Marpo před O2 universem vydal svěží projekt s Lenny. Šli jsme mimo komfortní zóny, říká

Před pěti lety se vydal do té nejvyhlášenější arény v Česku, kterou vyprodal – a do toho fanouškům nabídl show, na niž vzpomínají doteď. Pak ale přišel útlum a Marpo jakoby zmizel ze scény. Teď ovšem ostřílený český rapper a hlava kapely TroubleGang hlásí velký návrat, který si zpříjemňuje novou deskou se svou partnerkou, zpěvačkou Lenny. „Oba jsme šli mimo komfortní zónu. Očekávanému koncertu dáváme větší péči než v O2 areně,“ říká pro CzechCrunch.

Není to tak dávno, co jsme Marpa odvezli na fesťák ve zbrusu novém voze značky BMW, kterou tak miluje. A během cesty se dozvěděli to, o čem se v zákulisí tak nějak šuškalo – že opravdu přišel pád na dno s nejistými vyhlídkami na zlepšení. Zatímco v roce 2018 se svou skupinou TroubleGang vyprodal pražskou O2 arenu a měl našlápnuto na Letňany, kam příští rok opět přijedou Rammstein, o dva roky později se plány začaly bortit.

Letňany organizačně nevyšly, vlastně nevyšel ani Eden, kterým si chtěl Marpo v roce 2020 spravit chuť. Jenže přišel covid, noční můra nejen hudebních umělců, kterým vláda prakticky zakázala hrát. Do toho se ve zlém rozešel se svým letitým manažerem, vygradoval rozvod s manželkou (a řešil nové soužití), pak zvláštně prohrál s Karlosem Vémolou v boxu – a ani nové věci z dílen TroubleGangu netáhly. Nehodil však flintu do žita, naopak se vrátil ke kořenům a začal být kreativní v hudbě. Krok po kroku šel naproti dalším úspěchům – a za zhruba měsíc to může posvětit.

Foto: Tony Košař Marpo

V sobotu 9. prosince se totiž Marpo s celým TroubleGangem chystá do O2 universa, kam má v plánu přivézt show, na jakou jsou jejich fanoušci zvyklí. „Moshpity, randál energie, ale i hromada efektů. Bude to velké, lidi se mohou těšit na starý dobrý TroubleGang a představení, jaké umíme jen my,“ láká umělec, který s rapováním začal už v roce 1999 a několik let byl i bubeníkem kapely Chinaski.

„Odjíždíme teď s Marcusem Tranem (členem TroubleGangu – pozn. red.) na chatu do Sklenařic, kterou nám pravidelně půjčuje na soustředění Pavel Kadeřábek se svou ženou. Tam budeme dělat kompletní playlist. Pak se zavřeme v nové zkušebně, kam jsme se čerstvě přestěhovali, a budeme ten výběr drtit,“ popisuje Otakar Petřina ml. alias Marpo plány před koncertem, kterému prý dávají ještě větší péči než v případě O2 areny. Jak se ona péče projeví, poznají fanoušci sami živě.

Od koncertu v pražském O2 universu, které se nachází vedle O2 areny, si Marpo mimo jiného slibuje, že ho vrátí zpátky na mapu české hudební scény. Ne že by z ní úplně zmizel, ale zkrátka už – i vlivem dravějších, místy popovějších umělců jako Viktor Sheen, Calin nebo Yzomandias – na ní nemá takové jméno. A nejde jen o tento koncert, Marpo si nyní oprášil jméno i novou deskou.

Se zpěvačkou Lenkou Filipovou mladší alias Lenny, s níž už pátým rokem tvoří pár, vydal EP s názvem Klenoty, které obsahuje pět melodických skladeb, v nichž se prolíná Marpův chraplavější hlas a čistými vokály od Lenny. „Vzniklo to docela nevinně,“ uvádí pro CzechCrunch. „Pomáhali jsme si ve studiu, z čehož vznikl track Klenoty. Pak už to šlo ráz na ráz,“ říká.

„Nejvíce mě na tom baví, že jsme oba šli mimo svou komfortní zónu. Nejsou to písničky, které běžně děláme. A jde o jedinečný projekt tím, že z toho nesmrdí PR. Prostě jsme spolu chtěli vymyslet pár věcí a that’s it,“ doplňuje.