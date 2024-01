Měli bychom začít dělat kroky k přijetí eura, řekl Petr Pavel. V novoročním projevu ocenil i vládu

Uložit 0

Petr Pavel vystoupil se svým prvním prezidentským novoročním projevem a rovnou zmínil i jedno pro mnoho Čechů ožehavé téma: euro. Prohlásil, že podle něj by se po dlouhém čekání měly učinit konkrétní kroky k tomu, aby ho Česko přijalo, k čemuž se i v minulosti zavázalo. Společná evropská měna je podle hlavy státu logickou budoucností.

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ poznamenal prezident.

Hospodářské noviny loni v listopadu informovaly o tom, že se ministerstva přou o to, zda by vláda měla začít dělat kroky k přijetí eura. Zpráva ministerstva financí a České národní banky konstatovala, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z takzvaných maastrichtských kritérií pro zavedení měny. Dokument ale zároveň doporučoval nedělat v tomto směru žádné kroky, což kritizovali ministři za hnutí STAN.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit čtyři takzvaná maastrichtská kritéria. Mezi nimi například kritérium cenové stability, které stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb zase vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Další kritéria se týkají rozpočtového deficitu a kurzové stability.

Vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém programovém prohlášení neuvádí, že by chtěla do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale kabinet zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.

Česko si letos připomene 20. výročí vstupu do Evropské unie i čtvrt století od přijetí do Severoatlantické aliance (NATO), což podle Pavla nabízí příležitost ohlédnout se do minulosti a zároveň se podívat do budoucna a připomenout si své závazky. V případě NATO zmínil výdaje na obranu, které letos dosáhnou dvou procent HDP, což je nově dáno zákonem.

Evropská unie podle Pavla dává Česku šanci uplatnit jeho vliv a prosadit jeho zájmy. Společně se Severoatlantickou aliancí je zárukou, že má Česko silné partnery, o které se může opřít, míní. „A taková záruka je dnes nedocenitelná,“ dodal prezident.

Ocenil pak také snahu vlády řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení. „Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat,“ dodal prezident.

S přispěním ČTK.