kde je významně větší kupní síla a dochází k rychlé digitalizaci zdravotnictví,“ naznačuje teď Martin Kasa, druhý z bratrů a spolumajitelů skupiny.

Mezitím firma klade důraz i na zahušťování služeb v tuzemsku. „V letošním roce otevřeme nové sklady pro zákazníky z Moravy,“ slibuje Michal Hanáček, provozní ředitel Pilulky. Pro ně bude určený nový prostor Pilulka Olomouc. Ten umožní doručit v den objednání do regionů Brněnska, Ostravska, Olomoucka a Prostějovska, čímž, jak Hanáček dodává, skupina dosáhne na naprostou většinu obyvatel Moravy.

Daleko za lékárnami

Pilulka zdůrazňuje, že už dávno není jen lékárna. Společnost zmiňuje, že propojuje výrobce, distributory, služby, logistiku a veškeré informace, které se kolem oboru točí. S technologiemi viditelnými pro zákazníka se lidé setkají třeba v aplikaci, ve které můžou sledovat, kde přesně se právě teď pohybuje kurýr s jejich objednávkou.

Výrazně ale zároveň investuje, a to hned do několika zajímavých projektů: koupila si podíl ve výdejních boxech Blocks a miliony poslala do zdravotnického startupu Carebot. Vedle toho provozuje aplikaci Plus Care zaměřenou na prevenci, kde hlídá za lidi mimo jiné termíny prohlídek u lékaře. Ambice s ní směřuje do využití dat z chytrých zařízení.

Foto: Pilulka Dostupné výdejní skříně jsou výsledkem spolupráce Pilulky a Blocks

„V rámci Plus Care tvoříme i speciální programy pro vybrané pacientské skupiny,“ naznačuje Martin Urx, jednatel Plus Care ze skupiny Pilulka s tím, že spolupracuje s farmaceutickými společnostmi a řešení nabízí i pro zdravotní pojišťovny, takže aktuálně spouští projekt se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra.

Služba Pilulka Auto se pak má rozšířit s rychlým rozvozem do regionů Pardubicka, Hradecka, Mladoboleslavska a Kolínska. A do nových lokací v Česku a na Slovensku mají putovat i samoobslužné Pilulka Boxy, tedy právě ty, na kterých společnost spolupracuje s firmou Blocks.

Pilulka provozuje sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v Česku a na Slovensku s přibližně dvěma miliony zákazníků. Podle svého webu má firma na tuzemském trhu přes 140 kamenných lékáren.