Minimalismus s funkční duší. V tomto bytě se dá dělat najednou víc věcí a nikdo si u toho nepřekáží
Podle ateliéru není v tomto bytě v Karlíně žádná zbytečnost ani efektní gesta. Hlavní roli mají hrát světlé barvy, dřevo a vzdušnost.
Zadání od klientů bylo jasné: tento byt by měl spojovat, ne rozdělovat. Architekti z ateliéru momentura jim proto v pražském Karlíně navrhli domov, v němž hlavní roli hrají světlé barvy, dřevo a vzdušnost. Původní byt měl dvě koupelny, teď je to otevřený prostor, jehož centrem je obývák s kuchyní a knihovnou, kde se dá pracovat, vařit, číst si nebo si povídat – všechno najednou, aniž by si kdokoliv překážel.
„Každý detail tu má svůj smysl. Není tu žádná zbytečnost, žádná efektní gesta. Nové dveře dorostly ke stropu, aby prostor dýchal. Světlo se odráží od teplých tónů parket a putuje po bytě až do šatny, která nahradila jednu z původních koupelen. Mosazné úchyty se prolínají celým bytem, kuchyňská deska se jemně láme do oblouku a kabely od rekuperace či chytré domácnosti zůstávají v neviditelné rovině. Je to minimalismus s funkční duší,“ říká autor projektu Michal Rouha.
Momentura pro byt nazvaný „Pernerova… tiché plynutí“ využila parketové vlysy, dýhované dřevotřískové desky, keramické obklady a nábytek z masivního dřeva. Užitná plocha jednotky činí 99,5 metru čtverečních. Ateliér má už za sebou řadu realizací, a to nejen interiérů bytů, ale i rodinných domů, rekreačních objektů či komerčních staveb.