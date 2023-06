Měří 226 centimetrů, směje se a zbožňuje tacos. Mladík pobláznil NBA, Nike už chystá miliardy

Ještě ani není v lize, i tak ale patří do desítky nejsledovanějších hráčů NBA na sociálních sítích. Je to totiž úkaz, jaký se neviděl minimálně dvě dekády. Sportovní novináři o něm dokonce hovoří jako o největší vycházející hvězdě od roku 2003, kdy do NBA nastoupil LeBron James. Na devatenáctiletého francouzského basketbalistu navíc už sází i Nike, zaujal také marketingového génia, který pomohl ke slávě Michaelu Jordanovi či Kobemu Bryantovi, a šušká se o něm i mezi těmi nejlepšími hráči planety. A mnout ruce si mohou i prodejci texaských tacos.

Victor Wembanyama je výjimečný už od pohledu, hlavně proto, že měří 226 centimetrů, což mu dává obrovskou výhodu zejména při doskocích nebo blocích. Na svou výšku je i nevídaně mrštný a rychlý, nehledě na to, že mu nedělá problém ani střelba. Skoro by se dalo říct, že jde o prototyp dokonalého basketbalisty. Jak to ale dnes bývá, skvělé hráče netvoří jen umění na hřišti, ale i to, jak se umí prodat mimo palubovky.

Divácky oblíbeným se stal už během svého angažmá v Evropě, kde hrál ve třech francouzských klubech. Už tehdy si skauti z NBA mohli všímat jeho ochoty rozdávat úsměvy na kamery, obstojné práce s novináři, kdy dokázal plynule přecházet mezi angličtinou a francouzštinou, i správného nakládání se sociálními sítěmi, kde dlouhán z pařížského předměstí Le Chesnay postupně sbíral stovky tisíc fanoušků.

Od dvanácti let přitom snil o momentu, že se jednou dostane na vrchol a bude hrát s těmi nejlepšími basketbalisty. A právě ten mu před pár dny odstartoval, když si ho jako prvního hráče v rámci takzvaného draftu vybral tým San Antonio Spurs. Spolu s tím také Wembanyama spustil lavinu možná až nevídaného zájmu veřejnosti, která na něj nahlíží jako na dalšího LeBrona Jamese, dnes nejúspěšnějšího střelce v historii sportu.

Victor Wembanyama taking the subway is an unreal sight pic.twitter.com/vA76Ky3GUW — henny hardaway (@shoothoopsntppl) June 20, 2023

Už teď je bezpečné tvrdit, že Wembanyamův vstup do NBA výrazně zvedne atraktivitu jeho nového chlebodárce. Ačkoliv patří San Antonio Spurs mezi úspěšnější týmy (ostatně v minulosti pětkrát vyhráli ligu), minulá sezóna se texaskému klubu vůbec nepodařila – byl tím nejhorším v celé Západní konferenci. V draftu ale dostal možnost vybírat nové hráče jako první, a proto se automaticky zaměřil na to nejžhavější želízko v ohni.

Podle sportovního novináře Adriana Wojnarowského by se mohla hodnota Spurs díky jeho příchodu zvýšit až o půl miliardy dolarů, protože se dá očekávat, že právě kvůli Wembanyamovi budou fanoušci basketbalu více sledovat jejich utkání. Především pak na televizních obrazovkách, kde dosud Spurs oslovovali zhruba jeden milion amerických domácností, což je oproti New York Knicks, jedničce v divácké sledovanosti, sedmkrát méně.

Velký, ale skromný

I pro samotného Wembanyamu, který si chytře osvojil přezdívku Wemby kvůli lepší výslovnosti, je vstup do NBA naprosto zásadní, co se čísel týče. Jen na Instagramu za posledních třicet dní nabral přes půl milionu nových sledujících, čímž rozšířil základnu svých fanoušků na více než 2,2 milionu. Jeho dopad se propisuje i do prodejů dresů, kdy varianty s jeho jménem rychle zmizely z oficiálních pultů – a pořád je složité se k nim dostat.

Na atraktivitě mu přidává mimo jiné to, že je z Evropy. Není úplně zvykem, aby evropští hráči zářili v NBA, ovšem s tím, jak letos vyhráli ligu Denver Nuggets v čele se svérázným a nevědomky zábavným Srbem Nikolou Jokićem, se starý kontinent v souvislosti s NBA ukázal zase v zajímavějším světle. Ostatně pro Spurs nejsou evropští hráči ničím zvlášť netradičním – stačí si vzpomenout na Francouze Tonyho Parkera, největší hvězdu týmu.

S Wembyho růstem na všech frontách se v jeho blízkosti začali vyskytovat i sponzoři s balíky peněz. Dokonce i sám legendární strůjce lukrativních sportovních spoluprací Sonny Vaccaro se nechal slyšet, že firmy by se o mladého francouzského hráče měly aktivně zajímat. Jak se ale zdá, hon vyhrálo Nike, s nímž má Wemby uzavřít blíže nespecifikované partnerství v hodnotě 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). A je dost možné, že dají vzniknout i nové edici tenisek.

Nike je mistrem v uzavírání spoluprací se špičkovými hráči – a tím nejlepším příkladem je partnerství s Michaelem Jordanem, nejlepším basketbalistou všech dob, s nímž firma z amerického Oregonu vymyslela značku Air Jordan, která je pro obě strany zlatou žílou, co se výdělků týče. Podobnou formu spolupráce má Nike také s LeBronem Jamesem a několika dalšími hráči. Tudíž i Wemby může být tou správnou trefou.

Hello Humans. Victor Wembanyama is ready to bring the game to another dimension. Be prepared. 🌎☄ pic.twitter.com/7xSNOGkqUT — Nike Basketball (@nikebasketball) June 23, 2023

Nad schopnostmi mladého Francouze se ovšem nerozplývají jen média a potenciální sponzoři, ale také jeho budoucí protihráči. Slavný Stephen Curry uvedl, že je Wemby „podvodem na hráče“, čímž odkazoval na jeho všestrannost na hřišti, dvojnásobný nejužitečnější hráč NBA Janis Adetokunbo zase zmínil, že „v roce 2045 budou všichni v lize vypadat jako on“, a litevský velikán Kristaps Porzingis uvedl, že je „vylepšenou verzí jeho samotného“.

I sám Wemby si je vědom toho, co se okolo něj děje, zůstává ale nohama na zemi – chce, aby ho lidé soudili až podle toho, co předvede na zámořských hřištích, kde se ukáže v říjnu, kdy odstartuje další sezóna NBA. Zatím si tak může budovat značku, získávat si stovky tisíc dalších fanoušků svou skromností a sympatickým vzhledem a vychutnávat si v San Antoniu tradiční snídaňové texaské tacos, na které se tak těšil.