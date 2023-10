Místo letadlem radši po kolejích. Na jaře se rozjedou nové noční vlaky z Prahy do Bruselu

Uložit 0

Při cestování do Bruselu nebo Londýna bývá nejrychlejší (a někdy i levnější) sednout na letadlo a za pár hodin vystoupit na Zaventem či Heathrow. Ovšem díky novému železničnímu spoji lze cestovat také nočním vlakem. Ten nabízí více romantiky, udržitelnost a také odpočinek během putování.

Když se v květnu letošního roku spustil speciální noční spoj společnosti European Sleeper, který vede Nizozemskem, Belgií a Německem, bylo to lákavě blízko i českým nádražím. A v plánu skutečně bylo trasu prodloužit dál směrem na Drážďany až do Prahy. Původně to mělo být už letos, plány však narušily práce na trati právě mezi Prahou a Drážďany. Nyní má spoj zelenou, a tak by mělo být od 25. března příštího roku možné pospat si ve vlaku a vystoupit až v domově hranolek a silných piv.

Díky nočnímu spoji budou propojeny čtyři evropské metropole, tedy Brusel, Amsterdam, Berlín a Praha. Mezi nimi ale bude vlak stavět i na dalších zastávkách, konkrétně v Antverpách, Rotterdamu, Drážďanech, Bad Schandau, Děčíně a Ústí nad Labem. Kdo bude mít zájem, může navíc v Bruselu přestoupit na další linky vedoucí přímo do Londýna či Paříže.

Cílem nizozemsko-belgického dopravce je nabídnout cestujícím alternativu k jiným druhům přepravy, které jsou v porovnání s vlakem podstatně větší zátěží pro životní prostředí. Například cesta letadlem průměrně znamená až 28krát víc emisí skleníkových plynů. Dalším benefitem je fakt, že přestože je cesta dlouhá, může utéct velmi rychle. Jede se totiž lůžkovými vagóny, takže se cestující může během putování prospat a do cílové destinace dorazit ráno.

Foto: European Sleeper Mapa kompletní trasy

Z pražského hlavního nádraží bude vlak vyjíždět každou neděli, úterý a čtvrtek v 18:04, v Holešovicích zastaví o deset minut později a následně vyrazí severním směrem na Ústí, kde bude před půl osmou, a Děčín. V Berlíně vlak zastaví ve 22:45, v Amsterdamu až v půl sedmé ráno a do konečné stanice v Bruselu dorazí tři minuty před půl desátou dopoledne. V opačném směru vlak vyjede z Bruselu každé pondělí, středu a pátek v 19:22 a do Prahy dorazí druhý den dopoledne v 10:56.

Cena jízdenky z Prahy do Bruselu začíná na částce 69 eur (v přepočtu 1 690 korun) za místo k sezení v kupé pro šest osob. Ceny jednosměrných jízdenek v lůžkových kupé opět pro šest lidí startují na částce 99 eur (2 431 korun). A kdo chce soukromí, zaplatí si 359 eur (8 795 korun).

V ceně jízdenky lůžkovými vagóny je vždy snídaně a u těch nejdražších variant i welcome drink. V případě dražších místenek mají cestující k dispozici také umyvadlo přímo ve svém kupé. Toaleta je však vždy na chodbě, stejně jako u levnějších variant i samotná umývárna.

Do budoucna chce European Sleeper nabídnout na trase úplně nové vlakové soupravy, aby se zvýšil komfort cestujících. Mimo to nyní společnost pracuje na plánu spojit noční linkou Amsterdam a Barcelonu. První vlaky chce na této lince vyslat v roce 2025.