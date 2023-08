Miliónový večírek. Není to jen párty, jde nám o naprostý pocit svobody, říkají Lidi z Baru o Nebálu

Harmonický i dekadentní. Něžný i zhýralý. Ospale snící i čile bdící. Takový bude letošní Nebál, který pořádá brněnské gastronomické a především kreativní uskupení Lidi z Baru. Slibují, že půjde o párty plnou protikladů, již si s sebou člověk ponese ještě dlouho poté, co skončí. Půjde totiž o deset hodin napěchovaných snovými zážitky a prožitky, skvělou hudbou a performancemi, ale také jídlem a koktejly. Ty si budou moci návštěvníci užít třeba ze Stromu poznání, a když na to přijde, klidně i z pupíku.

Kdo zná Jana Vlachynského, šéfa Lidí z Baru, ten ví, že má hlavu neustále plnou nápadů. A obklopuje se lidmi, kteří jsou na tom naštěstí podobně a nebojí se ztřeštěné nápady posouvat do hmatatelné podoby. I díky tomu vznikl Nebál. Vlachynský chtěl totiž dlouho uspořádat ples, jenže klasický ples, tak jak ho známe, by byl trochu nuda. Zrodil se tak večírek, který nemá co do velikosti a pestrosti v Česku obdoby.

První ročník Nebálu proběhl v září loňského roku v industriální Nové Zbrojovce na okraji Brna a letos tomu nebude jinak. Variabilní prostory totiž pořadatelům umožňují vytvořit dvojí svět, svět plný protikladů zaštítěný názvem Bdělý sen. „Polarity mají totiž obrovskou škálu toho, co mohou návštěvníkům nabídnout,“ vysvětluje Eva Gerych, projektová manažerka a umělecké šéfka Nebálu.

Foto: Josef Šindelka Součástí Nebálu budou i letos vystoupení všeho druhu

„Pro nás to není jen párty. Chceme, aby na Nebálu lidé zažili něco, co v běžném životě nezažijí. Jde nám o pocit naprosté svobody, otevřenosti a propojení s ostatními. Je to obrovské místo inspirace,“ dodává. Na jednom místě tak bude moci člověk zažít vystoupení sólistů Filharmonie Brno, balet v podání souboru brněnského Národního divadla, performance queer umělce Matěje Pšeničky neboli Pchendy, francouzské elektropop duo Charlotte Fever, burlesku, drag art, improvizační live-elektro projekt Bariel & TMA & Terezie Kovalová a další uměleckou produkci.

Už minulý rok byly součástí akce také různé experience pointy, které návštěvníky intenzivněji vtáhly do víru večírku. Do jednoho jste mohli přijít se svým parťákem či parťačkou a nechat si na stejné místo vytetovat tečku. Eva Gerych prozrazuje, že letos budou zážitky ještě o něco propracovanější a ztřeštěnější. Některé budou intimní, aby prožitý moment zůstal co možná nejvíce osobní, jiné jsou načrtnuty tak, aby rozproudily párty.

„Nebálem bude například procházet Thoriso Magongwa z baletního souboru Národního divadla v Brně coby magická bytost, jež bude lidem rozdávat různé výzvy, nejrůznější úkoly. Další zážitky budou navázané na konkrétní místo nebo vystoupení. Půjde třeba o rozhovor s Hvězdářem, který po skončení povídání foukne na návštěvníka hvězdný prach,“ poodhaluje Eva Gerych.

Jiná dobrodružství budou moci návštěvníci zažít také díky partnerům, kteří se letos do Nebálu zapojili. S prodejcem vozů Albion Cars například Lidi v Baru vymysleli magickou jízdu městem určenou vždy jen pro dvě osoby. Ty vyberou přímo řidiči, jejichž role se zhostí čeští herci – jeden z nich bude Hynek Čermák. Podle Evy Gerych půjde o krásný zážitek na pomezí Popelky a Alenky v říši divů.

Pro ty odvážnější bude určený prostor nazvaný Nepoznané ovoce by Flagranti, jenž vznikne v režii e-shopu s erotickým zbožím Flagranti, ti, kdo si budou chtít hodit nohy nahoru, budou moci vyrazit do surreálného chilloutu, a ti rozvernější se po zakoupení sklenky šampaňského povozí na kolotoči s labutěmi.

Foto: Karolína Kadláčková Dress code se může inspirovat snovými světy

„Akce takového rozsahu si říká o to, aby byla někým sponzorovaná. Ale byla by nuda chtít po partnerech jen peníze výměnou za marketingový prostor. Díky tomu, že se na Nebálu podílí asi třicet hodně kreativních lidí, se nám podařilo obojí pěkně propojit tak, že z toho těží obě strany a pro hosty to bude skutečně zážitek,“ přibližuje Eva Gerych a dodává, že celý letošní Nebál vyjde i díky zapojeným partnerům na několik milionů korun. Bez přehánění jde tak o miliónový večírek.

Na takovém večírku nesmí chybět samozřejmě ani skvělé pití a jídlo – to především proto, aby si lidé během deseti hodin měli čím dodat energii. Ochutnat tak bude možné počiny od podniků 4pokoje, Nett’s BBQ, Kohout na víně, Fatfuck Smash Burger, Ajala Chocolate, Kobliha Brno a dalších. Co se koktejlů a jiných alkoholických moků týče, na ty jsou Lidi z Baru v Česku jedni z nejpovolanějších, takže je už teď zřejmé, že bude z čeho vybírat. Celkem bude na Nebálu totiž 19 barových sekcí.

„Bary budou mít – stejně jako loni – pod palcem šéfové Baru, který neexistuje. Hosté budou mít možnost vyzkoušet klasické koktejlové bary, ale vzhledem k tomu, že pracujeme s polaritami, vznikne jedna harmonická, až pohádková místnost, a pak druhá, která bude hodně dekadentní. Budou v ní totiž probíhat dva body shoty. Na jeden se upře světlo reflektorů, takže to bude show v rukou našich hostů, druhý bude skrytý, více intimní,“ doplňuje Veronika Kučerová, marketingová manažerka Lidí z Baru.

Foto: Josef Šindelka Na Nebálu bude také dostatek pohonných hmot v podobě jídla

Na jiném místě budou lít barmani panáky přímo do pusy, jednomu baru bude dominovat skleněná socha a jinde poteče koktejl ze Stromu poznání. Už nyní je zřejmé, že možností bude skutečně ohromné množství, takže je potřeba si předem připustit, že ani během tak dlouhého časového úseku není možné všechno stihnout a prostě se bez stresu vrhnout do všeho toho dění. Veronika Kučerová ale dodává, že loni se lidé s tím ohromným množstvím možností popasovali velmi dobře, takže nemá obavy, že letos by tomu bylo jinak.

„Jsme na to všichni moc zvědaví. Celý Nebál totiž stavíme na nekonečné svobodě, v níž lidi podporujeme. Což se týče i toho, co si vezmou na sebe. Celá akce se jmenuje Nebál, protože to není bál, ale zároveň je to myšleno tak, aby se člověk ničeho nebál. Podporujeme tak lidi v tom, aby se nebáli přijít v neuvěřitelné kreaci, ale klidně i v něčem obyčejném, v čem se cítí jednoduše dobře,“ usmívá se Kučerová.

Letos se téma dress codu nese stejně jako celá akce v duchu polarit. Na Nebál tak můžete přijít jako éterická bytost, ale klidně se obléct v temnějším duchu z druhé strany snového spektra. Fantazii se při plánování večírku meze nekladly, klást by si je tak neměli ani jeho návštěvníci. „Možností, jak letos Nebál prožít, bude skutečně nepřeberné množství. Už teď se těšíme, co všechno se na něm stane,“ uzavírá Eva Gerych. Pokud si to nechcete nechat ujít, ulovte si lístky na stránkách Nebálu.