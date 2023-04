Podívejte se, jak se hrají Dungeons & Dragons na virtuálním stole. Už brzy si to sami vyzkoušíte

Stolní hry na hrdiny jako Dungeons & Dragons nebo Dračí doupě jsou, inu, stolní. Hrají se u stolu s papíry, tužkami a kostkami podobně jako deskovky. Žánr takzvaných role-playing games alias RPG je samozřejmě populární i v digitálním světě videoher, jenže počítačové hry používají vlastní pravidla a vlastní mechanismy. Nejsou to věrné digitální předělávky svých stolních předchůdců. To se ale už zakrátko změní. Tvůrci nejslavnější hry na hrdiny na světě Dungeons & Dragons představují svůj virtuální stůl pro hraní online – ale jako naživo.

Princip role-playing games neboli her na hraní rolí – anebo prostě a jednoduše her na hrdiny – je vcelku jednoduchý. Společně vyprávíte příběh, pomocí pravidel a kostek ho vyhodnocujete. Třeba jestli se vám povede zasáhnout šípem náčelníka banditů. Nebo jestli uniknete ohnivému dračímu dechu. S přáteli se v těchto hrách měníte na čaroděje a válečníky (anebo třeba kapitány hvězdných lodí či kyberpunkové hackery) a vydáváte se na dobrodružství plná nástrah, kouzel, nepřátel a pokladů.

Nejznámějším zástupcem těchto her je legenda jménem Dungeons & Dragons, která byla vzorem i pro známé české Dračí doupě. Pravidla a fantasy světy D&D byly přímou inspirací i pro spoustu videoher, vzpomeňte například na slavnou Baldur’s Gate. A do digitálního světa se Dungeons & Dragons vydávají znovu. Ale úplně novým způsobem. Vůbec poprvé vznikne oficiální digitální produkt pro hraní her na hrdiny ve virtuálním prostředí. Ve kterém budete hrát prakticky stejně jako u stolu skutečného.

Společnost Wizards of the Coast, vydavatel D&D, už dříve oznámila plány na takzvaný „virtual tabletop“, tedy virtuální stůl. Nyní ho v krátkém videu představila v akci. Pětiminutová ukázka se sice odehrává s hráči a vypravěčem v jedné místnosti, výhoda virtuálního stolu ale bude především ve spojení hráčů online a klidně napříč kontinenty. A přitom při zachování všech dílčích herních kroků, které k RPG patří. Potřebujete výsledek hodu kostkou? Tak vezměte myš, kliknutím digikostku čapněte a hoďte. Kostku, ne myš.

Online hraní her na hrdiny samozřejmě není ničím novým, především nedávná pandemická doba tuto jinak společenskou kratochvíli z obývacích pokojů přesunula do virtuálních sfér. Lidé mnohem víc než kdy dřív využívali videohovory a podobné komunikační nástroje nikoliv k práci, ale k tomu, aby se vydali uloupit dračí zlato do jeskyně. Zkušenější hráči si přizvali na pomoc různé nástroje a aplikace třeba pro simulaci házení kostkou. Anebo rovnou pro vykreslení mapy, po které pohybovali digitálními žetony představujícími jejich postavy.

Virtuální řešení od Wizards of the Coast je ale produktem od autorů Dungeons & Dragons. Tedy od firmy, jež je součástí gigantického koncernu Hasbro a která za loňský rok vygenerovala tržby přes miliardu dolarů. Oproti stávajícím nástrojům pro online hraní RPG tak přináší zapojení oficiálně vydaných produktů, grafiku využívající Unreal Engine nebo třeba implementaci virtuálních figurek. Při hraní naživo můžete po mapě jeskyně šoupat plastovými modely hrdinů, na virtuálním stole je nahradí jejich digitální kopie.

Ty navíc nejsou jen statické, v ukázce je možné vidět animovanou hmyzáckou stvůru ankhega, jak kyselinou zasahuje nebohé hrdiny. Virtuální stůl navíc nahradí i mapy používané při hraní. Zatímco naživo jste si kolikrát vystačili s náčrtky tužkou na list papíru, virtuální stůl nabídne do detailu vyvedená trojrozměrná prostředí. I s možností různých efektů, například ohně nebo počasí. Wizards of the Coast v plánech o naplňování virtuálních stolů hovoří o vydávání jejich vlastního obsahu, ale i o možnosti zapojení komunity.

Foto: Wizards of the Coast Grafika virtuálního stolu pro D&D využívá Unreal Engine. A modely vypadají jako figurky ze stolu

Na konkrétnější podobu a odhalení dalších plánů si však hráči budou muset ještě počkat. Virtuální D&D se má představit závěrem roku. Do té doby se dá očekávat, že WotC odhalí i model monetizace digitálního hraní. Dá se totiž očekávat, že zadarmo to nebude. Dungeons & Dragons jsou obrovsky výnosný byznys a kromě základních pravidlových příruček vychází desítky doplňujících knih. Třeba s novými monstry, předpřipravenými dobrodružstvími nebo s popisy dalších fantasy světů. I jejich obsah by se tak měl do virtuálního světa přetransformovat.

I přes dosud nezodpovězený otazník ceny tak digitální Dungeons & Dragon nevypadají věru zle (a to ani vizuálně, kdy takzvaný tilt-shift alias úprava hloubky ostrosti propůjčuje záběrům dojem malých modelů na stole), u skalních nadšenců nicméně může vyvolat i nevoli. Krása role-playing games totiž spočívá v jejich nespoutanosti, kdy jediným skutečným limitem toho, co se může ve hře dít, je představivost hráčů a vypravěče. Bez nadsázky se můžete pokusit o cokoliv, co vás napadne. Třeba coby šarmantní trubadúr svádět lidožravou dračici.

Virtuální stůl ale bude ze své podstaty naprogramovaného nástroje přece jen omezený. Ať už prostě prakticky menší nabídkou digitálních kulis a rekvizit, nebo mechanickými možnostmi toho, co do aplikace vložené jádro pravidel povolí. U stolu ze dřeva se snadno vymyslí improvizované řešení neobvyklé situace, ale co u softwaru, který vám dá na výběr jen z několika předpřipravených možností? Nemluvě o zábavě přirozeně plynoucí ze setkání přátel naživo, ačkoliv to je daň, kterou musí platit každá online komunikace.

Do konce letošního roku je nicméně ještě celkem dost času na to, aby Wizards of the Coast i ty nejskeptičtější hráče přesvědčili o tom, že budoucnost může být virtuální. Však už v očekávání větší digitalizace tradičně papírového odvětví vedení WotC loni převzala Cynthia Williamsová, jež pracovala v managementu videoherní divize Microsoftu i v Amazonu. Šéfem vydavatelství zodpovědným přímo za Dungeons & Dragons je pak už několik měsíců Dan Rawson, jenž si taktéž prošel manažerskými posty v obou těchto technologických firmách.

Kromě nástrah při vývoji nového produktu museli noví šéfové v uplynulých měsících řešit i další nepříjemné situace. Wizards of the Coast, potažmo mateřské Hasbro čelí kritice kvůli zahlcování trhu kartičkami ze hry Magic: The Gathering, jež je ale založena z velké části na sběratelství a omezené nabídce unikátních karet. Nemalou část fanoušků Dungeons & Dragons si vydavatel také znepřátelil představením přísných licenčních podmínek pro tvorbu obsahu od externích autorů.

To jsou nicméně byznysovější a organizační problémy, které běžný fanoušek fantastiky tak úplně neřeší. Zato možnost zahrát si s přáteli D&D online na pěkně vypadajícím virtuálním stole? To už zní zajímavěji. A podobně zajímavě zní i možnost zkrátit si čekání na virtuální stůl třeba návštěvou kina, kam v těchto dnech zamířil velice povedený a zábavný snímek Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. Známé značce dělá čest. Snad jí i virtuální stůl přinese skutečný úspěch.