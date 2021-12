Medicínský podvod za miliardy dolarů. Apple získal film o zakladatelce Theranosu s Jennifer Lawrence

Měl to být podobný příběh jako ten o vzniku Applu, Googlu nebo Facebooku. Talentovaná mladá vědkyně s podnikavou duší Elizabeth Holmesová měla vymyslet nový koncept pro testování krve, který by způsobil revoluci ve zdravotnictví. Jenže místo ikony pokroku se z ambiciózní blondýny stal symbol toho nejhoršího v Silicon Valley. Její startup na testování krve Theranos, do kterého investoři nalili stovky milionů dolarů a podporovaly ho byznysové i politické špičky, byl podvod. O celé kauze se už nějakou dobu chystá film s Jennifer Lawrence – a teď ho pro sebe získal Apple.

Apple Original Films, zábavní divize technologického obra, získání snímku oficiálně potvrdila po měsících jednání a spekulací. Jeho vznik bude financovat spolu s produkční společností Legendary Entertainment, která práva získala v aukci v roce 2016. K projektu už tehdy „patřila“ jak slavná herečka se čtyřmi nominacemi na Oscara, tak režisér a scenárista Adam McKay (Zprávař, Sázka na nejistotu).

Film o zakladatelce Theranosu, aktuálně známý pod titulem Bad Blood (ve volném překladu Zlá krev), vychází ze stejnojmenné knihy s podtitulem Secrets and Lies in a Silicon Valley Start Up (Tajemství a lži ve startupu ze Silicon Valley). Její autor, investigativní novinář deníku The Wall Street Journal John Carreyrou, má také hlavní zásluhy na odhalení praktik startupu. Jeho články vedly k vyšetřování a nakonec až k pádu celého byznysu Holmesové, která momentálně kvůli svým podvodům stojí před soudem.

Holmesové „revoluční“ byznys měl stát především na technologii, která měla umět z minimálního vzorku krve rychle a levně provést stovky testů na různé nemoci a zdravotní problémy. Vše se přitom vešlo do elegantních přístrojů nazvaných Edison, které velikostí i vzhledem připomínaly legendární počítač Macintosh z roku 1984. Díky tomu (spolu s přesvědčivostí Holmesové a vedení Theranosu) startup do roku 2015 od investorů získal přes 700 milionů dolarů s valuací přes devět miliard, aniž by někdo mimo Theranos dostal možnost skutečně nahlédnout do detailů fungování jeho technologie.

Slavná americká herečka Jennifer Lawrence Foto: Red Carpet Report/Flickr

Koncem roku 2015 ale začaly na veřejnost skrze Carreyrouovy články a další reporty pronikat informace, že možná nebylo do čeho nahlédnout. Edison tak, jak ho startup předváděl, vůbec neměl existovat, Theranos navíc ohrožoval pacienty nesprávnými diagnózami. Příslib demokratizace zdravotnictví se v horizontu několika měsíců zcela rozpadl.

Středem pozornosti se přitom stala zakladatelka startupu, tehdy 31letá Elizabeth Holmesová, před fiaskem Theranosu označovaná za nejmladší americkou „self-made“ miliardářku. Byť se při studiích na Stanfordu ukázala jako velice nadějná bioložka, v Silicon Valley uspěla hlavně díky sebevědomí a přetvářce. Hrála promyšlenou roli charismatické vizionářky oblékající se jako Steve Jobs, s velkýma modrýma očima a rozvážně mluvící hlubokým hlasem o technologické revoluci, na jejímž prahu měla stát.

Jinými slovy, ideální materiál pro Hollywood, který neúspěchy a podvody fascinují stejně (ne-li více) než úspěchy. Vedle Sociální sítě nebo Steva Jobse proto vznikly i snímky jako Vlk z Wall Street či Sázka na nejistotu. Jak už zaznělo, režii a scénář Bad Blood má mít na starosti Adam McKay, který právě vyslal do kin K zemi hleď!, očekávanou satiru o apokalypse, která se na konci roku objeví i na Netflixu.

Skutečná Elizabeth Holmesová mezitím stále očekává vyvrcholení svého soudního procesu, který začal v září. Čelí celkem jedenácti obviněním ze spiknutí za účelem podvodu a bankovních podvodů. Její právní obrana spočívá zejména v tom, že žádné přímé důkazy o údajných podvodech Theranosu neexistují (ty, co existovaly, se ztratily). Sama prý o problémech s technologií nevěděla a její snahy zlepšit zdravotnictví byly upřímné – jen nevyšly.

Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmes Foto: Glenn Fawcett/Wikimedia

Obhajoba bývalé startupistky také svaluje vinu na Rameshe Balwaniho, který v Theranosu působil jako provozní ředitel a delší dobu byl životním partnerem Holmesové. Svou přítelkyni měl ale emočně i fyzicky týrat a snažit se ovládat každý její krok. Proto prý nebyla dostatečně příčetná na to, aby si fatální problémy své firmy včas uvědomila. Soudní proces s Holmesovou se nyní blíží ke konci a Balwani má před soudem stanout příští rok.

Kdy se na plátna dostane snímek Bad Blood, zatím nejspíš nikdo neví a nezdá se, že projekt od roku 2016 významně pokročil. Připojení Applu by nicméně mohlo konečně znamenat rychlejší posun už kvůli potřebě obsahu pro streamovací službu Apple TV+. Mezitím o Holmesové a Theranosu vzniklo několik dokumentů, z nichž v Česku lze na HBO zhlédnout snímek Vynálezkyně: Z kapky krve od oceňovaného filmaře Alexe Gibneye.