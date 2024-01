Málem jsem prodal byt i auto, abych zachránil podnik, vzpomíná šéfkuchař Christian Chu na své začátky

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Christian Chu, český šéfkuchař a provozovatel fine diningové restaurace Levitate, ve které se propojuje evropská kuchyně s japonskou kulinařinou. Kdy jej napadly ty nejlepší recepty? Kam si rád zajde s přáteli na dobré jídlo? A proč musel na začátku málem prodat byt i auto?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Kolem jedné a druhé hodiny ráno. Spím asi šest až sedm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

E-mail, upomínky a kalendář. Potřebuji hned na začátku dne vědět, co mě čeká v práci, a harmonogram dne. Nejdůležitější je mít přehled o schůzkách a nákupech do restaurací.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Nejčastěji používám Macbook, hodně času trávím odpovídáním na e-maily a taky rezervačním a pokladním systémem.

Foto: Levitate Christian Chu a Miroslav Šole, zakladatelé restaurace Levitate

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Mám rád elegantní módu, nosím většinou obleky a společenské boty. Nejraději teď nosím High-top Sneakers B23 od Dioru.

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Macbook, powerbanka, zápisník, pero, parfém.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Zapište si všechny myšlenky, které vás v nějakou chvíli napadnou, protože to může být mistrovské dílo. Takto jsem vytvořil většinu svých jídel, která podáváme v Levitate, bez ohledu na to, jestli jsem byl ve sprše nebo to bylo ve tři ráno.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Kuchařka Maaemo, je to moje oblíbená restaurace, kde nečtu recepty, ale o příběhu šéfkuchaře Esbena Holmboea Banga a jeho filozofii. A film Sedm životů s Willem Smithem. Vždy mi připomíná, že za každou chybu se musí draze zaplatit. Krásný příběh o sebeobětování a laskavosti.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pořád mám rád staré hity z let 1998 až 2005. Takže Backstreet Boys, ‚N Sync, Ushera, Avril Lavigne, Eminema, Linkin Park. Když chci nakopnout, poslouchám Imagine Dragons, Martina Garrixe a Kyga.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Japonsko, kvůli gastronomii, umění a lidem.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Určitě si chci ještě něco koupit, ale nevím přesně co. Možná reproduktor Bang & Olufsen BeoPlay A9, kvůli designu!

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Je to devět let staré auto, ve kterém jezdím nakupovat suroviny a vozím děti do školy. (smích)

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Na vietnamskou tržnici Sapa, kde mám přátele, se kterými chodím třikrát až čtyřikrát týdně na oběd. Je tam velký výběr a autentické chutě.

Jak jste si vydělal první peníze?

V patnácti letech jsem točil reklamu pro Sazku. Tenkrát jsem dostal dvacet pět tisíc korun za dvě hodiny natáčení a dvě vteřiny v televizi.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Asi to natáčení reklam pro Sazku.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Měl sis koupit tisíc, možná deset tisíc bitcoinů místo toho oblečení, ty hlupáku!

Investujete?

Investuji do Levitate a připravuji nové projekty, které momentálně nemohu prozradit.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Mějte vždy přehled a kontrolu nad všemi věcmi ve vašem podnikání. Nezačínejte podnikat, když tomu nerozumíte.

Abych zachránil podnik, málem jsem prodal byt i auto.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Když v roce 2017 začínalo Levitate, málem jsem přišel o téměř všechny finance, které jsem si do té doby vydělal a naspořil. Abych podnik zachránil, prodal jsem skoro byt i auto. Dodnes jsem rád, že jsem nakonec nic prodávat nemusel.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Otevřít svou první fine diningovou restauraci.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Inspirují mě mladí, úspěšní, talentovaní lidé, kteří dokázali věci, jež bych já v jejich věku asi nedokázal.