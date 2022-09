Jsou úspěšnými tvůrci akcí nabitých mobilních titulů, ale rozhodli se zúročit své zkušenosti třeba z Vietcongu a vytvořit realistickou střílečku na počítače. Výroční zpráva brněnských herních vývojářů z Madfinger Games připomíná výraznou změnu dosavadního směřování firmy, ale i dopady čínské investice. A především ukazuje opětovný pokles tržeb.

Tři roky nazpátek vykázalo herní studio Madfinger Games mírný zisk a tržby přes 120 milionů korun. O rok později ale přišla ztráta, propad obratu na 95 milionů, a dokonce i snižování počtů zaměstnanců. Oznámení výsledků za rok 2021 v sestupné tendenci pokračuje, byť pokles není tak znatelný. Za loňský rok Madfinger hlásí tržby 83,4 milionu a ztrátu ve výši 21,7 milionu korun, výsledky společnost nechtěla komentovat.

Rok 2021 byl pro Madfinger významný z byznysového i vývojářského hlediska. Na jaře totiž výměnou za menšinový podíl získal od čínského Nuverse pět milionů eur, zhruba 130 milionů korun. Nuverse je herní divizí čínského giganta ByteDance, jenž provozuje extrémně populární sociální síť TikTok. „Naším cílem je investovat tyto prostředky k získání talentovaných herních vývojářů a vybudování týmu schopného dělat hry na světové úrovni,“ vysvětlují zástupci brněnského studia.

A právě takovou světovou a „tříáčkovou“ hrou by měla být chystaná novinka Madfingeru. Ten si za více než deset let vybudoval silné jméno na trhu s mobilními hrami, kde u hráčů uspěl s tituly jako Dead Trigger, Unkilled nebo se sérií stříleček Shadowgun. Nová hra ale vyjde na PC a místo arkádové mobilní akce nabídne ultrarealistický počin z pohledu první osoby využívající moderní technologie Unreal Enginu 5.

„Hlavní devizou nové hry má být vysoká míra realističnosti. Celý tým věnoval hodně času a úsilí nastudování zbraní a vojenských taktik a každý člen produkčního týmu dostal šanci projít základním kurzem manipulace s palnými zbraněmi na střelnici. Taktéž jsme navázali spolupráci s mnoha experty z vojenského prostředí a s muzeem zbraní v Leedsu,“ hlásá výroční zpráva firmy.

V ní Madfinger vytyčil i hlavní cíl na následující měsíce. Tím je posunutí jinak blíže nespecifikovaného projektu do hratelné podoby. S tím by mu mohlo výrazně pomocí interní know-how, ve svých řadách má totiž vývojáře, kteří kromě Zaklínačů nebo Mafií mají na kontě například ikonický Vietcong nebo Hidden & Dangerous 2. Tedy do skutečné historie zasazené akční hry s vyšší než obvyklou dávkou taktiky a realismu.

Madfinger mimochodem nebyl jediný český herní subjekt, který loni spojil síly s Čínou. Začátkem roku se akcionářem Bohemia Interactive stala firma Tencent. Ani její velikost podílu ve studiu, které je s více než miliardovými tržbami českou dvojkou, nebyla zveřejněna. Stejně jako v případě Madfingeru ale má jít o minoritní část. Rozdílná je ale výše investice – v případě Bohemky má jít nikoliv o desítky milionů, ale o miliardy.