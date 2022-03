Trvalo to možná až příliš dlouho, ale nakonec se k agresivnímu vpádu ruských okupačních vojsk na Ukrajinu vyjádřil i Microsoft. Americký technologický gigant oznámil, že v Rusku pozastavuje veškerý prodej svých produktů, což před dvěma dny udělal také Apple. Vedle toho tvůrce Windows ohlásil i dokončení důležité strategické akvizice, která mu pomůže zlepšit hlasové technologie a více proniknout do zdravotnictví. Měla ho stát téměř půl bilionu korun.

Microsoft měl dnes poměrně perný den, alespoň co se oznamování zásadních zpráv týče. V první řadě se připojil k velkému bojkotu Ruské federace, na kterou se valí ostré sankce kvůli invazi na Ukrajinu. „Odsuzujeme tuto neoprávněnou, nevyprovokovanou a nezákonnou ruskou invazi,“ napsal prezident Microsoftu Brad Smith v oficiálním prohlášení. A udělal to, co se zdálo nejlogičtější – zastavil tam prodej.

Od dnešního dne tak Microsoft na ruském trhu přestal oficiálně prodávat všechny své výrobky a služby. Něco podobného podnikl také Apple, který vedle ukončení prodejů produktů pozastavil i veškerý vývoz do země a omezil některé služby včetně bezkontaktních plateb Apple Pay. A tvrdě dnes zareagoval i Google, který v Rusku zastavil všechny reklamy ve Vyhledávání, v obsahové síti i na YouTube.

Vedle toho ovšem Microsoft během dneška ohlásil také dokončení své historicky třetí největší akvizice. Za 19,7 miliardy dolarů, tedy za více než 460 miliard korun, převzal vývojářskou společnost Nuance, která se zaměřuje na hlasové technologie a cloud. Nebýt astronomického nákupu z ledna tohoto roku, kdy za rekordních 69 miliard dolarů koupil herní vydavatelství Activision Blizzard, šlo by o jeho druhou největší akvizici. Do trojice největších spadá ještě LinkedIn za 26,2 miliardy dolarů.

„Dokončení akvizice spojuje nejlepší konverzační umělou inteligenci a ambientní inteligenci firmy Nuance s bezpečnou nabídkou průmyslových cloudů Microsoftu. Tato silná kombinace pomůže poskytovatelům nabízet cenově dostupnější, efektivnější a přístupnější zdravotní péči a organizacím v každém odvětví pomůže vytvářet personalizovanější zákaznické zkušenosti,“ řekl Scott Guthrie, viceprezident Microsoftu pro divizi Cloud + AI.

Nuance, jejíž nákup Microsoft oznámil loni v dubnu, má ve světě systémů pro rozpoznávání řeči významné postavení, a to hlavně díky technologii pod označením Dragon. Ta používá hluboké učení (deep learning) pro přepisy mluveného slova a dokáže zajistit, aby se přesnost výstupů postupem času zlepšovala s tím, jak si bude technologie zvykat na hlas uživatele. Svůj hlasový systém v minulosti licencovala i pro Apple.

Užití mají cloudové technologie od Nuance v celé řadě odvětví – od maloobchodu přes finančnictví až po zdravotnictví, kde dokážou například zefektivnit komunikaci mezi pacientem a lékařem. „Umělá inteligence je pro technologie jasnou prioritou a zdravotnictví je oblastí pro její nejurgentnější použití,“ popsal loni šéf Microsoftu Satya Nadella.

Díky tomuto propojení chce Microsoft zvýšit růst svého cloudového byznysu v oblasti zdraví. Cloud jako takový je obecně pro firmu nejsilnější byznysovou kategorií, což potvrdily i finanční výsledky za minulý kvartál. Mezi říjnem a prosincem loňského roku v tomto segmentu utržila 18,3 miliardy dolarů (přibližně 428 miliard korun) a meziročně vyrostla o šestadvacet procent.