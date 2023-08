Jak vypadá ideálních 36 hodin v Praze podle magazínu The New York Times?

Průvodců po Praze pro zahraniční turisty vznikla již velká spousta, mnohdy se ale soustředí na zásadní dominanty města, jako je Pražský hrad a uličky v jeho bezprostředním okolí, Karlův most, Staroměstské náměstí, Židovské muzeum a podniky lákající na plzeň a svíčkovou se šesti. V magazínu The New York Times ale vznikl přehled, jenž může inspirovat i samotné Pražany. Objevují se v něm totiž neokoukaná místa, která možná mnozí sami nenavštívili.

„Po obnovení turistického ruchu po pandemii se město citelněji zaměřilo na místní obyvatele a mimo historické centrum se objevilo mnoho nových parků, cyklostezek, mostů pro pěší a další občanská vybavenost. Nejlepší nové kavárny, bary a restaurace se také často nacházejí mimo Staré Město, ve čtvrtích jako Dejvice, Vinohrady, Holešovice, Karlín a Nové Město,“ popisuje ve svém článku Evan Rail.

Jako zásadní místa, kde by se měl člověk během 36 hodin v Praze otočit – redaktor je rozprostřel od pátku do neděle –, vyzdvihuje oblast kolem Masarykova nádraží, dále Karlín a Holešovice, tedy čtvrti nově propojené lávkou vedoucí nad ostrovem Štvanice, Jižní zahrady pod Pražským hradem včetně nedávno znovuotevřeného Jeleního příkopu a nakonec galerii Kunsthalle.

Foto: Baden Baden Štvanice Průvodce radí navštívit také plovárnu na ostrově Štvanice

„Čtvrť Karlín v posledních letech vzkvétá díky výstavbě nových obytných a komerčních budov podél nábřeží a nově zrekonstruovaným stoletým budovám, které obklopují fotogenická veřejná prostranství, jako je například Lyčkovo náměstí. Projděte se Karlínem po Křižíkově ulici, hlavní dopravní tepně čtvrti, kolem Karlínského náměstí a pak se vydejte na novou lávku,“ doporučuje Rail.

Nezapomíná přitom na odbočku vedoucí na ostrov Štvanice, kde se může člověk při objevování ukrytých zákoutí Prahy v horkých letních dnech osvěžit v tradiční plovárně Baden Baden – přístup na ni je zdarma a ​​pro návštěvníky jsou k dispozici lehátka, paddleboardy, občerstvení a pro pohodlí samozřejmě i sprchy a občerstvení.

Pražské tipy pokračují sobotním ránem v Dejvicích, což je lokalita, kterou přece jen i dnes spousta turistů míjí. Zde Rail doporučuje několik skvělých podniků: nedávno otevřené bistro Šodó a také dlouhodobě vyhledávanou kavárnu Místo. U Šodó přitom nezapomíná zmínit ani to, že jeho majitelé Jan Valenta a Zuzana Daňková pořádají v Praze putování po gastronomii.

Po návštěvě podniků doporučuje zamířit na Pražský hrad, kde ale radí vyrazit do míst, která nejsou tolik nacpaná turisty. Na oběd pak cestovatele vtahuje opět do Dejvic, konkrétně do Automatu Matuška, načež směřuje na druhou stranu řeky a opět do čtvrtí, kam turisté ne vždy zabrousí – na Vinohrady a Žižkov. Upozorňuje ale, že obě lokality jsou zajímavé tím, že zde žije spousta expatů.

„Prohlédněte si malé obchůdky, kde najdete skvělé suvenýry, a pořiďte si pár snímků obrovské Žižkovské televizní věže, která byla trnem v oku a dnes je všeobecně považována za ikonu města. Cestou ven se zastavte v Boho, kavárně a zároveň designovém obchodě,“ pokračuje s výčtem Rail.

Foto: Šodó Jedním z doporučených podniků je například dejvické Šodó

Virtuální průvodce pak čtenáře zavádí na neokoukaný Vyšehrad s přilehlým parkem a hřbitovem a následně do centra města, kde pokračuje s dalšími gastronomickými tipy vedoucími do pekárny Artic Bakehouse a nakonec do úplné pražské novinky, kterou je restaurace Alma spojená s kavárnou a vinným barem. Je vidět, že Evan Rail ví o všem, co se v hlavním městě právě šustne.

Víkend uzavírá v pražské Kunsthalle, kde doporučuje posilnění nedělním brunchem přímo v prostorách zdejšího bistra a podotýká, že v ceně je zahrnutý i vstup do galerie. Po vydatné snídani tak může člověk rovnou začít objevovat aktuální výstavy. A zakončení 36 hodin ve stověžaté metropoli vede procházkou Starým Městem do Clam-Gallasova paláce. Railův výběr má tak naprosto vše a nejen turistům ze zahraničí ukazuje i jiné tváře Prahy.