Minerálka v zálohovaném skle se osvědčila. Mattoni ji rozšiřuje do dalších obchodů

Mattoni patří ke společnostem, které chtějí své podnikání i výrobky učinit udržitelnějšími. Jedním ze způsobů, jak toho karlovarská společnost plánuje dosáhnout, je stáčení její minerálky do zálohovaného skla. Tato strategie se během zkušebního testování osvědčila, Mattoni ve skleněných lahvích tak bude dostupná i ve velkých obchodech.

Pilotní projekt mattonky ve vratných lahví spustila středoevropská nápojová skupina loni v září a podle firemního průzkumu byl právě obal nejčastějším důvodem, proč zákazníci minerálku do košíku vložili. Navíc většina z těch, kteří tak učinili, byla s nákupem spokojena a podle Ondřeje Postránského, ředitele strategického marketingu společnosti, chtějí Mattoni v těchto lahvích kupovat i nadále.

Pozitivních ohlasů se dočkaly i speciálně navržené přepravky určené pro snadnou manipulaci s větším množstvím lahví. Zálohované nádoby v ceně pěti korun zákazníci vraceli do týdne od nákupu. „Pracujeme teď proto na uvedení Mattoni ve vratných skleněných lahvích do plošné distribuční sítě,“ uvedl Postránský.

Ty se tak začnou postupně objevovat v obchodech, jako jsou COOP, Hruška, Tesco, Billa, Albert, Kaufland. Nechybí ani online supermarket Rohlik.cz. Právě na něm (a také v Tescu) jsou nově k dispozici i vratné skleněné lahve s nápoji skupiny Kofola, tedy limonády Kofola a Vinea i vody Rajec. Kofola spustila pilotní program skleněných vratných lahví minulý týden, byť tento záměr oznamovala loni ve stejné době jako Mattoni.

Obě firmy spolu s dalšími výrobci stojí také za iniciativou Zálohujme.cz, která se snaží prosadit v Česku systém zálohovaných PET lahví, jenž funguje například v sousedním Německu, ale i na Slovensku. Mattoni ve spolupráci s online supermarketem Košík.cz tímto způsobem již zálohované PET lahve a plechovky nabízí. Tuzemský státní aparát je ovšem k plošnému zavedení takového systému spíše skeptický.

Foto: Mattoni 1873 Přepravka se zálohovanými lahvemi od Mattoni

„Předpokládali jsme, že Mattoni v zálohovaném skle může být alternativou pro spotřebitele, kterým vadí, že PET lahve zatím zálohované nejsou. Dosavadní výsledky potvrzují naše odhady,“ uvedl Postránský.

Výrobky společnosti Mattoni, jejíž historie sahá až do druhé poloviny 19. století, jsou dnes vyváženy do téměř dvaceti zemí světa. V loňském roce podnik, zaměstnávající celosvětově na 3 200 zaměstnanců, zvýšil své tržby o 6,2 procenta na 16 miliard korun, což je návrat do výsledků v období před vypuknutím pandemie.

S přispěním ČTK.