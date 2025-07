Má modrou krev a vazby na královskou rodinu. Vykašlal se ale na aristokracii a radši hraje DJ sety

Uložit 0

Zní to jako scénář k filmu o mladické revoltě: kluk z aristokratické rodiny uteče z honosného sídla a začne pořádat raveové večírky. Jenže v případě Fredericka Johna Philipa Gibsona, známého jako Fred Again, je to realita. A zároveň možná důvod, proč se o něm v posledních letech mluví víc než o komkoliv jiném na elektronické scéně.

Pochází z jižního Londýna, jeho kořeny ale sahají až k britské šlechtě. Jeho otec Charles Gibson se pyšní titulem King’s Counsel, který se uděluje jen natolik zkušeným a prominentním právníkům, že řeší i případy u vyšších soudů. U příbuzných Freda Gibsona byste ale našli i vojenské tituly nebo dávné vazby na královskou rodinu.

I když měl ideální podmínky pro to, aby šel studovat třeba na Oxford a následně rozjel praxi v jedné z velevážených profesí, zvolil si jinou cestu. Už jako dítě nahrával klasické klavírní motivy na kazety, a když ho v šestnácti jeden z kamarádů zavedl do studia legendárního producenta Briana Ena, bylo rozhodnuto. Eno se stal jeho mentorem a brzy s ním Fred začal koprodukovat alba, což pro něj znamenalo vstupenku do světa profesionální hudby.

Začínal jako tak trochu neviditelný producent v pozadí, ačkoliv byl podepsán pod hity od Stormzyho, Eda Sheerana nebo Charli XCX. V roce 2019 byl už zodpovědný za třetinu všech britských hitů číslo jedna, o rok později získal Brit Award pro nejlepšího producenta.

To mu ale nestačilo a rozhodl se založit sólový projekt Fred Again. První album Actual Life (April 14 – December 17 2020) vydal v roce 2021 a o tři roky později s ním získal Grammy. Ve své tvorbě staví na krátkých replikách, útržcích rozhovorů, pocitových nahrávkách z ulic i nemocnic. Výsledkem je jakási zvuková kronika emocí – melancholická i euforická, velmi osobní a zároveň kolektivní.

Za poslední roky vydal Fred Again další tři alba v sérii Actual Life, která kombinují osobní nahrávky s klubovou estetikou, a spolupracoval mimo jiné i s britským rapperem Skeptou. Odlišuje se ale ještě jednou věcí, kvůli které se o něm v poslední době mluví – prostory, ve kterých vystupuje. Místo velkých sálů hraje totiž předem neohlášené sety třeba na střechách londýnských domů, v opuštěných budovách nebo přímo na ulici.

Před dvěma lety překvapil fanoušky setem přímo na newyorském Times Square, kde se objevil s Four Tetem a Skrillexem. Vystoupil ale už i na sportovním stadionu Los Angeles Memorial Coliseum. Jeho sety jsou zároveň vizuálně působivé. Na rozdíl od jiných DJů, kteří se většinou zdržují za pulty, po pódiu běhá, tančí a komunikuje s publikem.

Show, která Freda nakonec dostala do povědomí i široké veřejnosti, byla jeho set pro Boiler Room – platformu, která je známá především živými přenosy DJ setů z různých intimnějších lokací. „Je to pro mě velká čest. Dívám se na ně už od dětství. A byl to totální chaos. Udělali jsme z toho společně pořádný ‚pokoj‘,“ napsal tehdy Fred Again na svém Instagramu.

O tři roky později ho sledují na téhle sociální síti přes tři miliony lidí, se svými skladbami dobývá hudební žebříčky po celém světě a jezdí na plnohodnotná turné – nedávno třeba oznámil na září sérii setů v Itálii. I tam ale zahraje na netradičních místech, třeba na starém náměstí Piazza del Plebiscito v Neapoli nebo na nádvoří Castello Scaligero ve Veroně. A lístky jsou ještě k dispozici.