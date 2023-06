Microsoftu se kvůli protestům konkurence a úřadů ještě nepovedlo dotáhnout akvizici Activision Blizzardu, přesto i bez autorů Diabla a Warcraftu patří k nejsilnějším hráčům na videoherním trhu. Na své Xbox Games Showcase 2023 odhalil bohatý obsah pro PC i konzole Xbox od vlastních studií i jiných vydavatelů. Ukázal velké návraty známých značek jako Fable nebo Forza Motorsport i novinku ze světa Star Wars, navíc potěšil všechny stavitele měst i milovníky her na hrdiny.

Nová hra ze světa Star Wars

Impérium vládne většině světů galaxie, jejich podsvětí ale patří zločineckým syndikátům. Takovým, se kterými není radno si zahrávat – ale přesně s takovými se zapletete ve Star Wars Outlaws, nové hře z milovaného univerza. Tu vydává Ubisoft a tvoří ji Massive Entertainment, mimo jiné autoři Tom Clancy’s The Division. V roli (anti)hrdinky Kay Vess se v otevřeném herním světě – a nejen na Xboxu, ale i dalších platformách – už příští rok podíváte do doby mezi Impérium vrací úder a Návrat Jediů.

Vzhůru do oblak Arrakisu s novým Flight Simulatorem

Do nejmenších detailů propracovaný letecký simulátor od Microsoftu vstupuje do nové éry. Microsoft Flight Simulator 2024 v nádherně vypadajících záběrech láká na leteckou akrobacii, skydiving, vzducholodě i balóny nebo na knipl záchranářských letadel. A trochu kuriózně také na přídavek, který hru obohatí o ornitoptéry z písky zaváté planety Arrakis z filmové verze sci-fi Duna.

Nová Forza přijede už v říjnu

Flight Simulator je realistická simulace létání, ale závody Forza Motorsport realisticky přímo vypadají. Už osmý díl oblíbené série (ačkoliv pořadové číslo sám nenese, má být restartem série) nabídne přes pět stovek vozů, známé okruhy, pokročilý fyzikální model a hlavně adrenalinový přísun v rychlostech, z nichž se tají dech. Vše odstartuje na PC i Xboxu ještě letos v říjnu.



Kyberpunkový Keanu a Idris Elba

První a podle všeho poslední příběhové rozšíření Cyberpunku 2077 s podtitulem Phantom Liberty opět hráčům ukáže tvář Johnnyho Silverhanda, tedy ve skutečnosti tvář populárního herce Keanu Reevese. Ale pokřivený svět pod drtivou nadvládou megakorporací přivítá i novou postavu se známou tváří – Solomona Reeda v podání Idrise Elby. Neony Light City se ve hře od polského CD Projektu znovu rozsvítí už koncem září.

Kosmický Skyrim vypadá úchvatně

Letošní Xbox Games Showcase byl spojený také se streamem Starfield Direct, kde se světu ukázal „Skyrim ve vesmíru“ alias Starfield od Bethesdy. Působivý a velkolepý trailer ukazuje kromě průzkumu tajemství kosmu také přestřelky pozemní i ty ve hvězdoletech. A dokonce i dává zapomenout na škarohlídská očekávání, že to bude jen další impozantně rozsáhlý, ale vlastně celkem naředěný skyrimovský odvar ve sci-fi kabátě.

Fantasy Fable se vrací, humor mu nechybí

Série Fable vždy míchala pohádkovost, fantasy akci a humor. Takže ani nemůže překvapit, že její plánovaný restart uvádí Richard Ayoade známý coby Maurice Moss z IT Crowdu. Odlehčená upoutávka o hře moc neprozradí, ale pobaví a naláká k dalšímu sledování blížícího se návratu značky, která příští rok oslaví dvacet let od prvního dílu.

Novinka od tvůrců Neverwinter Nights 2 a Pillars of Eternity

Mezi fanoušky her na hrdiny patří studio Obsidian Entertainment k těm velmi oblíbeným, vždyť ho tvoří veteráni stojící za Baldur’s Gate, Falloutem či v mezititulku zmíněnými tituly. A právě do světa Pillars of Eternity se hráči vydají ve hře Avowed, která však izometrickou perspektivu a vedení skupiny dobrodruhů vymění za průzkum fantasy světa, kde znají střelný prach i magii, z pohledu první osoby.

Cities: Skylines II plní stavitelské sny

Jedna z nejlepších budovatelských her posledních mnoha let Cities: Skylines dostane v říjnu pokračování. Nová upoutávka musí nadchnout každého hráče, kterému v duši dříme malý urbanista. Prázdná pole se proměňují na rozkvétající metropoli, dálniční nájezdy se uspokojivě napojují na dopravní infrastrukturu – a když padne noc, do světa září rozsvícené mrakodrapy.

Xbox Games Showcase 2023 nových upoutávek nabídl samozřejmě mnohem víc, například na Senua’s Saga: Hellblade II, pokračování nesmírně zajímavé kombinace severské mytologie, akční adventury a psychologického hororu. Anebo na přídavek do multiplayerového pirátění Sea of Thieves – na čemž by nebylo až tolik zajímavého, pokud by nešlo o obsah odkazující na legendární adventury Monkey Island.

Tvůrci zmodernizovaného postapokalyptického Wastelandu nebo Torment: Tides of Numenera z inXile zase představili hrátky s časem ve steampunkové akci Clockwork Revolution. Novinky v online kláních Overwatch 2 představil trailer herního režimu Invasion. Svět online hry na hrdiny The Elder Scrolls Online obohatí tajemství města Necrom v provincii Morrowind.

Tvůrci Falloutu 76 představili doplněk o Vaultu 76, který by měl přispět k nápravě rozporuplné reputace jejich původní hry. Už v září by se podle nové upoutávky měli na PC i Xbox prostřílet kriminálníci z kooperativní akce Payday 3. Téměř dvouhodinový stream celého Games Showcase včetně dalších trailerů je ke zhlédnutí na youtubovém kanálu Xboxu.

Akce Microsoftu byla na pořadu jen krátce poté, co skončil Summer Game Fest. Ten hráčům ukázal návrat Prince of Persia, nový Mortal Kombat a Baldur’s Gate 3, ale i strategii ze Star Treku. A jen před pár hodinami skončila PC Gaming show magazínu PC Gamer, kde se odehrála i světová premiéra českého projektu Last Train Home – historické strategie o československých legiích od Ashborne Games.