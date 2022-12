Komentář Luboše Kreče: „Tati, ona je prostě úžasná. A už vede!“ Moje téměř čtrnáctiletá dcera se mnou obvykle to, co ji zaujme na TikToku, neřeší. A mě upřímně ani většina obsahu, který tam konzumuje, moc nezajímá. Tohle je ale jiné – Danuše Nerudová, kandidátka na prezidentku, je nepravděpodobná hrdinka teenagerského světa. Přesto se jí stala a zčásti se tím vysvětluje, proč je tak rozjetá a proč jí mezi říjnem a listopadem narostla podpora o 13 procent.

Musel jsem dceru samozřejmě opravit, že vede v jednom z několika průzkumů, že to je poprvé a že za pár týdnů, které do voleb ještě zbývají, může být vše jinak. Je dobré si připomenout úvodní větu z článku ČTK o podpoře prezidentských kandidátů z listopadu 2012: „Kandidát na prezidenta Jan Fischer podle agentury ppm factum stále v průzkumech vede a zvyšuje náskok nad Milošem Zemanem.“

Jak to dopadlo, všichni víme, na Hradě sedí Zeman. A právě na přelomu listopadu a prosince před deseti lety začal Fischera, který průzkumy i hodně strojenou a předvídatelnou kampaň vedl dlouho, nynější prezident dotahovat. Posilovat tehdy začal i Karel Schwarzenberg, který se se Zemanem nakonec utkal ve druhém kole.

Podobné historické paralely jsou ošemetné. Přesto jsem přesně tohle dceři povídal – jak to bylo před deseti, protože tehdejší situace byla té dnešní rozhodně podobnější než ta před pěti lety, kdy Zeman svůj post obhajoval a měl jako úřadující hlava státu úplně jiné výchozí podmínky. A komu je tedy aktuální nástup Danuše Nerudové podobnější? Zemanovi nebo Schwarzenbergovi?

Fascinace mladými naznačuje spíš knížete. Závěr jeho kampaně z roku 2012 byl hodně ve znamení oslovování prvovoličů a městských voličů, chodilo se s ním na pivo a rozdávali se placky, na nichž měl růžové číro. Zeptal jsem se proto dcery, co ji na Danuši Nerudové tak baví, proč je z ní nadšená? „Chce třeba manželství pro všechny,“ odpověděla. A kromě toho? „Je prostě moderní.“

Nerudové se občas vyčítá, že je nevýrazná, že o jejích politických názorech se toho moc neví, že pluje po povrchu… Dceřiny odpovědi tomu zdánlivě odpovídají, ale co byste chtěli od teenagerky z osmičky, já v jejím věku politiku taky moc nesledoval. Přesto bych řekl, že o politickém smýšlení Nerudové toho víme víc než o tom Petra Pavla a upřímně i než Andreje Babiše.

Ten první si dává setsakra bacha, aby nerozčílil nikoho ze své poměrně široce rozkročené potenciální voličské základny, ten druhý je sedmilhář a říká jen to, co se mu zachce. V jeho politickém programu není žádná konzistence kromě udržení se u moci za každou cenu. Nerudová celkem otevřeně hovoří o relativně sporných věcech – jestli by vyznamenala bratry Mašíny, jak se staví k otázce rovných práv pro LGBT, co s daněmi…

Foto: CzechCrunch Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně a kandidátka na prezidentku ČR

Klíč k tomu, proč Danuše Nerudová získává takové momentum, má jistě několik vrstev. U mladých to jsou sociální sítě, dcera ji zná takřka výhradně z TikToku, kde někdejší rektorku Mendelovy univerzity sleduje necelých 60 tisíc lidí. Účet s nickem prezidentbabis, který ale nepatří Andreji Babišovi, má 51 tisíc followerů. Sám bývalý premiér ovšem na TikToku vystupuje s různými influencery, Pavel na nejrychleji rostoucí sociální síti není.

To ale nestačí, zájem adolescentů by nevyhnal Nerudovou na první místo ani jednoho průzkumu (a už vůbec ne na výhru ve volbách). A ona se v posledním šetření agentury Median dostala nad oba své hlavní soupeře. Zkušený politický marketér Miloš Růžička v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch řekl, že ji vnímá jako černého koně voleb, ale že se mu zdá, že až moc cílí na mladé a městské voliče. A že jí pořád ještě chybí dostatečná známost.

Jenže co když to je jinak? Co když nejen mladým, ale i řadě středových a umírněných voličů (a dalším) prostě vadí archetypální podoba prezidentského souboje v podobě dvou silných mužů Babiš vs. Pavel? Chtě nechtě – vypadá to jako přehlídka kulturistů, kteří si poměřují, jak velké mají bicáky. A pořád se v jejich případě řeší minulost, jenže čeští voliči už mnohokrát ukázali, že hledají určitou jinakost a něco nového.

Nerudová by tou jiskrou být mohla. I proto, že je žena, ze zástupu kandidátů vyčnívá, splňuje navíc předpoklad určité nepolitičnosti, na který lidé slyší. Navíc rostoucí preference fungují jako sněhová koule, čím víc lidí uslyší, že má šanci, tím víc jich bude její volbu zvažovat.

Ano, může se stát, že Nerudová ještě exploduje, respektive imploduje. Upřímně si nemyslím, že trable s udílením diplomů na univerzitě, které se v jejím případě někdy zmiňují, by ji mohly potopit. To spíš nebude dobře působit v debatách, protože rozhodují emoce, ne fakta. Andrej Babiš by své negativní úsilí mohl přesměrovat z Pavla na ni…

Ale můj odhad je, že se to nestane. Že drajv a nástup, který v jejím případě vidíme, se jen tak nezastaví.

Jakoby se něco odšpuntovalo.