Miliony uživatelů míří z toxického X a Instagramu na síť Bluesky. Jak funguje a kdo ji vede?

Sám Dorsey síť v roce 2024 opustil a v současnosti jí šéfuje čtyřiatřicetiletá vývojářka Jay Graber. Ta je generální ředitelkou a zároveň hlavní majitelkou a dříve pracovala jako softwarová inženýrka pro kryptoměnu Zcash. Založila také web pro plánování akcí s názvem Happening. Bluesky je teď pod jejím vedením zapsána jako veřejně prospěšná korporace, což znamená, že není řízena jen s cílem maximalizace zisku pro akcionáře, ale má zároveň zákonně zakotven závazek sloužit veřejnému zájmu. Musí tak při rozhodovacích procesech zohledňovat etiku, společenskou odpovědnost nebo transparentnost.

Bluesky, která měla k 15. lednu přes 27 milionů uživatelů, nabízí rozhraní, které je velmi podobné X. Lidé na ní mohou zveřejňovat textové příspěvky, videa i fotografie, přičemž limit znaků pro jeden příspěvek je 300. Síť má také personalizovaný kanál Discover, který pomocí algoritmu zobrazuje populární příspěvky od těch uživatelů, které dotyčný nesleduje.

👋 Bluesky is an open social network that gives creators independence from platforms, developers the freedom to build, and users a choice in their experience. We’re so excited to have you here! We share Bluesky updates & news from this account. A quick orientation thread: 🧵✨

— Bluesky (@bsky.app) October 17, 2024 at 9:06 AM