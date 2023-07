Messi nám zdvojnásobí příjmy, hlásá Inter Miami. Zápas se blíží, pomalu se formuje nová Barcelona

Jihoameričan, který většinu své profesionální kariéry hrál v Evropě, míří do Severní Ameriky, aby ukázal, že nepotřebuje peníze Blízkého východu k tomu, aby pořád bavil celý svět. Lionel Messi už pomalu obléká růžový dres, utahuje své adidasky a chystá se na první zápas v barvách Interu Miami, který proběhne zítra ve dvě ráno našeho času. A přesně to bude úvodní moment, který mimo jiné pomůže určit byznysovou budoucnost jeho nového chlebodárce. Očekávání jsou velká.

Inter Miami už několik týdnů na vlastní kůži poznává, co to znamená takzvaný Messiho efekt. Příchod jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob na Floridu vyvolal obří zájem nejen v samotném městě, ale také napříč celými Spojenými státy. Ačkoliv tam evropský fotbal oproti tomu americkému – a dalším typickým sportům jako baseball nebo basketbal – stále zaostává, i díky Lionelu Messimu rychle nabírá na popularitě.

Ostatně se stačí podívat, co oznámení nové posily způsobilo na sociálních sítích, především pak těch klubových. Inter Miami za úvodních pár hodin po ohlášení Messiho příchodu zčtyřnásobilo počet sledujících na Instagramu na 4,5 milionu, přičemž dnes sedí na číslu okolo 10,5 milionu a nové fanoušky denně nabírá v tempu desítek až stovek tisíc. Jde o jednoznačně nejsledovanější klub Major League Soccer (MLS).

Čísla na sociálních sítích ale nejsou to nejdůležitější, co se byznysu klubu týče. Bývalý slavný fotbalista David Beckham, který Inter Miami učebnicově vybudoval a naučil Američany lásce k „pravému fotbalu“, moc dobře věděl, co Messiho příchod udělá se zájmem diváků o jejich zápasy. Ať už ty domácí, tak ty venkovní. Prodeje vstupenek se totiž rozpohybovaly takovým tempem, že to žádný tým z MLS nepamatuje.

Leo’s first week in 📸🎥🧵⬇️ pic.twitter.com/O3Je17UmZ1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023

Zájem o lístky na fotbalová utkání byl tak enormní, že se to odrazilo na cenách – a to rovnou o stovky procent. Podle serveru TicketIQ vyletěly vstupenky na domácí zápasy o 459 procent, na venkovní o 558 procent. Na vyhlížené klání Interu Miami proti mexickému týmu Cruz Azul, které v sobotu ve dvě ráno proběhne v rámci poháru Leagues Cup a do kterého Messi poprvé nastoupí, tak nejlevnější cena lístku na sekundárním trhu stojí v přepočtu skoro osm tisíc korun. Ta nejvyšší? Klidně i 28 tisíc korun.

Na hranici čtyř tisíc korun se pak pohybuje většina nadcházejících, už ligových domácích zápasů. A jakmile Inter Miami vyjede s Messim pryč z města, konkrétně třeba do Los Angeles začátkem září, nejlevnější vstupenka přesahuje i hranici jedenácti tisíc korun. To už jsou velké skoky oproti standardním, oficiálně nabízeným cenám za lístky, které bez takzvaného Messiho efektu stály okolo jednoho tisíce korun.

Vedení klubu si ale může mnout ruce. Nejzajímavější úpis fotbalisty v jeho teprve pětileté historii se má podle předpokladů jeho spolumajitele Jorgeho Mase, mimo jiné prezidenta známého španělského týmu Real Zaragoza, výrazně propsat i do příjmů Interu Miami, které by se mohly až zdvojnásobit – z 56 milionů dolarů (1,2 miliardy korun) na 110 milionů dolarů (2,4 miliardy korun).

Více než zdvojnásobit by se v příštím roce mohla i tržní hodnota týmu, a to z původních 600 milionů dolarů, respektive 13 miliard korun, které stanovil americký magazín Forbes, až na 1,5 miliardy dolarů, tedy přibližně 34 miliard korun. Aktuálně se Inter Miami řadí jako jedenáctý nejhodnotnější tým z MLS, příští rok by mohl být i první.

„Když jsme se do Interu Miami pustili, opravdu jsme chtěli, aby se stal hlavní platformou pro fotbal ve Spojených státech,“ řekl Mas pro server CNBC. „Messi má před sebou další příležitost změnit sport,“ dodal.

The work starts now 😤💪 pic.twitter.com/oekDgfqBPy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Mas zároveň reagoval i na nevídaný zájem o dresy s Messiho jménem, které se vyprodávají jako na běžícím páse – a Adidas podle jeho slov dělá, co může, aby stíhal poptávku uspokojovat. Dokonce se očekává, že prodeje stanoví rekord v počtu prodaných dresů za první den, který má dosud držet Cristiano Ronaldo, když v roce 2021 přišel do Manchesteru United. Angažmá se mu ale tehdy příliš nepovedlo a odešel za astronomické peníze do Saúdské Arábie.

Právě na Blízký východ měl podle prvních, pár měsíců starých spekulací zamířit i samotný Messi – a jak je u Saúdů zvykem, nabízeli mu mnohem větší peníze, než na jaké si oficiálně přijde pod hlavičkou Interu Miami, kde bude vydělávat ročně v přepočtu asi 1,3 miliardy korun. Hvězdný Argentinec ale nabídku odmítl a dal přednost Floridě, kde se mu otevírá více příležitostí. Čistě o hraní totiž zdaleka nejde.

Spojené státy jsou byznysově otevřenější, proto si například mohl Messi prodloužit dlouho trvající spolupráci s Adidasem, který ho vybavuje na hřišti i mimo něj, a také navázat zajímavou spolupráci s Applem, který o něm nejen natočí čtyřdílnou dokumentární sérii, ale také mu má dávat podíly z prodejů předplatného MLS Season Pass na streamovací službě Apple TV+. A tím to nemusí končit.

Messiho efekt může mít vliv i na jeho spoluhráče. A to nejen ty stávající, ale i budoucí. Nově totiž Inter Miami potvrdil, že se k týmu připojí i španělský hráč Jordi Alba, se kterým hrál Messi dlouhé roky v Barceloně. Před pár dny floridský klub oznámil příchod Sergia Busquetse, dalšího schopného Španěla a opět bývalého Messiho spoluhráče z katalánského velkoklubu.

Aby toho nebylo málo, proslýchá se, že by i legendární Andrés Iniesta (ano, opět Španěl a opět bývalý Messiho spoluhráč z Barcelony) mohl do Interu Miami zamířit. Rozloučil se totiž s japonským klubem Vissel Kóbe a vyjádřil se, že „chce stále hrát fotbal“ a že „je toho stále schopný“. Že by se ale připojil k Messimu a spol., k tomu zaujal neutrální postoj.