Měla jsem vše, ale šťastná jsem nebyla, říká herečka Gabriela Heclová o dospívání a životě na sítích

Gabriela Heclová začínala jako youtuberka, dnes studuje produkci na FAMU a objevuje se v českých filmech a seriálech. V podcastu Režim nerušit mluvila s Evelínou Beníškovou o své roli v Králi Šumavy, odchodu ze sociálních sítí, těžkém období spojeném s duševním zdravím, ale i o finanční realitě lidí v kultuře.

„Začala jsem bydlet sama velmi brzy, vydělávat si vlastní peníze, živit se sama, ale myslím si, že doopravdy jsem dospěla až ve dvaadvaceti,“ popisuje Heclová v podcastu rychlý přerod, kterým si jako náctiletá prošla. Podobně na tom byla i postava Marie, kterou mladá herečka ztvárňuje v seriálu Král Šumavy. „Marie tam dospívá rychle, ale myslím si, že je do toho dost tlačená,“ dodává Heclová.

Sama přitom zažila přísnou výchovu ze strany svého otce. „Spíš mě vychovával jako kluka, ne jako holku. Tvrdá na sebe jsem asi kvůli tomu, že jsem si musela všechno hodně zasloužit,“ vysvětluje Heclová. Do historické role se ale podle svých slov vžila poměrně rychle. „Mentalita a emoce jsou furt stejný. Je to mladá holka, jako já, která chce žít,“ říká.

Roli Marie chápe herečka mimo jiné i jako příležitost mluvit o minulosti novým jazykem. V rozhovoru zmiňuje i příklady filmů, které podle ní přinášejí svěží pohled na historii, třeba jako Okupace nebo Amerikánka. „Způsob, jakým se o těch obdobích vypráví, je už možná vyčerpaný, ale těch témat je pořád spousta,“ míní.

K online světu, který ji ve velmi mladém věku proslavil, se dnes Heclová vrací s odstupem. „Měla jsem všechno, co by mělo dělat člověka šťastným, ale nebyla jsem,“ říká a popisuje, že přechod z YouTube do offline života pro ní byl o hledání vlastní vnitřní hodnoty, kterou do té doby určovala společnost.

Právě tehdy zažívala Heclová těžké psychické období, kterým její několikaleté působení na sítích vyvrcholilo. „Budila jsem se s pláčem, nebyla jsem schopná vstát z postele, totální paralýza,“ popisuje stav, který vedl až k panickým atakám. Pomoc následně našla v terapii, na kterou v posledních několika letech docházela pravidelně.

Na sítě dnes přispívá minimálně, aktivní je především na Instagramu a i tam si vybírá jen spolupráce, které jí dávají dlouhodobě i hodnotově smysl. Spoustu jich ale odmítá: „Proč bych měla sdílet řasenku za šest stovek jen proto, že mi přišla domů bez domluvy?“

V podcastu sedmadvacetiletá herečka a influencerka popisuje i ekonomickou realitu, se kterou se po opuštění intenzivního influencerství střetla. Kritizuje zároveň zvyklost brát kulturu jako samozřejmost. „Chceme kulturu, ale neradi za ni platíme,“ konstatuje.

Celý rozhovor s Gabrielou Heclovou si můžete poslechnout v podcastu Režim nerušit na Spotify, Apple Podcasts a dalších platformách. Nově ho najdete taky na samostatném YouTube účtu – odebírejte kanál Režim nerušit.