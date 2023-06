Recyklované džíny a iPhony bez kabelů. Volvo představilo model EX30, svůj mini trumf do města

Před deseti lety Volvo ukončilo výrobu atypického hatchbacku C30, který proslul originálním designem s výraznou zádí, ale ne tak úplně úžasnou praktičností. Deset let od jeho skonu přichází nové třicítkové Volvo – s označením EX30. A právě praktičnost a relativně nízká cena mají být hlavní přednosti tohoto malého elektrického SUV.

Jim Rowen, původem skotský manažer a CEO Volvo Cars, je showman a má rád pozornost. Kdo se o tom chce přesvědčit, nechť si pustí oficiální klip, který k premiéře EX30 firma vyrobila. Místy jako by se snímek točil spíš kolem něj než nového auta. „Je to pro nás velká věc,“ opakoval několikrát při následné prezentaci a jako by tím potvrzoval to, že švédská automobilka má s modelem velká očekávání. Ostatně do roku 2025 chce firma prodávat polovinu aut v elektrice, takže malý a dostupný vůz bude hrát na této cestě klíčovou roli.

Ostatně i v Česku si od něj zdejší zastoupení neslibuje málo. „Chceme se s ním v roce 2024 dostat do desítky nejprodávanějších elektroaut v Česku,“ oznámil Martin Mazari, produktový manažer zdejší pobočky firmy. Dosáhnout toho chtějí mimo jiné relativně agresivní cenovou politikou: základní verze auta s jedním elektromotorem o výkonu 200 kW a maximálním dojezdu 344 kilometrů bude stát 869 tisíc korun. To je podobná cena, za jakou Audi prodává konkurenční model Q2, ovšem se spalovacím, nikoliv elektrickým pohonem.

Volvo při premiéře několikrát zdůraznilo, že EX30 je malé auto, které se bude pohybovat primárně ve městě a jehož nejtypičtějšími uživateli by měly být dámy nebo mladí lidé. Právě na ně cílí firma s důrazem na udržitelnost – při výrobě Volvo hodně spoléhá na recyklovaný hliník či ocel a vzácné a drahé kovy, které se používají do baterií a jejichž těžba a zpracování se nezřídka odehrává v zemích s problematickým přístupem k pracovnímu právu, budou mít zase svůj certifikovaný původ „vyražený“ v blockchainovém řetězci.

Koncepčně jde o vůz béčkové kategorie segmentu SUV. Béčkové v tomto případě neznamená horší kvality, ale menšího vzrůstu – A jsou ta nejmenší auta, C jsou ta o něco větší. A tak dál… Designový jazyk je pro Volvo už typický, takže na první pohled jsou rozpoznatelné světlomety ve tvaru Thorova kladiva s plnou maskou. Celkově auto připomíná takové scvrklé SUV EX90 v kupé úpravě. Hodně impozantní je pak panoramatická střecha, která zachází až do krajů.

V interiéru je znovu, jak velí aktuální automobilové trendy, středobodem všeho centrální displej, který pohání operační systém na bázi Google Android Automotive. Něco sice půjde ovládat mechanicky, třeba některé funkce světel, ale jinak toho Volvo cpe do displeje možná až až: třeba úložná schránka mezi spolujezdcem a řidičem půjde otevřít jen digitálně. Jestli je to nejpraktičtější řešení, je otázka.

Zároveň se ale zákazníci dočkají toho, po čem u Volva volají dlouhodobě, a to bezdrátové synchronizace s iPhony v základu. Služba Apple CarPlay sice je k dispozici i v jiných modelech, ale zpravidla je nutné telefon fyzicky připojit kabelem. To u EX30 odpadá a rovnou půjde mobil spárovat vzduchem. Už bylo načase, protože tuto funkci v pohodě zvládají i podstatně levnější Dacie.

Protože Skandinávci jsou vyhlášení svým důrazem na design a na udržitelnost, už v základní verzi bude k dispozici namodralý interiér, který v obkladových materiálech používá recyklované džíny. Ovšem nikoliv na sedačkách, ale na palubní desce a částečně ve dveřích.

Volvo EX30, což je po EX90 druhý model z nové generace elektromobilů švédské značky, by se měl dát co nevidět objednávat, k prvním zákazníkům se ovšem dostane nejspíš až během ledna 2024. Vyrábět se bude v čínské továrně, která patří mateřskému koncernu Geely. Volvo předpokládá, že ročně vyprodukuje na 200 tisíc kusů EX30 a že sedmdesát procent z toho by se mělo prodat v Evropě, respektive na Blízkém východě.

Co se prodejů značky v letošním roce týče, od ledna do května zaznamenala firma globálně nárůst o čtrnáct procent a zákazníkům dodala 275 tisíc vozů. V Česku pak za stejnou dobu vyrostla dokonce o padesát procent. V elektromobilitě ale zdejší zákazníci na rozdíl od těch ze západní Evropy pokulhávají: zatímco v EU meziročně odbyt elektrických vozů Volvo narostl o sto čtyřicet procent, zde jen o pětadvacet procent.

„Češi to dohnali alespoň plug-in hybridy. U těch jsme letos zaznamenali dvojnásobné prodeje, v Evropě přitom jejich prodeje jinak spíše stagnovaly,“ uvedl při představení EX30 Alican Emiroglu, šéf Volvo Cars v Česku.