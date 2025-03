Největší transakce v její historii. Mateřská firma Googlu za stovky miliard kupuje společnost Wiz

Uložit 0

Už loni v červenci se zdálo, že Alphabet, mateřská společnost Googlu, výrazným způsobem posílí v oblasti cloudových služeb a koupí původem izraelskou firmu Wiz. Až teď je to ale oficiální. Technologický gigant ji pořizuje v akvizici, jejíž hodnota má dosáhnout 32 miliard dolarů, což je více než 730 miliard korun. Jde o největší akvizici, kterou Alphabet dosud sjednal.

Ačkoliv Wiz funguje teprve pět let, patří mezi hlavní hráče na poli kybernetické bezpečnosti cloudových služeb. A právě to se hodí Alphabetu, který si díky této rekordní akvizici může zajistit ještě lepší pozici v konkurenčním boji s Microsoftem nebo Amazonem, kteří do stejné oblasti investují také nemalé finanční prostředky.

Alphabet poprvé projevil zájem o Wiz v červenci minulého roku – a transakce měla být na úrovni 23 miliard dolarů. Tehdy ale z jednání sešlo, protože původem izraelský startup se sídlem v New Yorku chtěl zůstat nezávislý. Mluvilo se také o možných obavách investorů z překonání regulačních překážek při dokončení transakce.

Dá se tak očekávat, že tato aktuální dohoda bude čelit striktní kontrole ze strany regulátorů, jelikož jde o částku, která je ještě o devět miliard dolarů vyšší. Alphabet ale za rekordní sumu získá klíčové služby, které se mu budou hodit pro urychlení dvou velkých a rostoucích trendů ve světě umělé inteligence, a sice lepší zabezpečení cloudu a možnost využívat takzvaný multicloud.

Připravujeme podrobnosti…