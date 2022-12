Český kryptofond RockawayX přežil těžký rok. Návratnost drží přes 200 % a již vyplatil investory

Před rokem stál jeden bitcoin 46 tisíc dolarů. Dnes je k mání za 16,5 tisíce dolarů. V přepočtu je to zhruba 1 milion vs. 400 tisíc korun. Kryptosvět sice není zdaleka jen bitcoin, ale právě nejpopulárnější a největší kryptoměna stále velmi dobře ilustruje, jaká nálada v něm panuje. Těžký rok za sebou mají také investoři z tuzemského fondu RockawayX (dříve Rockaway Blockchain Fund), kteří sice přímo do bitcoinu vůbec neinvestují, ale i oni se museli potýkat s propadem některých zainvestovaných projektů či tokenů. A přestože už není návratnost tak vysoká jako na startu, zakladatel RockawayX Viktor Fischer hlásí, že stále činí více než 200 procent.

Investice do kryptoprojektů rozjel Fischer pod hlavičkou skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta v roce 2018. První oficiální fond zvaný Rockaway Blockchain Fund I spustil v roce 2020 a aktuálně z celkových 123 milionů dolarů rozinvestoval více než 80 procent, což představuje zhruba dvě a půl miliardy korun. Podpořil tím téměř čtyři desítky různých projektů a necelých třicet investičních fondů. Start měl fond skutečně rychlý a necelý rok po svém otevření v dubnu 2021 hlásil zhodnocení v rámci celého portfolia přes 800 procent. Tak vysoko se ho do současnosti sice udržet nepodařilo, pořád je ale nemalé.

„Hodnota portfolia v roce 2022 sice klesla, což odráží volatilitu likvidních tokenů a opisuje výkonnost některých technologických akcií, nicméně návratnost investovaného kapitálu je více než 200 procent,“ hodnotí pro CzechCrunch právě končící rok Viktor Fischer. Zároveň upozorňuje, že na pokles výnosnosti investovaného kapitálu mělo vliv také výrazné zvýšení procenta investovaného portfolia. Zatímco na začátku loňského roku byla z fondu investovaná zhruba pětina prostředků, teď už to jsou zmíněné více než čtyři pětiny.

„Kromě toho je důležité zmínit, že mnohé z nedávných investic se v portfoliu stále odrážejí v pořizovací ceně. RockawayX je dlouhodobý investor podporující projekty v rané fázi, které potřebují čas na vybudování a využití svého potenciálu,“ doplňuje Viktor Fischer. I tak se již podařilo fondu vrátit jeho investorům veškeré vstupní investice. Podle informací CzechCrunche vracelo RockawayX peníze v hotovosti poté, co v první polovině letošního roku vystoupilo z krachujícího projektu Terra. Tuzemský fond včas vyhodnotil značná rizika a odnesl si závratné zhodnocení své investice o více než 18 tisíc procent.

Spolu se všemi ostatními pak sledovali ve druhé polovině roku také ještě zásadnější krach velké kryptoburzy FTX. V rámci něj řada investorů přišla o peníze a celý kryptosvět se kvůli tomu pořád ještě třese a zakladatel FTX Sam Bankman-Fried čeká ve Spojených státech na soud. Padlá burza byla jako jedna z největších navázaná na mnoho oblastí v celém kryptu, tentokrát však prý bez účasti RockawayX. „Vůči FTX ani jejím přidruženým společnostem jsme neměli žádnou expozici,“ uvádí Viktor Fischer. Sám si však uvědomuje, že takové zprávy dobrou reklamu kryptosvětu nedělají.

„Přestože svět tradičních financí zažil již dříve skandály podobné nedávným událostem kolem FTX, chápeme, že obnova důvěry v kryptotrh nějakou dobu potrvá. Vývojářská aktivita však stále pokračuje, což představuje podobnou příležitost jako během kryptozimy roku 2018, kdy vznikly například Uniswap, Solana nebo Compound,“ doplňuje šéf RockawayX. Právě tři zmíněné projekty má dnes v portfoliu – celkem jich je třicet osm plus dvacet sedm investičních fondů. RockawayX nakupuje přímé podíly, investuje do tokenů nebo vkládá peníze do jiných podobně zaměřených fondů z celého světa.

Letos navíc vedle svých venture kapitálových aktivit spustilo také Credit Fund, který generuje investorům výnosy skrze poskytování likvidity protokolům a tvůrcům trhu. „Navzdory turbulentnímu vývoji v uplynulém roce dosáhl kladného výnosu a překonal většinu podobných produktů,“ dodává bez dalších podrobností Fischer. Jeho kolegové se vedle samotného venture kapitálového investování a poskytování likvidity také soustředí na vývoj softwaru a provozování IT infrastruktury v rámci vybraných blockchainových projektů. I proto se firma nedávno přejmenovala právě na RockawayX.