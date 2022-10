Miliarda pro blockchainové mágy z Brna. Tatum do kryptosvěta uvádí filmaře, automobilky i banky

Jihomoravská byznysová scéna si připisuje další výrazný zářez. Poté, co v létě oznámily několikamiliardové investice firmy Kiwi a Kentico, nyní boduje ambiciózní startup z kryptokomunity. Blockchainoví specialisté Tatum získali 41,5 milionu dolarů, tedy přes miliardu korun.

Přestože kryptoměny po dramatickém růstu z loňského roku letos zažívají ochlazení a jejich ceny se pohybují desítky procent pod listopadovými maximy, Jiřího Kobelku ani jeho byznysového partnera Samuela Šramka to nijak netrápí. Jejich společnost Tatum, kterou po zkušenostech z bankovního světa založili v roce 2018, je na kryproměnách sice závislá, jenže jinak než investičně.

Firma funguje jako platforma pro programátory, kteří chtějí aplikace v blockchainu, ale se samotným kódováním v blockchainu nemají zkušenosti. Ve speciálním prostředí od Tatumu si proto napíší, jak má daná služba vypadat a fungovat a systém to za ně přeloží do jazyka vybraného blockchainu. Po celém světě už má služba desítky tisíc uživatelů, vzniklo na ní 90 tisíc projektů a mělo by jít o nejrozšířenější službu tohoto typu na světě. Klienty jsou přední firmy z herního průmyslu, showbyznysu, banky, ale také automobilky.

O Tatumu se nějakou dobu mluvilo jako o dalším českém adeptovi na status dolarové jednorožce, tedy startupu s hodnotou nad miliardou dolarů. K unicornovi je nicméně ještě docela dlouhá cesta, ostatně v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch Jiří Kobelka připustil, že vyjednává s investory. „Cílíme na ohodnocení v řádu nižších stovek milionů dolarů,“ řekl.

A to se mu nakonec podařilo, protože do jeho firmy teď několik fondů posílá dohromady 41,5 milionu dolarů, což při současném kurzu představuje 1,05 miliardy korun. Na investičním kole typu Series A se podílely zahraniční fondy Evolution Equity Partners, 3VC a Octopus Ventures, přidali se i současní investoři z Tensor Ventures a Depo Ventures.

Ani jedna ze stran nechtěla komentovat přesné rozdělení podílů a valuaci, podle odhadu CzechCrunche by se nyní hodnota Tatumu ale mohla pohybovat kolem 200 milionů dolarů, což je zhruba pět miliard korun. Dosud držel podle britského obchodního rejstříku výraznou majoritu ve firmě přímo Jiří Kobelka, a to 75 procent.

„Produkt máme hotový a rychle rosteme,“ uvedl k investici Kobelka, kterého jsme na jaře zařadili do výběru Kryptočeši. A dodal: „Teď chceme být hlavně vidět ve světě, získat si důvěru nových zákazníků a tím i tržní podíl a přivítat nové zaměstnance. Vývoj každopádně nadále zůstává v Evropě, obchod především v USA a srdce v Česku.“

Foto: Tatum.io Jiří Kobelka z Tatum

„S investicí do Tatumu jsme neváhali na začátku jeho cesty ani v tomto investičním kole, kdy jsme do toho šli úplně naplno, a máme radost, že můžeme být po Evolution Equity Partners druhým největším investorem v této skvělé firmě. Důvod našeho nadšení je prostý – technologie od Jirky, Samuela a jejich týmu v Tatumu má totiž obrovský potenciál pohánět web 3.0, který nabírá sílu právě teď, což vidíme na raketovém růstu tohoto startupu,” prohlásil Roman Smola, partner v Tensor Ventures.

Evolution Equity Partners je česko-americký fond, v němž se sešlo několik výrazných byznysmenů a manažerů, kteří se potkali v brněnské antivirové společnosti AVG. Ta byla svého času obchodovaná na newyorské burze, později se ale spojila s Avastem. Jmenovitě jde o investory Karla Seewalda, Dennise Smithe, Karla Obluka nebo J. R. Smithe. Ani ti nechtěli blíže prozradit, jak přesně si Tatum po svém vstupu cení. „Zveřejněna bude jen výše investice. Celková valuace nikoliv,“ odpověděl pro CzechCrunch bývalý výkonný ředitel AVG Karel Obluk, který je dnes partnerem v Evolution Equity Partners a šéfem v Czech Business Angels Association.

Investice do Tatumu je už několikátou výrazně povzbudivou zprávou pro zdejší startupovou komunitu. Protože zatímco hlavně v USA se trh s rizikovým kapitálem když ne zastavil, tak hodně zpomalil kvůli obavám z příchodu ekonomické recese, české technologické firmy mají v tomto směru velmi úspěšný rok. Productboard v únoru oznámil, že jeho hodnota přeskočila metu 1,7 miliardy dolarů, Rohlík v létě přilákal dalších 200 milionů eur, Dodo Michala Menšíka dostalo 1,5 miliardy a česko-kanadská Atacama nabrala 3,5 miliardy korun.