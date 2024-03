Loni to nezvládl, tak teď použil sádlo. Český snowboardista skočil trik, který nikdo jiný nedokázal

Uložit 0

Je mu teprve devatenáct let, ale už se zapsal do historie. Český snowboardista Jakub Hroneš si ve Špindlerově Mlýně nechal postavit překážku, která mu o několik pokusů později přinesla světový rekord. Jako první skočil trojité salto ze zábradlí – a děkovat může nejen svému umění a trpělivosti, ale také… sádlu. Právě díky němu mohl zrychlit natolik, aby náročný trik ve vzduchu úspěšně provedl.

O šikovnosti nadějného českého snowboardisty se lidé mohli přesvědčit už před pár měsíci, kdy vyrazil do centra Prahy sjíždět nebezpečné schody – a akci od Red Bullu bedlivě přihlížel i CzechCrunch. Jenže to, co teď Jakub Hroneš svedl „doma“ ve Špindlu, je o kus dál. Na speciálně vytvořeném, přes deset metrů dlouhém zábradlí ve Svatém Petru provedl takzvaný switch boardslide switch triple underflip 1170.

Ano, už podle názvu zní tento trik šíleně a náročně. Znamená, že snowboardista jede dopředu opačnou nohou, než je mu přirozené, při náskoku na zábradlí se otáčí o devadesát stupňů, jede čelem dolů k dopadu, odráží se ze zábradlí, udělá trojité salto a na konci přidává rotaci o devadesát stupňů doleva a dopadá do směru své přirozené přední nohy. Stále nerozumíte? To asi nevadí, nejlépe to vysvětluje video níže.

„Nejtěžší na tomto triku je jeho techničnost, protože odrážet se z něčeho železného, otáčet se třikrát přes hlavu a dopadat zpátky do sněhu je něco úplně jiného než se odrážet ze sněhu. Tyhle triky se moc nedělají, protože najít překážky tohoto typu a spočítat si, jak všechno funguje, je extrémně těžké,“ vysvětluje Hroneš s tím, že se o zrovna tuto zběsilost nepokoušel poprvé.

„V šestnácti letech se mi podařil tento trik na skoku a hned mi prolétlo hlavou, že by to mohlo jít i ze zábradlí. O rok později se mi zase podařil ze zábradlí podobný trik se dvěma salty. A loni jsem se poprvé pokusil o trojité salto, ale ani jeden pokus nebyl čistý,“ vzpomíná držitel zlaté medaile ze slopestylu v disciplíně Big Air na předloňských Evropských olympijských hrách mládeže ve finském Vuokatti.

Teď dostal další šanci – a po deseti pokusech během mírného stresu z padajícího poledního stínu ve Svatém Petru ji dokázal naplno využít. „Od loňského roku jsem se naučil lépe pracovat s počtem pokusů, energií i soustředěním. Navíc jsme letos změnili i místo, připravili delší dopad, tím pádem jsem měl více prostoru ve vzduchu. Zábradlí mělo větší rádius. Vše si sedlo,“ říká Hroneš.

A tajná přísada jeho nejnovějšího úspěchu? Sádlo. To použil pro navoskování prkna místo klasického vosku, což se zjevně ukázalo jako správná strategie.