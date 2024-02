Mind2Flo už není. Komárkovi se přestal líbit společný konzultační byznys s Rockaway a Galgonkem

Uložit 0

Jeden z nejbohatších Čechů, zakladatel investiční skupiny s mnohamiliardovým portfoliem a zkušený digitální marketér. To není začátek vtipu, ale začátek dva roky staré zprávy o tom, že spolu chtějí Karel Komárek, Jakub Havrlant a Jan Galgonek vybudovat velkou konzultační skupinu, která brzy začne konkurovat zavedeným hráčům nejen u nás, ale i v Evropě. Jenže ambicióznímu projektu se nedařilo úplně podle představ, minimálně z pohledu Karla Komárka a jeho skupiny KKCG, která se ho teď rozhodla zásadně změnit. Končí společné řízení i několik lidí ze zastřešující skupiny a upozadí se i role Jana Galgonka.

Řeč je o projektu Mind2Flo, ze kterého se měl „díky unikátnímu know-how a schopnostem z oblastí marketingu a technologických služeb stát silný mezinárodní hráč v oboru“. Alespoň tak si to před dvěma lety maloval jeden z nejbohatších Čechů Karel Komárek, když společně s Havrlantem a Galgonkem nový byznys představovali. Zatímco Komárek do něj přinesl vlastní mediální agenturu Mindsquared, druzí dva jmenovaní zase konzultační agenturu Flo. Proto Mind2Flo. Společný projekt dostal nové vedení v čele s Galgonkem, který měl dohlížet na to, aby spolu právně dvě oddělené entity dokázaly efektivně spolupracovat.

V KKCG ale podle informací CzechCrunche s fungováním nebyli spokojeni a na konci ledna se definitivně rozhodli jednat. Minulé pondělí bylo zaměstnancům oznámeno, že se skupina dělí a agentury Mindsquared a Flo budou dál fungovat jako dvě samostatné, na sobě nezávislé jednotky. Šlo o rozhodnutí KKCG, které rozpustilo společné vedení obou agentur v čele s výkonným ředitelem Janem Galgonkem a provozní ředitelkou Lenkou Auerovou. Do vedení vlastní agentury Mindsquared místo nich nominovalo Petru Pipkovou a Filipa Doubka, kteří se svých rolí ujali hned minulý týden. Havrlant s Galgonkem začali řešit budoucnost Flo.

Foto: Cruxo Jan Galgonek, spoluzakladatel společností Mind2Flo a Cruxo

„Ano, Mind2Flo jako zastřešující značka pravděpodobně nebude dále podporována. Jak Flo, tak i Mindsquared budou aktivně a samostatně budovat brand equity svých značek ve svém segmentu,“ uvedli ve společném vyjádření pro CzechCrunch Jakub Havrlant a Jan Galgonek. Největším podílníkem ve skupině Flo, v rámci níž se historicky spojily agentury Base Consulting a Newsjacking či vývojářská společnost NetDirect, je Rockaway Capital s podílem ve výši 51,29 procenta. Dalších 31,71 procenta drží Jan Galgonek, který v roce 2016 úspěšně prodal reklamní společnost Adexpres, a zbylých 17 procent patří trojici Viliam Kramarčík, Marián Grofčík, Andrej Hájek. Jejich konzultační firmu Bluez.io loni Mind2Flo koupilo a z Hájka se stal šéf divize Flo.

V oficiálním vyjádření KKCG a Rockaway z minulého týdne je napsáno, že se zakladatelé Mind2Flo společně dohodli na změně interní struktury vrcholového vedení, přičemž cílem rozhodnutí bylo zjednodušit a zpřehlednit řízení skupiny a vytěžit potenciál jednotlivých členů vedení přímo v brandech Mindsquared a Flo. Podle informací CzechCrunche ale celá iniciativa vycházela hlavně ze strany KKCG. Komárek a spol. měli být nespokojení s neprůhledností financování a škálováním výnosů a s následným dělením zisků či nákladů. Mezitím přitom do rozvoje Mind2Flo tekly desítky milionů korun.

„Mind2Flo bylo od počátku fungování zamýšleno jako byznysová spolupráce dvou odlišných entit s rozdílnou akcionářskou strukturou, sdíleným leadershipem a podpůrnou administrativou. Cílem rozhodnutí bylo zjednodušit řízení Mind2Flo. V rámci toho došlo k přerozdělení týmu a funkcí přímo do značek Mindsquared a Flo,“ doplnili zástupci Rockaway a Galgonek ve společném prohlášení. Šéfem divize Flo má být i nadále Andrej Hájek, zatímco Galgonek bude působit z pozice akcionáře v aktivní roli Executive Partner v leadershipu Flo. Aktuálně zároveň hledá nové kancelářské prostory, kam by mohl agenturu přestěhovat, protože dosud spolu celá skupina seděla na pražské Bořislavce v sídle KKCG.

Akcionářská struktura konzultační agentury Flo se měnit nemá, stejně jako její plány, v nichž je prý i nadále regionální expanze a také několik strategických akvizic. Soustředí se na služby v oblasti management consultingu, marketingové automatizace, e-commerce, dat, umělé inteligence a brandingu. Mezi její klienty patří Heineken, Foodora, Komerční banka, Česká spořitelna nebo Linet a operuje na třech kontinentech včetně Austrálie, kde působila akvírovaná firma Bluez.io. Personálně vyrostlo Flo na zhruba 160 lidí a za loňský rok očekává tržby ve výši 270 milionů korun. Na úrovni hospodářského výsledku předpokládá break even.

Mediální agentura Mindsquared zatím oficiálně vykázala své výsledky za rok 2022, ve kterém při obratu 453 milionů korun zaznamenala ztrátu dosahující téměř devíti milionů korun. Za předloňský rok firma uváděla průměrný přepočtený počet zaměstnanců třiadvacet, loni jich měl být zhruba dvojnásobek. V Mindsquared dnes podle svého vyjádření spravují rozpočty v objemu téměř jedné miliardy korun pro největší inzerenty na českém trhu, mezi něž patří například značky ze skupin KKCG a PPF nebo sázková společnost Betano, která je taktéž propojená s Komárkem.

„Mým cílem je vybudovat během krátké doby ze společnosti Mindsquared silnou a respektovanou mediální agenturu, ve které má prostor nejen efektivita finančního nákupu mediálních aktivit, ale i strategická část marketingového poradenství a rozvoj marketingových služeb pro naše stávající i nové klienty. Samozřejmostí je naše orientace na online prostředí. V této oblasti zůstáváme silným partnerem pro naše klienty, nechystáme žádné změny v naší strategii a nevylučujeme ani akviziční kroky v této oblasti,“ uvedla šéfka Mindsquared Petra Pipková.