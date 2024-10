Mark Zuckerberg a jeho Pimp My Ride. Své ženě nadělil rodinné Porsche, jaké nikde jinde nejezdí

Uložit 0

Pokud žijete ve Státech a potřebujete rozvážet ratolesti do školek, škol a na kroužky, většinou si k tomu pořídíte některý z prostorných automobilů typu MPV. Pokud jste žena Marka Zuckerberga, dostanete k těmto účelům něco trochu stylovějšího. Zakladatel Facebooku nechal pro svou manželku a tři dcery předělat Porsche Cayenne na rodinný minivan. O přestavbu se postarala dílna West Coast Customs, známá z pořadu Pimp My Ride.

V pořadu Pimp My Ride, který vysílala MTV mezi lety 2004 a 2007 a moderoval ho excentrický rapper Xzibit, měnili mechanici z autodílny West Coast Customs staré ojetiny na nabušené káry těm, kteří by si to nemohli nikdy dovolit. Dílna funguje i dnes a jednou z jejích posledních zakázek byla přestavba hybridního SUV Porsche Cayenne Turbo GT na rodinný minivan.

Speciální úpravu si objednal Mark Zuckerberg pro svou ženu Priscilu. Pokud si představujete vyhublého a bílého Zuckerberga stát uprostřed dílny plné hustých auťáků a ještě hustších mechaniků, nenechte se mýlit. Zuckerberg v poslední době zapracoval na své image, nabral barvu, nosí kudrlinky a na krk si věší zlatý řetěz.

Aby měla Zuckerbergova rodina ve voze prostor, dostalo Porsche díky speciální úpravě tři řady sedadel. Zadní dveře jsou elektricky ovládané a vysouvají se do boku, což je vychytávka, kterou oplývá právě většina vozů segmentu MPV. Ze Zuckerbergova postu na Instagramu vyplývá, že právě MPV jeho žena původně chtěla. Lze však předpokládat, že je spokojená i s Porsche. Pod příspěvek přiložila dotaz, zda má automobil boost mód, kdyby náhodou někam jela pozdě.

Zuckerbergův dárek je naprostým unikátem. Blíží se mu snad jen koncept Porsche Vision Renndienst z roku 2018, na kterém automobilka demonstrovala vizi rodinného elektromobilu schopného uvézt až šest osob.

Není úplně jasné, jaké všechny úpravy SUV prodělalo. Nicméně mimo těch optických, mezi které se řadí i snížení podvozku, nabízí osmiválec se dvěma turbodmychadly o výkonu 485 kW.

Nový rodinný minivan však nebude jediným přírůstkem v garáži Zuckerbergových. Zakladatel Facebooku k vozu své ženy pořídil také Porsche 911 GT3 ve stejném barevném provedení. To byl měl využívat on sám, přičemž lze předpokládat, že je nadšeným šoférem. Nová 911 je totiž vybavena manuálním řazením, které používal například i ve svém Cadillacu CT5-V Blackwing. Mimo něj ve své garáži v minulosti parkoval také Volkswagen Golf GTI či supersport Pagani Huayra.