Malý ekologický krok největšího znečišťovatele. Coca-Cola v Česku vymění fólii u plechovek za papír

Coca-Cola se dlouhodobě drží na prvním místě coby největší plastový znečišťovatel planety, to ale neznamená, že americký nápojový gigant nepodniká dílčí kroky k tomu, aby se tohoto nelichotivého prvenství začal zbavovat. Jedním z dílčích řešení může být postupné nahrazování smršťovacích fólií u sad jeho plechovek za papírové alternativy, což nově zavede napříč Českem a Slovenskem.

Jednoduchý kartonový držák, který obepíná plechovky z horní části, není ničím novým. Před nedávnem tuto změnu v Česku ohlásil i Pivovar Svijany, který se chce také vydat udržitelnější cestou a podnikat alespoň menší kroky k tomu, aby byl šetrnější k planetě. S funkčně prakticky totožným řešením koketuje už nějaký čas právě i Coca-Cola, která do něj v roce 2019 investovala miliony korun.

Cílem pak bylo ve spolupráci se strategickými partnery Coca-Cola HBC a Coca-Cola European Partners, kteří pro evropský trh zajišťují plnění a balení nápojů, nasadit zmíněný papírový držák značky KeelClip ideálně po celé Evropě. Do některých zemí, například Rakouska nebo Irska, již měl dorazit – a do Česka a na Slovensko dorazí během tohoto roku. Původní plán byl rok 2021.

„Přesunem na KeelClip a kartonové balení se zbavíme značné části plastových fólií. Tato inovace v podobě minimalistického balení tak pomáhá významně snížit zátěž na životní prostředí, tedy množství plastů ve výrobě. Lokálně tím ušetříme až 35 tun plastů ročně jen na českém a slovenském trhu,“ říká Michal Dyttert, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

O to největší firmě se slazenými nápoji, jejíž celosvětové tržby loni vzrostly o sedmnáct procent na více než 38 miliard dolarů, primárně jde – odstranit alespoň část plastů, které sama produkuje, a to ideálně napříč celým světem. V průběhu letošního roku má Coca-Cola podle plánu klasické plastové fólie nahrazovat, přičemž v kartonovém držáku budou nejen kolové limonády, ale také Fanta, Sprite nebo Kinley.

Foto: Coca-Cola Coca-Cola v Česku nasazuje papírový obal KeelClip

Jednou z výhod řešení od KeelClipu má být vedle nižšího negativního dopadu na životní prostředí i to, že se s plechovkami bude lépe manipulovat. Teoreticky totiž bude možné si vyjmout jen třeba jednu plechovku a zbytek nechat na místě pro další přenášení. S fólií to nebylo zcela možné. Kartonový držák má navíc udržet až osm plechovek naráz bez potřeby dalších sekundárních materiálů pro lepší stabilitu a pevnost.

Nejde však o jedinou ekologičtější iniciativu, o kterou se Coca-Cola snaží. S vědomím, že byla loni podle nevládní instituce Break Free from Plastic opět největším plastovým znečišťovatelem na Zemi, se pokouší pronikat i do oblasti kompletně recyklovaných plastů, do nichž by stáčela své limonády. V minulosti přišel i experiment s papírovou lahví či verze vyrobená z mořského plastového odpadu.