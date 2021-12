Matrix je všude. Nový díl kultovní sci-fi série se blíží do kin a láká diváky dalším velkým trailerem

„Matrix je všude,“ řekl ve filmu v roce 1999 prorok Morfeus. Od té doby se to v přeneseném významu ukázalo jako skutečnost – dnes kultovní dílo totiž zásadně ovlivnilo jak velkou část kinematografie, tak myšlení obecně. Tvůrci pokračování si se snahou na to důstojně navázat staví obrovskou výzvu, podle nového velkého traileru ale udělají vše, aby ji překročili.

Matrix Resurrections především navrátí Nea a Trinity, oba po událostech z Revolutions považované za mrtvé. Už z doby před dvaceti lety nicméně víme, že ve světě strojů a realitě virtuálního světa věci fungují jinak. Vedle dvojice hrdinů se tak nejspíš objeví nejen mladší verze Morfea, ale v jakési formě snad také značná část původních postav. To se možná dozvíme až na premiéře.

Marketingová kampaň nového pokračování prozatím nebyla příliš rozsáhlá. Přesto se v posledních několika měsících objevily zajímavé střípky informací, aniž by jasně odhalovaly takřka cokoliv ze zápletky filmu. O ní jsme dosud věděli vlastně jen to, že se má odehrávat dvacet let po původní trilogii a Neo (přesněji Thomas A. Anderson) žije poměrně nudný, civilní život.

Boj se stroji ani vlastní roli Vyvoleného si nepamatuje, jen trpí podivnými vizemi a nočními můrami a začíná pochybovat o své příčetnosti. Ani když potká Trinity, kdysi ženu, kterou miloval, nepoznává ji. Jeho zvláštní realita je ale znovu pouze iluzí, z níž bude muset procitnout a ohýbat pravidla Matrixu.

Předchozí trailer a krátké ukázky proto obsahovaly jednak mnoho odkazů na tři filmy z přelomu tisíciletí, jednak naznačovaly nové fenomény jako postavy rozpadající se na počítačový kód nebo zdánlivé přecházení různými úrovněmi virtuální reality. Matrix Resurrections má být zkrátka velice „meta“. Něco takového (kromě bezpočtu fanouškovských teorií) naznačila i krátká upoutávka Déja Vu zveřejněná před pár dny.

Ta do sebe prolíná záběry ze staré trilogie a nového pokračování a ukazuje, jak mnohé z nich vypadají téměř totožně s výjimkou odlišného barevného podání a modernějších vizuálů. David Mitchell, autor románu Atlas mraků a spoluautor scénáře k Resurrections, řekl, že nový film v sobě velice chytře obsahuje všechny předchozí filmy, ale zároveň je zcela samostatným dílem.

Více než dříve je to zřejmé také z nového, a nejspíš posledního, velkého traileru. Začíná proslovem o tom, jak jsme zachycení v podivných smyčkách opakujících se událostí. Většina žije v nevědomosti, a právě proto musí cyklus přetrhnout jeden vyvolený, který odhalí „skutečnou realitu“. Neo a Trinity zažívají něco velice povědomého, jako Déja Vu, ale začnou si uvědomovat, že něco je špatně. „Není to příběh, jaký jsme si mysleli,“ pomrkává Trinity na diváky.

Další zajímavé střípky jsme shrnuli už před pár týdny ve filmovém a televizním newsletteru CC Watch. Mezi citacemi se zde objevila například režisérka Lana Wachovská, která mluvila o své vizi pro Matrix Resurrections. Rozhodně jí nedávalo smysl se vracet k tématům, které spolu se sestrou Lilly zkoumaly už před dvaceti lety, a chtěla povahu naší reality zkoumat z nového pohledu. „Rozhodla jsem se zaměřit na témata identity, hranic a rozdílů. Kde končí svět člověka? Kde začíná nadvláda strojů?“ ptá se.

Matrix Resurrections do českých kin vstoupí 23. prosince. Ačkoliv jde o jeden z nejočekávanějších titulů roku, nebude to mít vůbec jednoduché. Na plátna má totiž dorazit jen dva týdny po premiéře Spider-Man: Bez domova, už teď atakující rekordní počty předem prodaných vstupenek v historii. Sci-fi je navíc posledním z letošní nabídky Warner Bros., které vyjde v kinech a na streamovací službě HBO Max zároveň.