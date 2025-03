Microsoft a OpenAI jako ideální parťáci? Jejich tech románek dostává trhliny, firmy jdou proti sobě

Uložit 0

Satya Nadella, šéf Microsoftu, je jedním z nejúspěšnějších manažerů ve světě technologických gigantů. Sam Altman, šéf OpenAI, je dost možná nejtalentovanějším startupistou a byznysmenem nastupující generace. Dosud měli oni dva i firmy, které vedou, navenek takřka idylické vztahy. Jenže to se už nějakou dobu na pozadí mění a fakt, že Microsoft vlastní téměř polovinu OpenAI, to spíš urychluje.

Společnost CoreWeave vznikla v roce 2017 jako těžař etherea, jenže nedlouho po jejím startu přišlo do kryptoměn ochlazení, a tak zakladatelé své rozsáhlé počítačové zázemí přeorientovali – a začali nabízet cloudové služby. A s mohutným rozvojem umělé inteligence a velkých jazykových modelů po roce 2022 se i pro ně stala AI klíčovou doménou.

Teď získalo CoreWeave, jež se chystá vstoupit i na newyorskou burzu, nového lukrativního partnera. Pětiletý kontrakt v hodně bezmála 12 miliard dolarů s ním podepsalo OpenAI, které ve firmě získá i minoritní majetkový podíl v hodnotě 350 milionů dolarů. „Je to od Sama Altmana překvapivý šachový tah,“ zhodnotil deal technologický server TechCrunch.

Proč? Jde o to, že historicky to byl právě Microsoft, kdo poskytoval OpenAI kapacitu ve svých datacentrech. Na serverech jeho systému Azure probíhala naprostá většina výpočtů a tréninku pro ChatGPT a touto formou poslal Microsoft do OpenAI velkou část z oněch 13 miliard dolarů investic.

Jenže už loni se začalo ukazovat, že to Samu Altmanovi a spol. nestačí. Jednak žádali Microsoft, aby si za práci svých čipů účtoval méně, jednak potřebovali zvýšit výkon. Nakonec našli obojetné řešení – Microsoft v rámci posledního investičního kola, které OpenAI ocenil na skoro 160 miliard dolarů upravil podmínky cloudové spolupráce, zároveň souhlasil s tím, že AI startup bude využívat i datacentra konkurenční společnosti Oracle.

Foto: CzechCrunch/Midjourney Sam Altman, CEO OpenAI, vytvořený umělou inteligencí

Tím ale rozepře neskončily, naopak. Loni totiž do Microsoftu na post hlavního AI inženýra nastoupil spoluzakladatel projektu DeepMind Mustafa Suleyman. To, jak jej výrobce Windows získal, vzbudilo hodně pozornosti, když totiž Suleyman opustil Google a založil si vlastní startup Inflection AI, trvalo jen pár měsíců, než Microsoft jeho firmu v podstatě pohltil.

Nadella sázkou na Suleymana řešil problém, který si on i jeho blízcí uvědomovali nejpozději od závěru roku 2023, kdy se odehrál nepovedený puč v OpenAI – že nemůžou při vývoji umělé inteligence spoléhat jen na Altmana a jeho tým, k jejichž duševnímu vlastnictví mají díky smlouvám přístup a jejichž systémy Microsoft integroval do svého prohlížeče Bing nebo do kancelářského balíku Office 365.

Ovšem Suleyman, který začal v Microsoftu úřadovat loni v létě, je čím dál víc na kordy s vývojáři OpenAI. Server The Information například popsal, jak řada mítinků končí tím, že na sebe obě strany křičí, protože v Microsoftu sílí pocit, že jim OpenAI neříká dost informací a že před nimi zatajuje klíčové parametry svých systémů.

Došlo to tak daleko, že Microsoft začal podle magazínu Fortune vyvíjet vlastní konkurenci pro ChatGPT a že interně testuje zapojení konkurenčních AI, jako je Grok od X, Llama od Mety, DeepSeek či Claude od startupu Anthropic, do svého chytrého asistenta Copilot. Microsoft také investoval do evropského šampiona v oblasti AI, francouzské společnosti Mistral.

A právě čerstvá zpráva o tom, že si OpenAI dohodlo úzkou spolupráci s cloudovým startupem CoreWeave, čímž dále sníží svou závislost na Microsoftu, jen dál posiluje dohady o tom, jak dobré, respektive problematické vztahy obě technologické ikony aktuálně mají. Zvlášť když Sam Altman nedávno – opět za zády Satyi Nadelly – oznámil po boku prezidenta USA Donalda Trumpa projekt Stargate, jehož smyslem je vybudovat v Americe datacentra za 500 miliard dolarů. Jejich garantem má být spíš Oracle než Microsoft.

Vše nasvědčuje tomu, že stejně jako leží dominance OpenAI v žaludku Googlu, Metě nebo Elonu Muskovi, tak se k nim pomalu přidává i jeho dosud největší partner a ochránce z Redmontu. Takže památná věta Sama Altmana, že to, co se odehrává mezi Microsoftem a OpenAI, je „nejlepší bromance v tech světě“, už nejspíš neplatí.