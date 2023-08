Miton a Rockaway investují v Hongkongu. Vývoj kryptopeněženky má výraznou českou stopu

Kryptotrh je aktuálně v útlumu – Bitcoin ani další kryptoměny ani zdaleka nedosahují cenové výše, na níž se s nimi obchodovalo ještě před dvěma lety. Jejich potenciálu ale pořád věří startupy i investoři včetně těch českých. Hongkongská kryptopeněženka Xverse, jež zaznamenala 350 tisíc stažení, uzavřela investiční kolo, kterého se účastnily i zdejší fondy Miton C a RockawayX.

V rámci takzvané seed investice Xverse získal pět milionů dolarů, v přepočtu 110 milionů korun. Kolo vedl fond Jump Crypto s přispěním více než desítky dalších. Pro české investory přitom nejde o jediný podobný zářez. RockawayX do kryptosvěta poslal přes 2,5 miliardy korun a navzdory těžkému vývoji na trzích koncem loňska hlásil návratnost přes dvě stě procent. Miton C byl také ve svých začátcích připravený do krypta poslat přes miliardu.

Xverse kromě aplikací pro operační systémy iOS a Android vyvíjí také rozšíření do prohlížeče Chrome. Zaměřuje se přitom na co největší kompatibilitu s dalšími aplikacemi, aby používání kryptoměn v běžném životě bylo pro uživatele co nejjednodušší, a spoléhá přitom na nově vzniklou technologii Ordinals, jež umožňuje nový způsob ukládání informací na síti Bitcoinu.

„Vzestup Ordinals, které otevírají nový inovativní směr způsobu ukládání informací na síti Bitcoin, jsme sledovali s velkým zájmem. Peněženka Xverse se nachází v samém ohnisku – jedná se zároveň o uživatelsky nejpřívětivější volbu, což dokazuje více než 350 tisíc stažení. To byla také naše hlavní motivace, dlouhodobě stále věříme nejvíce aplikacím, které jsou blízko uživateli. Skvělý produkt doplňuje i velmi silný tým s významnou českou stopou, což jsme rádi podpořili,“ komentuje partner Miton C David Bala.

Bala přitom naráží na Čecha Jana Smejkala, který v Xverse působí na pozici ředitele obchodu a zároveň řeší produkt jako takový. V týmu je přibližně rok a ve firmě má podíl díky zaměstnaneckým akciím. Smejkal přitom v Asii žije již téměř devět let. Nejdříve studoval na Pekingské univerzitě a budoval tam e-commerce byznys. Po odprodání svého podílu se vydal na startupovou cestu a dva roky měl v Asii na starosti expanzi Startup Grindu.

„Asi před dvěma nebo třemi lety jsem se začal zajímat o krypto a oblast web3. Baví mě budovat věci, které mají dlouhodobou vizi a velký potenciál. Bitcoin a Xverse do této kategorie určitě zapadají,“ přibližuje pro CzechCrunch Smejkal, který žije v Hongkongu.

„Tým Xverse na nás udělal velice pozitivní dojem. Potvrdili svou schopnost rychle vylepšovat produkt a metriky jejich růstu jsou výjimečné. S tím, kolik pozornosti vývojářů Bitcoin Ordinals získávají, věříme v kontinuální pokrok celého Bitcoin ekosystému. Jsme přesvědčeni, že Xverse bude leaderem ve své kategorii a stane se vstupní branou pro většinu nových uživatelů,“ doplňuje Dawid Rylski z RockawayX.