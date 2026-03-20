Microsoft roztancoval AI gorilu. Google vyrostl o 192 % a svého soka u investorů zatím drtivě porazil
Jen vynikající finanční výsledky nestačí. Vývoj akcií technologických obrů ukazuje, že je důležitá i zvolená strategie ve světě umělé inteligence.
Svět se mění bleskovým tempem a nejjasnějším důkazem je dění v oblasti umělé inteligence. A týká se to nejen našich pracovních i osobních životů, ale stejně dramaticky také firem, které do vývoje AI masivně investují a sází na ni svou budoucnost. Vše změnil konec roku 2022, kdy byl představen ChatGTP od OpenAI a technologické závodění se rozhořelo naplno. Zatímco v prvních měsících byl jedním z nejviditelnějších hráčů Microsoft, který vsadil na masivní spolupráci právě s OpenAI, situace se od té doby několikrát proměnila. Jak vypadá jeho souboj s Googlem?
Když se vrátíme o pár let zpět a podíváme se na situaci v oblasti prohlížečů a vyhledávání, byl jednoznačným lídrem s majoritním podílem na všech platformách Google. To mu přinášelo obrovské výhody, ale dominance je pro konkurenci vždy lákadlem. Velké firmy se navíc často bojí inovovat, aby neohrozily své stabilní postavení. Právě této situace využil Microsoft, který v roce 2023 představil zásadní novinky ve svém prohlížeči Edge a vyhledávači Bing.
Dnešní optikou nám tehdejší změny založené na AI vyhledávání a sumarizaci informací nemusí připadat tak převratné – a málokdo si na ně bude vůbec pamatovat –, ale tehdy (toto slovo je při neskutečně rychlém rozvoji a nekončící smršti nových AI produktů a služeb přiléhavé) šlo o revoluci. Microsoft tím přímo zaútočil na trh, kterému Google neochvějně vládl. Začaly se dokonce objevovat první názory, že dominance Googlu je neudržitelná a firma o svou pozici dříve či později přijde.
Spekulovalo se, že AI vyhledávání bude kanibalizovat klasické vyhledávání, které pro Google představovalo zlatý důl. Šéf Microsoftu Satya Nadella tehdy sebevědomě nazval Google obrovskou gorilou, kterou se jim konečně podařilo roztancovat. „Na konci dne je Google 360kilovou gorilou v této oblasti,“ prohlásil Nadella před třemi lety v rozhovoru pro The Verge s tím, že si chce ukousnout svůj koláč podílu.
„Doufám, že díky našim inovacím budou mít chuť se předvést a ukázat, že umí tančit. A chci, aby lidé věděli, že jsme je k tomu přiměli,“ dodal šéf Microsoftu. To ještě netušil, jak Google skutečně roztančí. Technologický sok Microsoftu sice reagoval, ale první kroky Googlu působily navenek unáhleně, a dokonce až zmateně. Trh se začal reálně obávat, že možná není tak neporazitelný, jak se dlouhé desítky let navenek mohlo zdát.
Do této nejistoty se proti Googlu rozběhly různé antimonopolní procesy a regulační soudní spory. To způsobilo, že akcie mateřské společnosti Alphabet svou výkonností výrazně zaostávaly za Microsoftem a jejich valuace byla v jednu chvíli až směšně nízká. V průběhu posledního roku se však Google ukázal v plné síle. Postupně představil obrovské množství AI novinek točící se nejen kolem Gemini, které chytře integroval do svého portfolia, a náskok OpenAI a ChatGPT se začal postupně čím dál více zmenšovat.
V některých ohledech začal Google dokonce konkurenci technologicky předhánět. To způsobilo, že se situace na akciovém trhu za poslední rok výrazně otočila. Ještě před rokem Microsoft svým zhodnocením Google drtil, ale v posledních dvanácti měsících Google rostl, zatímco Microsoft postupně klesal. Za posledních pět let tak nakonec Google přidává 192 %, zatímco Microsoft jen 73 %. Situace se otočila i v oblasti valuace – Google je aktuálně dokonce o něco dražší než Microsoft.
Zajímavostí je, že tržby a zisky obou firem za dané období rostly prakticky stejným tempem. Nedá se tedy říct, že by se jedné nebo druhé společnosti nedařilo z hlediska byznysu. Výrazně se ale změnil sentiment a vnímání investorů. Jak se Googlu podařilo tuto situaci otočit? V oblasti sporů firmě pomohlo, že ty nejdůležitější zatím skončily v její prospěch. Nemusí zatím řešit třeba rozdělení skupiny nebo odprodej prohlížeče Chrome, u kterého toto reálné riziko existovalo.
Hlavním důvodem rozdílu mezi oběma giganty je jejich přístup k AI technologii. Microsoft spolupracuje s větším množstvím firem a přenechává jim specifické kroky. Sice provozuje cloud a integruje AI do svých služeb, ale využívá k tomu OpenAI, kde má obrovskou investici, a čipy od Nvidie či AMD. Na druhé straně stojí Google, který je výrazně vertikálně integrovaný. Staví na vlastním výzkumu z oblasti AI (Google DeepMind), kde má špičkové kapacity, a AI služby provozuje výhradně na svém cloudu.
Google v čím dál větší míře využívá své vlastní AI čipy TPU (Tensor Processing Units). I když stále nakupuje hardware od jiných firem, jeho snaha o naprostou soběstačnost je zřejmá. Díky tomu, že má pod palcem hardware i software, dokáže provozovat AI služby efektivněji a levněji. Jednou z hlavních obav totiž bylo, že AI vyhledávání bude oproti klasickému mnohem dražší, což by drasticky srazilo marže. Díky vertikální integraci se však tyto předpoklady zatím nenaplňují.
Uzavřený systém sice může být někdy méně flexibilní a působit více korporátně, na což Google zpočátku doplácel svou pomalou reakcí. Postupně se však rozběhl a aktuálně to vypadá, že má na éru AI našlápnuto velmi dobře. Samozřejmě stále existuje mnoho otázek. Vrátí se někdy tyto obří investice? Budou rentabilní? A bude vůbec vítězem někdo z této dvojice? Tento příběh hlavně ukazuje, jak rychle se dokáže na trhu měnit sentiment a vnímání ze strany investorů, a to navzdory tomu, že obě společnosti prakticky po celou dobu vykazují vynikající finanční výsledky.