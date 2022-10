Mám rád riskantní investice. Peníze nějak vyděláme vždy, tak ať to stojí za to, říká Petr Andrýsek

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Petru Andrýskovi, zakladateli agentury Socialsharks, který se v poslední době soustředí na svět esportu. Nejen že do esportových týmů investuje, ale pod značkou Madmonq dodává na trh doplňky stravy zaměřené právě na hráče. Proč Andrýsek nekouká na filmy ani seriály? Proč ho většinou potkáte ve stejném triku? A jak naučil Ostravu kupovat drahé návnady na ryby?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Po půlnoci, většinou okolo jedné až druhé ranní. Vstávám nejraději po deváté, nebo podle programu, ale snažím se nemít nic ráno. Většinou spím tak šest až sedm hodin. Jsem nejproduktivnější a nejefektivnější odpoledne a večer.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Slack, Instagram, Twitter. Asi abych načerpal informaci, zda něco hýbe prací nebo světem a zda si mohu ještě přispat.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Slack a Spotify. Slack nejlepší nástroj pro komunikaci, asi zejména proto, že jsme si tam mohli dát Twitch emoty, což zefektivnilo komunikaci o 100 %. A Spotify, protože bez hudby by byl život nuda. Pak ještě Superhuman, který asi jako jediný člověk na světě používám jen proto, že se mi líbí UX, nikoliv kvůli klávesovým zkratkám.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

iPhone, iMac. Domů jsem si nedávno pořídil nadupaný PC, abych si mohl zahrát nějaké high-end videohry, ale zatím jsem skončil jen u nervování se, že zavináč je jinde než na Macu.

Foto: Jerry Kavan Petr Andrýsek, Petra Jankovičová a Michal Noga, lídři Madmonqu

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Madmonq® Signature tričko a Uniqlo Chinos. V drtivé většině případů nosím toto. Nejsem zastánce jednoho outfitu, ale v Madmonq jsme si udělali top triko na míru gamerům, které mi skvěle sedí a je ze super materiálů. Tak jsem si ho nakoupil asi patnáctkrát a vyhodil ostatní trika. A v Uniqlo jsem našel super kalhoty, které se dají vzít do společnosti a jsou mega pohodlné, tak jsem si jich taky koupil zásobu.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Allbirds, jsou to ty nejpohodlnější boty, co jsem měl kdy na noze. Zejména model Tree Dasher Relay. Mám doma spoustu tenisek od Nike, ale mám v plánu se jich postupně zbavit a nahradit jedním modelem Allbirds. Mimochodem – nejpohodlnější bota od Nike je podle mě FlyEase. Snad uděláme někdy i Madmonq sneakers a vyhodím všechno ostatní.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Nenosím batoh ani kabelku. Už nenosím ani peněženku. Takže telefon a Madmonq. Já vím… Ale je to fakt pravda.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

How to Live od Dereka Siverse. Na tohoto autora mě přivedl spoluzakladatel Madmonqu Michal. Sivers dělá skvělé výtahy knih, přičemž How to Live je výtah toho, co se z těch knih – a za ty roky – naučil. Z původních tří tisíc stran to osekal na zhruba tisíc stran. Čtu knihy spíše pro inspiraci a mám rád ty, kde není zbytečný balast a které mě donutí přemýšlet.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Na seriály ani filmy není moc čas. To si asi radši pustím videohru.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Co se hudby týče, jsem hodně multižánrový. Ale asi by to pro oboje mohlo být funky, kdybych musel vybrat jedno. Už jsem si tak vyladil algoritmus na Spotify, že se v pondělí těším na Discover Weekly. A každopádně total secret weapon a nakopávací pracovní song je tento. Můj tým mě za něj už nenávidí tak, že ho podle mě začnou mít brzy rádi.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Pravidelně nic. Funguji spíše na bází náhodných objevů podle tématu, co mě zrovna zajímá.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Robotickou automatizovanou seamless uklízečku, pradlenu, kuchaře a řemeslníka v jednom. Která samozřejmě nemá ambice dobýt svět nebo vyhubit lidstvo.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Nemám bohužel garáž. Jinak jezdím v BMW X5. Moje požadavky na auto byly vždy jen dva – aby se tam dal zapojit iPhone a mělo dostatečně velký kufr a vlezlo se tam silniční kolo, abych ho nemusel rozkládat na součástky.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

SIA, La Gare, Pot-Au-Feu.

Jak sis vydělal první peníze?

Prodával jsem na brigádě v rybářských potřebách. Brigádu jsem dostal tak, že mě dali na rybářském veletrhu v Ostravě ke stánku s nejdražším krmivem na kapry z Itálie a nikdo to nechtěl kupovat, protože to stálo asi čtyřikrát víc než jiná krmiva. Tak jsem si jedno balení koupil a otevřel ho. Vymyslel jsem story kolem ingrediencí uvnitř, dával jsem kolemjdoucím čichnout a argumentoval, že takto kvalitní krmivo jim vydrží déle a mohou ho tam dávat jen trochu na ovonění. A že to bude fungovat stejně (nebo lépe) než ta krmiva, co znají.

A ono to fakt fungovalo. Vyprodali jsme za dva dny většinu stánku. A ani to nakonec nebyly kecy, protože jsme s tímto krmivem pak i vyhrávali rybářské závody. Když jsem poté pracoval v rybářských potřebách, tak z celého Česka byly největší odběry této značky právě v Ostravě.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Pokud přesvědčování hráčů videoher o tom, že se mají starat nejen o svůj hardware, ale i o své tělo a ducha, a prodávání suplementů, není dostatečně divné, tak mířím asi málo vysoko. Každopádně asi nejzábavnější historka je z raných dob Socialsharks, tedy i Facebooku, kdy jsme prodávali fosforeskující toaleťák přes sociální sítě pro jednoho klienta. Na reklamy s copy „Vy**r se i po tmě“ asi nikdy nezapomenu. Nevím teda, zda jsem dostal zaplaceno, ale byla to sranda – a fungovalo to.

Investuješ?

Investuji primárně do startupů a do jiných byznysů, které mohu nějak ovlivnit nebo jim pomoci. Jsem spíše high risk/high reward hráč. Peníze nějak vždycky budeme umět vydělat, tak ať je to zábava, dává to smysl a stojí to za to.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

„Nehledej problémy, hledej řešení.“ Což nevím, zda byla rada, ale považuji ji za své motto. „Nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě.“ To mi opakovala odmala moje maminka, a myslím si, že v byznyse by to mělo platit o to víc. A do třetice rada, kterou jsem dostal nedávno od skvělého právníka a kamaráda Davida Koláčka a přijal jsem ji za svou: „Ber smrtelně vážně byznys, za který kopeš, ale v žádném případě neber vážně sám sebe.“ Příliš moc lidí v byznyse se bere moc vážně nebo nedokáží potlačit své ego. Kdyby to takto měl každý, byla by to mnohem větší zábava.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Moc si nevzpomínám, nebo je spíše nepovažuji za faily, ale součást učící se křivky. Nicméně jsem si jist, že bych byl rád, aby failů bylo víc. Takže asi vyberu historku ze začátků podnikání.

S kamarádem jsme v osmnácti za první našetřené peníze koupili na Webtrhu herní web, který měl mít návratnost do půl roku. Easy money. Samozřejmě neměl. Tak jsme vymýšleli všelijaké neotřelé techniky, jak coby chudí středoškolští studenti zmonetizovat web, na který možná ještě nikdo nikdy nepřišel. Například že si budeme sami klikat na Adwords reklamy. Nakonec jsme teda něco málo vydělali zpátky přes affil.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Každý, kdo něco dokázal nebo se něco snaží dokázat. Asi nemám konkrétní jména, ale jsou to lidi, kterými se snažím obklopovat. V poslední době nabírám hodně inspirací od lidí, kteří jsou úspěšní v úplně jiných oborech. Potažmo takových oborech, o kterých jsem ani netušil, že existují. Nebo jak fungují.