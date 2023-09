Mistrovství světa v ragby se blíží. Češi doufají, že přivede do tuzemských klubů nové hráče

Před osmi lety to působilo na obrazovkách České televize jako zjevení. ČT Sport tehdy odvysílala nejvíc zápasů z mistrovství světa v ragby. Tím, že se odehrávalo v Londýně, nám bylo blíž, minimálně časově. Češi tehdy začali zápasy sledovat a poznávat mlýny a skládky. Letos na to chce Česká rugbyová unie navázat.

Ragbyový šampionát se koná vždy jednou za čtyři roky a to z něj činí atraktivní podívanou. Byť právě před čtyřmi lety zájem v Česku trochu opadl. Důvodem byl především časový posun – mistrovství se odehrávalo v Japonsku, a zápasy se tak většinou vysílaly v přímém přenosu v noci nebo brzy ráno. Letos se utkání vracejí na starý kontinent, a to do Francie. Česká rugbyová unie si od toho slibuje nový zájem o tento sport.

„Úspěchem bude jakékoli dítě, které se přihlásí do ragby klubu, ze kterého se stane budoucí ragbista a ideálně i budoucí reprezentant,“ říká Kateřina Frýdlová, která má v organizaci na starosti pořádání akcí.

Fanouškovský kult má podpořit vysílání zápasů v pražských Riegrových sadech, kde bývá pravidelná základna například i pro mistrovství světa v hokeji. Výhodou je především velké plátno a také fakt, že když křičíte v davu, zní to o mnoho lépe než jekot osamělého fanouška s šálou v obýváku. „Kapacita Riegrových sadů je zhruba tisíc až dvanáct set diváků, což vychází právě z návštěvnosti na mistrovství světa v hokeji. My budeme rádi za pět set až tisíc diváků, záleží ale samozřejmě i na počasí,“ líčí Frýdlová. Ať už tam, nebo tam, očekává se, že na České televizi bude ragbyový šampionát sledovat čtvrt milionu diváků.

Ve vinohradském parku čeká diváky bohatý doprovodný program, a to v prvních třech úvodních dnech mistrovství, tedy od pátku 8. září až do neděle 10. září. Lidé si například budou moci tento sport s původem v Anglii vyzkoušet. Například v areálu Tělovýchovné jednoty Sokol na Královských Vinohradech, který se nachází ve stejném parku, a to po všechny tři dny. Diváky ale čeká především úvodní zápas, ve kterém se utká domácí Francie s patrně nejoblíbenější týmem na celém světě – novozélandským All Blacks, který láká především pro úvodní maorský bojový tanec haka. V sobotu se budou konat hned čtyři zápasy mistrovství, všechny je přitom možné zhlédnout právě v oblíbením parku. Další zápasy budou následovat, a to až do 28. října, kdy šampionát končí.

Češi se ukáží v evropském Super Cupu

Byť Česko na mistrovství světa ve Francii chybí, zážitek to i tak bude obrovský. Na své si nakonec přijdou i ti fanoušci, kteří trvají na tom, že chtějí přát vlastnímu týmu. Od listopadu totiž poběží také mezinárodní klubová soutěž, kterou pořádá Rugby Europe, kde se představí hráči do 23 let. A tam si zahrají i čeští Bohemia Rugby Warriors. Soutěž Europe Super Cup by se přitom měla minimálně dvakrát hrát i v české metropoli, konkrétně na Národním ragbyovém stadionu Markéta na Břevnově. Do turnaje nastoupí kromě Česka také Portugalsko, Španělsko, Nizozemsko, Belgie, Rumunsko, Gruzie a Izrael.

Česko má s Rugby Europe podepsanou smlouvu na dva roky. „Cílem je získat zkušenosti z výkonnostní soutěže a zjistit, jak se pohybujeme, na jaké úrovni jsme schopní hrát a naučit se v tom fungovat. Konkrétnější cíle si chceme klást až v příštím soutěžním ročníku v roce 2024,“ líčí sportovní ředitel České rugbyové unie a bývalý profesionální hráč Roman Šuster s tím, že Super Cup tak čeští diváci uvidí letošní i příští rok.

Česko si každopádně v ragby letos už jedno obrovské vítězství připsalo. V květnu vyhrálo zápas proti Izraeli, který se konal ve středočeských Říčanech, a posunulo se tak v rámci mistrovství Evropy v žebříčku výš. Teď se tedy nachází v pomyslné pyramidě v úrovni Trophy, nad ní už je jen úroveň Championship, což je nejvyšší evropská soutěž. A právě na tu si Česká rugbyová unie nyní brousí zuby. Výš už je jen Six Nations neboli Pohár šesti národů, který se považuje za neoficiální evropský šampionát. Hraje v něm ale pravidelně jen šest účastníků – Anglie, Skotsko, Wales, Irsko, Francie a Itálie. Česko se má tak v Evropě šanci dostat nejvýš právě do Rugby Europe Championship. Dál už vede cesta jen na mistrovství světa. Zatím si ho fanoušci musí užít bez Česka.