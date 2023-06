Veleslavný videoherní veletrh E3 je mrtvý. Kdysi dost možná ta nejdůležitější akce digitální zábavy tradičně nutila vývojáře v předhánění se ve snaze zaujmout nejzajímavější hrou, screenshoty a trailerem. Už druhým rokem se ale bez ní studia i hráči museli obejít. A tak si herní průmysl hledá náhrady – jednou z těch nejzajímavějších je Summer Game Fest organizovaný respektovaným herním novinářem Geoffem Keighleym. Právě skončený ročník herního festival i tentokrát potěšil hromadou zajímavých ukázek.

Prince of Persia patří k nejmilovanějším oldschoolovým hrám. První pixelovaté dobrodružství titulního prince vyšlo už v roce 1989 a dalo vzniknout legendární úvodní trilogii, kterou následovala 3D série The Sands of Time, dále reboot celé značky, pak ještě další díl, do toho několik menších odboček pro různé platformy, film s Jakem Gyllenhaalem… Jenže tohle všechno je písky času zavátá minulost. Poslední velká hra (mobilní remaky nepočítejme), Prince of Persia: The Forgotten Sands, vyšla v roce 2010.

Návrat Prince z Persie

Po dlouhých letech se ale perský princ vrací – a to rovnou ke svým kořenům. Právě ohlášený Prince of Persia: The Lost Crown od Ubisoftu sice nabídne stylizovanou trojrozměrnou grafiku a mnohem větší dávku akce i fantasy prvků, herně se ale odehrává jen ve dvou rozměrech jako pradědečci celé série. Běhá, skáče a šermuje, nechybí ani zubatá ostří, na která opravdu nechcete spadnout. Jen místo princezny tentokrát zachraňujete prince. A nejlepší je, že do prokletého království se vydáte už v lednu.

Fatality! Mortal Kombat provádí restart série

Brutální akce Mortal Kombat, která loni na podzim oslavila třicítku, se vrací. A ukazuje první herní trailer. Už dvanáctý díl slavné série vyjde v září na PC i konzole. Podobně jako u Prince z Persie je nová kung-fu rubačka tak trochu návratem ke kořenům, dokonce tak trochu restartováním slavné značky. Ponese totiž jméno Mortal Kombat 1 a nebudou v něm chybět legendární bojovníci Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden nebo Johnny Cage.

(Kvůli věkovému omezení nelze vložit trailer do článku, dostanete se do něj proklikem přes obrázek.)

Lucius Malfoy v Baldur’s Gate

Summer Game Fest velkými návraty velkých jmen nešetřil. Vývoj Baldur’s Gate 3 tedy sice není novinkou, pokračování zbožňovaných her na hrdiny využívajících papírová pravidla slavných Dungeons & Dragons se ale na festivalu připomnělo novou videoukázkou. A v ní odhalilo, že svůj hlas jednomu ze záporáků dá i herec Jason Isaacs. Toho určitě znáte coby Lucia Malfoye z Harryho Pottera. Brány fantasy světa plného hrdinů, magie a monster se otevřou už letos v srpnu.

Nová hra ze světa Pána prstenů

Pán prstenů to má složité. Nedávno vydaná hra o Glumovi je naprosto tragický propadák. Seriálové Prsteny moci nemalou část fanoušků snad až iracionálně iritují. Ale přesto je to Pán prstenů, nejzářivější klenot fantasy. Nový trailer Lord of the Rings: Return to Moria tak musí fanoušky lákat. Hra, která má vyjít už na podzim, ukáže Středozem po Válce o prsten a bude z části procedurálně generovaným survivalem s prvky craftingu a podobných, lehce minecraftoidních prvků. To zní v pohodě, na co hrozného by se asi v Morii dalo narazit?

Strategie ze Star Treku od tvůrců Hearts of Iron

Star Trek se vydává tam, kam se dosud… zase tak často nevydával. Do kvadrantu strategických her. Společnost Paradox Interactive má s tímto žánrem gigantické zkušenosti, o titulech Crusader Kings, Hearts of Iron nebo Europa Universalis a Victoria jste nejspíš slyšeli. Tentokrát ale jimi zpracovávanou historii našeho světa vymění za správu galaktických aliancí ve Star Trek: Infinite. Krátký teaser hru neukáže, ale trekkies potěší. A třeba i vy ostatní budete asimilováni.

Staronový Sonic sází na klasiku

Superrychlý ježek Sonic je naprosto nestárnoucí klasika. Ukázal to i na Summer Game Festu, kde Sega představila Sonic Superstars, sice graficky zmodernizovanou, ale v tom nejlepším slova smyslu klasickou ježčí skákačku. Tedy spíš běhačku. Kromě samotného hlavního hrdiny nechybí Tails, Knuckles nebo Dr. Eggman alias Robotnik. Na počítače i konzole Sonic přiběhne už na podzim.

Hororová akce od autora Věci a Útěku z New Yorku

John Carpenter je mistr hororu. Možná ho tak úplně neznáte, ale Věc s Kurtem Russellem už vám možná něco říká. Hektolitry inspirace z hororových a akčních filmů osmdesátých let si bere kooperativní střílečka Toxic Commando (už ten název by klidně nějaký krvák z roku 1987 mohl mít!), která už jen v traileru ukáže víc mutantních zombií, než do kolika umíme napočítat.

Alan Wake 2 ukazuje důležitost baterky

Když už je řeč o hororu, méně zombíků a více mrazivého strachu po vzoru Stephena Kinga hráčům přinesl povedený Alan Wake. Story o spisovateli, který se zaplete do temných a tajemných událostí, bude pokračovat letos na podzim ve druhém dílu. Premiérová ukázka ze hry potvrzuje, že ze své znepokojivé atmosféry o nic nepřišel. A že kromě pistole stále bude nejsilnější zbraní vašeho arzenálu baterka.

Novinek Summer Game Fest nabídl nespočet, trailer dostal například i druhý díl restartovaného japonského eposu Final Fantasy VII. Space Marine 2, řežba ze světa figurkového Warhammeru 40 000, v nové ukázce potvrdila kooperativní kampaň pro více vesmírných mariňáků. Vozidlově-destruktivní herní série Twisted Metal se promění na seriál a v prvním traileru se ukázal Anthony Mackie, kterého budete znát coby Falcona z marvelovek.

Došlo dokonce i na rozhovor s Nicolasem Cagem, který se objeví v přídavku pro hororový multiplayer Dead by Daylight. Už to je celkem kuriózní, podobně prazvláštní může leckomu připadat i spolupráce Porsche a Microsoftu, ze které vznikne… limitovaná edice Xboxu inspirovaná závodními auty a 75letou historií automobilové značky? Inu, proč ne, ale zajímavěji vypadá počin Under the Waves, který kombinuje podmořský průzkum s hluboce (ha) lidským příběhem.

Blížící se pokračování skvělého Spider-Mana odhalilo datum vydání 20. října. Ke ztřeštěně zábavné značce Crash Bandicoot přibude Crash Team Rumble, akční a skákačkové online zápolení pro dva týmy po čtyřech hráčích. Chystanou konkurenci pro Diablo IV pak na herním festivalu připomnělo akční fantasy Path of Exile 2. A komu Summer Game Festu nestačil, může se už v neděli těšit na PC Gaming Show organizovanou známým magazínem PC Gamer.

Aniž bychom cokoliv prozrazovali, nenápadně naznačíme, že PC Gaming Show na sociálních sítích v posledních dnech párkrát připomínali brněnští vývojáři ze studia Ashborne Games. To je relativně mladá firma plná videoherních veteránů, která pracuje na stále ještě utajovaném projektu. Ví se jen to, že to má být historická strategie se solidním rozpočtem. A když jsme si její anonymizovanou verzi zahráli na brněnském Game Accessu, připadala nám velice povedená.