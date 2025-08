Matka s dcerou roky plánovaly květinový byznys. Jejich aranže si teď objednávají i světové kapely

Uložit 0

Léta čekaly na ideální prostor. Když se konečně objevil, rozhodly se jednat – a otevřely podnik, o kterém spolu dlouho snily. Dnes Džamila a Claudie Novákovy vedou už téměř tři roky designové květinářství Les and Flowers na pražské Letné. Kromě běžného prodeje květin v obchodě se věnují i květinovým dekoracím, které vytvářejí pro eventové agentury, hotely i produkce světových koncertů.

Než se Džamila pustila do květinového byznysu, měla za sebou dvacetiletou kariéru v privátním stylingu – v něm byla tak trochu průkopnicí, jelikož se mu v Česku do té doby nikdo nevěnoval. Zdravotní problémy ji pak přivedly k druhé vášni v podobě interiérů a spolu se sestrou si otevřela showroom s holandským nábytkem. Právě v něm se naplno projevila i její láska ke květinám – začala aranžovat i výlohy obchodu, lidé si toho všímali a postupně ji oslovovali i s vlastními zakázkami.

Myšlenka na designové květinářství, kterou Džamila sdílela s dcerou Claudií, ale dlouho zůstávala v šuplíku. To se změnilo v roce 2022, kdy se naskytla příležitost účastnit se tendru na městem vlastněný prostor v ulici Františka Křížka. Dlouho kolem něj chodily, vždycky ale míval zatažené rolety.

„Dva dny před koncem tendru jsme se přihlásily. Tím, že jsme měly koncept už dlouho v hlavě, nám ale šlo udělat prezentaci lehce,“ vzpomíná Claudie. I kvůli problémům s tiskárnou se stihly do tendru přihlásit doslova na poslední chvíli, velké naděje ale v průběhu řízení neměly – několik dalších zájemců nabídlo za prostor mnohem vyšší cenu než ony. Nakonec ale komise prostor přidělila právě jim.

Během tehdejšího podzimu si tak přebraly klíče a ještě před Vánoci se dveře Les and Flowers otevřely. „Pět týdnů jsme ten prostor po nocích připravovaly, abychom opravdu na advent otevřely. Co přišlo, jsme ale vůbec nečekaly – hned byl obrovský zájem, měly jsme spoustu objednávek a pořád vyprodáno,“ líčí Claudie.

Do fungování obchodu se dnes zapojuje hned několik lidí, role v týmu ale nemají formálně rozdělené, vedení se drží společně. „Občas to bylo náročnější i pro mě a Claudii, protože jsme dcera a matka, ale našly jsme si v tom svou linku,“ říká Džamila.

Nabídku květin dnes skládají podle vlastního výběru – nepracují jen s jedním dodavatelem a pro kytky si jezdí osobně, aby viděly, v jaké jsou kondici. K výběru mezi holandskými dodavateli ale přistupovaly obezřetně už během prvních rešerší, mimo jiné i kvůli zdravotním důvodům – Džamila je totiž alergická na pesticidy a plísně.

„Když jsem s květinami pracovala a pak měla silnou reakci, věděly jsme, že to opravdu nechceme,“ vysvětluje. Plně bio nebo přírodní pěstování ale podle nich i tak ve velkoprodukci prakticky neexistuje – i lokální pěstitelé se bez nějaké míry chemie neobejdou. Výběr tak stojí hlavně na kvalitě konkrétních dodávek.

Les and Flowers se od otevření rozrůstá stabilně. Směrodatný pro ně byl především první rok, během něhož měly otevřeno takřka každý den. Nakonec byly v zisku, ukázalo se, že lidé mají o jejich koncept zájem. Zákazníky dnes oslovují nejen v obchodě, ale také na sociálních sítích a přes spolupráce. Jejich květiny se tak objevily už třeba na akcích LEGA, Pandory, Nadace Terezy Maxové nebo v novém podniku Blumery.

Velkým překvapením byla pro Les and Flowers i nabídka spolupráce s hudební produkcí, která v Česku zajišťuje světové koncerty v O2 areně nebo Letňanech. Právě do jejich backstagí dodává letenský obchod květinové aranže. Podle Džamily je čím dál běžnější, že si zahraniční produkce zakládají na kvalitním zázemí – nejen pro samotné hudebníky, ale i pro celý tým. „Kapela i tým chtějí být v kondici, chtějí prostředí, které je podporuje,“ říká.

A proč právě název Les and Flowers? Ten vznikl během procházky v lese. „Šla jsem s naším retrívrem a přemýšlela, jak by se to mohlo jednou jmenovat. Ptala jsem se sama sebe: co máme rády? Vyšlo mi z toho, že máme rády les a kytky. A napadlo mě Les and Flowers, což mnou zarezonovalo. Koukla jsem se tehdy s dotazem na pejska – a ta se tak nadšeně zavrtěla… samozřejmě jako vždy, když na ní člověk promluví. Brala jsem to ale jako znamení,“ usmívá se Džamila s nadsázkou.